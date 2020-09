So unbeliebt sind Versicherungsvertreter

17.9.2020 – Im Imageranking von ausgewählten Berufsbildern bildet der Versicherungsvertreter wieder einmal nur das Schlusslicht. Dies zeigt die „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst 2020“ des Deutschen Beamtenbundes. Erneut nicht einmal jeder zwölfte Bundesbürger bringt dem Vertreter ein „(sehr) hohes“ Ansehen entgegen. Am besten schneiden aktuell wieder Feuerwehrmänner ab.

Seit 2007 erhebt der DBB Beamtenbund und Tarifunion jedes Jahr, wie es um das Ansehen der Beamten und bestimmter anderer Berufsgruppen in der Bevölkerung bestellt ist.

Für die „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst 2020“ hat der DBB die Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH in diesem August 2.006 repräsentativ ausgewählte Bundesbürger ab 14 Jahre zum Ansehen von über 30 ausgewählten Berufsgruppen nach der Cati-Methode befragen lassen.

Versicherungsvertreter mit dem niedrigsten Ansehen

Für das Berufsbild Versicherungsvertreter reichte es auch in der aktuellen Befragung nur zum letzten Platz. Da in der Verbraucherwahrnehmung meist nicht zwischen den verschiedenen Vermittlertypen unterschieden wird, ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse für unabhängige Vermittler generell nicht wesentlich besser ausfallen würden.

Gerade einmal acht Prozent der Interviewten bringen dem Versicherungsvertreter ein „(sehr) hohes“ Ansehen entgegen. Damit wurde der Tiefststand aus der Vorjahresuntersuchung (VersicherungsJournal 20.8.2019) eingestellt.

Seit Jahren Schlusslicht

Allerdings bringt diesem Berufsbild schon seit vielen Jahren nur ein sehr geringer Anteil ein „(sehr) hohes“ Ansehen entgegen. Ohne größere Schwankungen lagen die Ansehenswerte zuletzt immer zwischen acht und zwölf Prozent, was jeweils die rote Laterne bedeutete (30.8.2018, 25.8.2017, 29.8.2016, 22.1.2016, 27.8.2014).

Augenscheinlich haben die Brancheninitiativen zur Imageverbesserung, welche die Assekuranz in den vergangenen Jahren ins Leben gerufen hat, das Ansehen des Vertriebs nicht verbessert. Verwiesen sei hier etwa auf die Initiative des „Ehrbaren Kaufmanns“ (20.2.2015) oder die des „Verhaltenskodex‘ Vertrieb“ (7.10.2013).

Über die Gründe für das miserable Image des Berufsstands „Versicherungsvertreter“ haben sich diverse Branchenteilnehmer bereits in zahlreichen Leserzuschriften ausgelassen (3.9.2018, 6.9.2018, 26.8.2019).

Steuerbeamte mit mehr als drei Mal so hohem Ansehen

An vorletzter Stelle im Ansehenranking der Berufsbilder liegen weiterhin Mitarbeiter einer Werbeagentur, die nur leicht besser als die Versicherungsvertreter abschneiden.

Auf vergleichsweise niedrige Ansehenswerte von jeweils unter 25 Prozent kommen auch Mitarbeiter einer Telefongesellschaft, Bankangestellte und Politiker. Letztere konnten allerdings im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte (plus acht Prozentpunkte) zulegen. Dies dürfte in erster Linie auf das von einer großen Bevölkerungsmehrheit gelobte Krisenmanagement der Regierung in der Corona-Pandemie zurückzuführen sein.

Bankangestellte und Politiker kommen genauso wie Gewerkschafts-Funktionäre und Steuerbeamte auf einen in etwa vier Mal so hohen Ansehenswert wie die Versicherungsvertreter. Den Beamten insgesamt bringt sogar weit mehr als ein Drittel ein „(sehr) hohes“ Ansehen entgegen.

Die Berufe mit dem höchsten Ansehen

Am angesehensten ist die Berufsgruppe der Feuerwehrmänner, deren Ansehen bei nahezu allen Befragten „(sehr) hoch“ ist (93 Prozent). Dahinter folgen Ärzte und Kranken- beziehungsweise Altenpfleger mit Werten von 87 beziehungsweise 86 Prozent.

Vergleichsweise gut ist es auch um die Wertschätzung der Berufsbilder Polizisten sowie Erzieher im Kindergarten beziehungsweise in einer Kindertagesstätte bestellt. Hier liegen die Ansehenswerte jeweils bei um die 80 Prozent.

Richter, Soldaten und Piloten fallen in der Gunst

Im Vergleich zum Vorjahr fällt auf, dass die Bewertungen für einige Berufsgruppen massiv schlechter ausfielen. Hierzu gehören insbesondere Richter (minus sieben Prozentpunkte auf 71 Prozent) und Soldaten (minus sieben Prozentpunkte auf 46 Prozent) sowie Piloten (minus sechs Prozentpunkte auf 65 Prozent).

Andererseits legten neben den Politikern vor allem Lehrer (auf 67 Prozent) und Techniker (auf 64 Prozent) deutlich zu (jeweils plus vier Prozentpunkte).

Auf Vierzehnjahressicht betrachtet konnten Beamte (plus zehn Prozentpunkte) und Müllmänner (plus sieben Prozentpunkte) besonders stark an Ansehen hinzugewinnen. Die größten Ansehensverluste stehen für die Unternehmer (minus 19 Prozentpunkte auf 42 Prozent), Bankangestellte (minus 15 Prozentpunkte) und EDV-Sachbearbeiter (minus 13 Prozentpunkte) zu Buche.