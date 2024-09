So (un)zufrieden sind Privatversicherte mit ihrem PKV-Anbieter

11.9.2024 – Die Zufriedenheit von Versicherungsnehmern hat aktuell einen neuen Höchstwert erreicht. In Sachen Weiterempfehlungen geht es ebenfalls immer weiter bergauf, wie aus der Studie „Kubus Privatkunden PKV 2024“ der MSR Consulting Group hervorgeht.

Die Kunden sind so zufrieden mit ihrem privaten Krankenversicherer wie niemals zuvor. Dies ist ein Ergebnis der Studie „Kubus Privatkunden 2024 PKV“ der MSR Consulting Group GmbH.

Hintergründe zur Methodik

Die Kubus-Studie basiert auf einer über zwölf Monate durchgeführten, repräsentativen Umfrage in rund 18.000 Privathaushalten. Dabei werden 20-minütige Interviews mit Bestandskunden geführt, die zu 80 Prozent telefonisch und 20 Prozent online abgehalten werden.

Befragt wird jeweils diejenige erwachsene Person im Haushalt, die für Versicherungsfragen zuständig ist, und zwar zur Nachfrage nach Vorsorge- und Versicherungslösungen sowie zur Zufriedenheiten in verschiedenen Bereichen.

Zur Bewertung der Zufriedenheit stand den Befragten eine fünfstufige Skala mit den Antwortoptionen „vollkommen zufrieden“ (1), „sehr zufrieden“, „zufrieden“, „weniger zufrieden“ und „unzufrieden“ (5) zur Verfügung.

Die Untersuchung zur privaten Krankenversicherung (PKV) basiert auf mehr als 6.000 Interviews (laut MSR pro Gesellschaft mindestens 200). In die Studie fließen die Bewertungen der 13 umsatzstärksten Versicherer ein, die zusammen rund 80 Prozent des Marktes repräsentieren.

Rekordwert bei der Zufriedenheit

Was die Zufriedenheit betrifft, so liegt der Mittelwert aktuell erstmals unter der Marke von 2,0. Er hat sich von 2,16 im Jahr 2020 über 2,11, 2,05 und 2,03 auf 1,99 verbessert. Zum Vergleich: Einige Jahre zuvor lag der Wert noch bei 2,2 (VersicherungsJournal 1.9.2015). Eine vergleichbare Entwicklung hat sich auch bei den Privatkunden insgesamt gezeigt (21.8.2024).

Auffällige Veränderungen waren bei der Spreizung zwischen den einzelnen Marktteilnehmern zu beobachten. Diese nahm zuletzt dreimal in Folge zu – von 0,25 Punkten im Jahr 2021 auf zuletzt 0,42. Aktuell kommt der beste Testkandidat auf einen Wert von 1,80, der schlechteste auf einen Wert von 2,23.

Insgesamt zeigten sich Vollversicherte (Mittelwert: 1,97) sogar noch ein bisschen zufriedener als Zusatzversicherte (2,00). Dabei konnten Letztere allerdings aufholen und den Abstand von 0,1 Punkten im Jahr 2020 auf nur noch 0,03 Punkte verkürzen.

Digitale Transformation treibt Zufriedenheit

Als einen Grund für die positive Entwicklung der Kundenzufriedenheit nennen die Studienautoren die Digitalisierung: „Kunden schätzen die schnelleren Bearbeitungszeiten und die Benutzerfreundlichkeit der digitalen Plattformen.“

So reichen der Untersuchung zufolge inzwischen 60 Prozent der Vollversicherten und sogar 63 Prozent der Zusatzversicherten ihre Rechnungen zumindest ab und zu über eine App ein. 2020 lag der Anteil noch bei 36 (Voll) beziehungsweise 27 Prozent (Zusatz).

Weiterempfehlungsbereitschaft steigt weiter

In Sachen Weiterempfehlungsbereitschaft – hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score (NPS) herangezogen – kann sich die Branche ebenfalls immer weiter verbessern.

So stieg der Wert seit 2020 kontinuierlich an und fällt aktuell mit 28 doppelt so hoch aus wie vier Jahre zuvor. In der aktuellen Studienauflage liegt der Fürsprecheranteil bei 46 Prozent, während 18 Prozent den Kritikern zuzurechnen sind.

Bei der Aufschlüsselung nach Voll- und Zusatzversicherten zeigt sich, dass Letztere aktuell zum zweiten Mal in Folge eher zu Weiterempfehlungen neigen als Erstere. Zum Vergleich: 2020 lagen die Vollversicherten noch deutlich in Front (22 zu neun).

Weitere Details zu der Untersuchung sowie zu den kostenpflichtigen Bezugsmöglichkeiten können Interessierte über diese Webseite anfordern.