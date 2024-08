So (un)zufrieden sind Privatkunden mit ihrem Versicherer

21.8.2024 – Die Zufriedenheit von Versicherungsnehmern hat aktuell einen neuen Höchstwert erreicht. In Sachen Weiterempfehlungen geht es hingegen nicht wirklich voran, wie aus der Studie „Kubus Privatkunden 2024“ der MSR Consulting Group hervorgeht. Hier wirkt sich eine verschlechterte persönliche finanzielle Situation dämpfend aus.

Privatkunden sind so zufrieden mit ihrem Versicherer wie niemals zuvor. Dies ist ein Ergebnis der Studie „Kubus Privatkunden 2024“ der MSR Consulting Group GmbH.

Hintergründe zur Methodik

Die Untersuchung basiert auf einer über zwölf Monate durchgeführten, repräsentativen Umfrage in rund 18.000 Privathaushalten. In die Studie fließen die Bewertungen der 21 umsatzstärksten Versicherer ein, die zusammen rund 80 Prozent des Marktes repräsentieren.

Dabei werden 20-minütige Interviews mit Bestandskunden geführt (laut MSR pro Gesellschaft mindestens 300), die zu 80 Prozent telefonisch und 20 Prozent online abgehalten werden.

Befragt wird jeweils diejenige erwachsene Person im Haushalt, die für Versicherungsfragen zuständig ist, und zwar zur Nachfrage nach Vorsorge- und Versicherungslösungen sowie zur Zufriedenheiten in verschiedenen Bereichen.

Zur Bewertung der Zufriedenheit stand den Befragten eine fünfstufige Skala mit den Antwortoptionen „vollkommen zufrieden“ (1), „sehr zufrieden“, „zufrieden“, „weniger zufrieden“ und „unzufrieden“ (5) zur Verfügung.

Rekordwert bei der Zufriedenheit

Der aktuelle Mittelwert liegt aktuell erstmals unter der Marke von 2,0. Er hat sich von 2,10 im Jahr 2020 über 2,07 und zweimal 2,05 auf 1,99 verbessert. Zum Vergleich: Einige Jahre zuvor lag der Wert noch bei 2,2 (VersicherungsJournal 28.11.2019).

Keine auffälligen Veränderungen waren bei der Spreizung zwischen den einzelnen Marktteilnehmern zu beobachten. Diese lag bis auf einen Ausreißerwert zwischen 0,3 Punkten 2020 und 0,26 Punkten (2023 und 2024). Aktuell kommt der beste Testkandidat auf einen Wert von 1,86, der schlechteste auf einen Wert von 2,12.

Kubus Privatkunden: Kundenzufriedenheit (Bild: MSR). Zum Vergrößern Bild klicken.

Weiterempfehlungen: Langfristiger Aufwärtstrend abgebremst

In Sachen Weiterempfehlungsbereitschaft – hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score herangezogen – tritt die Branche hingegen zuletzt eher auf der Stelle. So erhöhte sich der Wert im Vergleich Studienauflage aus dem Vorjahr nur um einen Punkt auf 28. In den Jahren seit 2020 war es noch um bis acht Punkte aufwärts gegangen.

Langfristig gesehen zeigt die Kurve dementsprechend deutlich nach oben. So lag der NPS zwischen 2016 und 2018 noch um über 20 Punkte niedriger. 2014 überwogen die Kritiker sogar noch die Fürsprecher (2.10.2018).

In der aktuellen Studienauflage fällt der Promotorenanteil mit 46 Prozent um über die Hälfte höher aus als 2014 (29 Prozent). Der Detraktorenanteil verminderte sich andererseits um etwa die Hälfte auf nur noch 18 Prozent.

Hintergründe für die Abschwächung

Zum Zeitraum 2014 bis 2019 merken die Studienautoren an, dass die Versicherer nach einigen von hohem Kostendruck infolge der Finanzkrise geprägten Jahren keine hohen Zinserträge mehr hätten erwarten können und sich deshalb vermehrt auf das operative Versicherungsergebnis fokussiert hätten. Dieser Zeitraum sei besonders zum Abbau von Schwächen genutzt worden.

2020 bis 2022 seit dann die Zeit des Aufbaus von Begeisterung gewesen. Bei den Versicherern hätten Aktivitäten in Sachen Kundenerlebnisse (Customer Experience) marktweit an Systematik gewonnen. Zusätzlich habe die Pandemie die Digitalisierung vorangetrieben.

Danach habe die noch andauernde Phase der Konsolidierung begonnen. Den voranschreitenden Verbesserungen im Vertrieb und im Service stehe allerdings eine allgemeine Verunsicherung der Kunden durch multiple Krisen gegenüber. Diese habe sich dämpfend auf die Weiterempfehlungsbereitschaft ausgewirkt.

„Die aktuelle Lage ist geprägt von einer angespannten Kaufkraftsituation, wahrgenommenen Knappheiten in vielen Industrien und Branchen sowie den Auswirkungen des Klimawandels, des Krieges in Osteuropa und politischer Instabilitäten“, so die Marktforscher.

Persönliche finanzielle Lage wird immer schlechter eingeschätzt

In der Studiendokumentation wird weiter ausgeführt, dass die gestiegenen Lebenshaltungskosten zu einer negativen Einschätzung der persönlichen finanziellen Situation geführt und sowohl die Empfehlungsbereitschaft als auch die Kaufkraft geschwächt hätten.

So sei der Saldo der Einschätzung der persönlichen finanziellen Situation (Formel: „(viel) besser [minus] „(viel) schlechter“) von 17 im Jahr 2020 über Zwei im Jahr 2022 auf aktuell minus Fünf zurückgegangen.

Weitere Details zu der Untersuchung sowie zu den kostenpflichtigen Bezugsmöglichkeiten können Interessierte über diese Webseite anfordern.