So (un)zufrieden sind privat und gesetzlich Krankenversicherte mit Beitrag und Leistungen

7.10.2025 – Mehr als 70 Prozent der privat Krankenversicherten sind insgesamt mit dem PKV-System zufrieden. Gesetzlich Versicherte bewerten das GKV-System hingegen nur zu rund 28 Prozent positiv. Das zeigt eine nicht repräsentative Umfrage von „pkv-welt.de“. Fast jeder Zweite schätzt die Beiträge systemübergreifend als zu hoch ein.

Versicherungsmakler Tim Bökemeier und sein Team haben mit ihrem Portal „pkv-welt.de“ eine Umfrage zur Zufriedenheit der Deutschen mit ihrer Krankenversicherung durchgeführt. Dabei wurden gesetzlich und privat Krankenversicherte getrennt befragt.

An der dreimonatigen Online-Befragung, die über Social Media und per E-Mail beworben wurde, konnten sich volljährige Personen mit Krankenvollversicherung in Deutschland beteiligen. Für gesetzlich und privat Versicherte gab es getrennte Fragebögen – die Fragen waren jedoch identisch.

Insgesamt nahmen mehr als 2.200 Personen teil: etwa 1.700 gesetzlich und 510 privat Krankenversicherte. Die Daten wurden anonymisiert ausgewertet. „Unsere Umfrage ist wissenschaftlich gesehen nicht repräsentativ, aufgrund der hohen Anzahl an Teilnehmenden aber dennoch sehr aussagekräftig“, heißt es auf der Webseite.

Gesamtzufriedenheit der Privatversicherten ist deutlich höher

Zunächst sollten die Teilnehmenden angeben, wie zufrieden sie insgesamt mit ihrer Krankenversicherung sind – also entweder mit der privaten oder der gesetzlichen. Bewertet werden sollte dabei ausschließlich das System, in dem sie selbst versichert sind. Die Bewertung erfolgte auf einer fünfstufigen Skala von „eins“ (sehr unzufrieden) bis „fünf“ (sehr zufrieden).

Die Gesamtzufriedenheit der Privatversicherten fällt deutlich höher aus als die der gesetzlich Versicherten. Rund 70,5 Prozent der Befragten mit privater Krankenversicherung äußerten sich positiv: 16,5 Prozent sind „sehr zufrieden“, mehr als die Hälfte (54,1 Prozent) „zufrieden“. Nur 8,3 Prozent gaben an, unzufrieden zu sein – etwas mehr als jeder Fünfte zeigte sich unentschieden.

In der gesetzlichen Krankenversicherung zeigte sich hingegen nur etwas mehr als jeder Vierte (28,4 Prozent) zufrieden oder sehr zufrieden mit dem GKV-System. Der Anteil der Unzufriedenen liegt mit knapp 35 Prozent sogar höher. Am größten ist jedoch die Gruppe derjenigen, die sich neutral beziehungsweise mittel äußerten – sie umfasst rund 37 Prozent der Befragten.

WERBUNG

Zufriedenheit mit medizinischem Leistungsangebot in PKV ebenfalls höher

Deutlich höhere Zufriedenheitswerte verzeichnen die Privatversicherten auch bei der Bewertung des medizinischen Leistungsangebots. Knapp 79 Prozent der PKV-Versicherten sind damit „sehr zufrieden“ (22,4 Prozent) oder „zufrieden“ (56,5 Prozent). Nur 9,5 Prozent gaben an, mit den medizinischen Leistungen unzufrieden zu sein.

In der gesetzlichen Krankenversicherung fällt das Urteil deutlich zurückhaltender aus: Nur rund ein Drittel der Befragten (33 Prozent) bewertet das Leistungsangebot positiv, ein Unterschied von immerhin 46 Prozentpunkten gegenüber den PKV-Befragten. Mehr als jeder Vierte ist unzufrieden, und die Mehrheit (44,3 Prozent) stuft die Leistungen als mittel beziehungsweise neutral ein.

Insgesamt werde die GKV nicht so schlecht bewertet wie oft dargestellt, so stellen die Studienautoren fest. „Die Befragten sehen die GKV überwiegend mit gemischten Gefühlen. Zufriedenheit und Unzufriedenheit halten sich in etwa die Waage, die größte Gruppe bleibt neutral. Das Preis-Leistungs-Verhältnis gilt vielen als akzeptabel, doch ein Viertel empfindet es als unzureichend.“ Kritik an Leistungen und Fairness bleibe deutlich spürbar.

Zugang zu Facharzt-Terminen: Mehrheit der GKV-Versicherten unzufrieden

Große Unterschiede zeigen sich erwartungsgemäß auch bei der Zufriedenheit mit dem Zugang zu Facharztterminen. Als zentrale Stichworte nennt PKV-Welt hier Wartezeiten und die Geschwindigkeit, mit der ein Termin zu bekommen ist.

Die lange Wartezeit in der GKV sorgt wiederholt für Diskussionen. Laut einer repräsentativen Befragung des Spitzenverbands Bund der Krankenkassen wartet ein Viertel der gesetzlich versicherten Patienten länger als 30 Tage auf einen Termin in der Facharztpraxis (VersicherungsJournal Medienspiegel 3.2.20253.2.2025).

Auch in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Gesundheit und Pflege“ standen die langen Wartezeiten in der GKV auf der Agenda. Die Bundesregierung plant in diesem Zusammenhang die Einführung eines Primärarztsystems: Hausärzte sollen künftig als erste Anlaufstelle dienen und Termingarantien aussprechen können, wenn sie einen Facharztbesuch als dringend einstufen (28.3.2025).

Die Probleme zeigen sich auch in der aktuellen Umfrage. Die Mehrheit der GKV-Versicherten beziehungsweise 57,7 Prozent äußert sich unzufrieden mit dem Zugang zu Fachärzten. Positiv äußern sich hingegen nur rund 13,8 Prozent. Ganz anders in der PKV: Hier zeigen sich 75,9 Prozent „sehr zufrieden“ (32,5) oder „zufrieden“ mit der Terminvergabe. Nur knapp elf Prozent äußern sich zu dieser Frage negativ.

Höhe der Beiträge oft als „hoch“ oder „sehr hoch“ bewertet

Die Teilnehmer wurden auch gefragt, wie sie die Höhe der zu zahlenden Beiträge in ihrem jeweiligen System einschätzen. Bewertet wurde auf einer fünfstufigen Skala von „sehr hoch“ bis „sehr niedrig“.

Die Zahl derjenigen, die die Beiträge als „hoch“ oder „sehr hoch“ einstufen, liegt auf ähnlichem Niveau: Rund 47 Prozent der Privatversicherten und 48,3 Prozent der GKV-Mitglieder bewerten die Beiträge entsprechend. Auffällig ist jedoch, dass in der GKV der Beitrag häufiger als „sehr hoch“ eingeschätzt wird (16,3 Prozent) als in der PKV (9,4 Prozent).

Als „niedrig“ oder „sehr niedrig“ bewerten den Beitrag rund 11,8 Prozent der Privatversicherten und 12,2 Prozent der gesetzlich Versicherten.

Mehr gesetzlich Versicherte bewerten den Beitrag als „zu teuer“

In einer weiteren Frage sollten die Versicherten sagen, ob sie die Höhe des Beitrags als gerecht, ausgewogen oder als „zu teuer“ empfinden. Auch in diesem Punkt äußern sich Privatversicherte tendenziell positiver:

Knapp 16,5 Prozent der Privatversicherten bewerten die Höhe der Beiträge als gerecht, aber nur rund 10,7 Prozent der gesetzlich Versicherten.

Als „in der Summe ausgewogen“ empfinden die Beiträge 48,2 Prozent der Privatversicherten, aber nur knapp 28 Prozent der gesetzlich Versicherten.

Mit „Nein, es ist zu teuer“ antworten 28,2 Prozent der Privatversicherten, aber 39,6 Prozent der gesetzlich Versicherten: ein Unterschied von 11,4 Prozentpunkten.

„Die PKV überzeugt viele ihrer Mitglieder mit Leistungen, nicht jedoch in der Beitragsfrage. Insbesondere die Angst vor steigenden Kosten im Alter und die Frage, ob die Belastungen fair verteilt sind, prägen das Meinungsbild“, kommentieren die Studienautoren.

Weitere Ergebnisse sowie einzelne Kommentare zu den Teilergebnissen sind auf dieser Webseite einsehbar.