So (un)bedeutend ist das BU-Geschäft für unabhängige Vermittler

3.5.2018 – Die Geschäftsentwicklung mit Produkten zur Arbeitskraftabsicherung war 2017 laut einer Asscompact-Studie für über 40 Prozent der unabhängigen Vermittler besser als im Jahr zuvor. Nur für jeden Achten lief es schlechter. Der Absatz von selbstständigen Berufsunfähigkeits- (SBU-) Policen funktioniert nach Vermittleraussage sowohl gegenwärtig als auch künftig am besten. Allerdings sind die Erwartungen nicht mehr so positiv wie in früheren Jahren.

Das Geschäft mit selbstständigen Berufsunfähigkeits-Versicherungen (SBU) ist und bleibt laut dem aktuellsten, inzwischen 18. Vertriebswege-Survey Leben des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson eine klare Domäne der unabhängigen Vermittler.

Über diesen Vertriebsweg kam 2016 weit über die Hälfte des SBU-Neugeschäfts (nach APE) in die Bücher der Lebensversicherer (VersicherungsJournal 12.1.2018).

Arbeitskraftabsicherung im unabhängigen Vermittlermarkt

Wie sich die Courtagen im Geschäft mit der Arbeitskraftabsicherung im unabhängigen Vermittlermarkt im vergangenen Jahr entwickelt hat, wurde im Rahmen der Asscompact-„Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2018“ untersucht.

Grundlage der Untersuchung der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH ist eine im März 2018 unter Versicherungsmaklern, Kapitalanlage-Vermittlern und Mehrfachvertretern durchgeführte Online-Umfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 435 unabhängigen Vermittlern angegeben.

Ermittelt wurde in der Studie auch, an welche Gesellschaften Makler und Mehrfachvertreter in der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung das meiste Geschäft vermitteln und mit welchen Anbietern sie am zufriedensten sind (VersicherungsJournal 3.5.2018).

Bei fast jedem achten Befragten lief es deutlich besser

Der Marktstudie zufolge berichtete fast jeder achte Befragte von deutlich höheren Courtageeinnahmen im Geschäftsfeld Arbeitskraftabsicherung als im Jahr zuvor (Antwortoption: „lief viel besser“). In der letztjährigen Untersuchung hatte dieser Anteil nur gut ein Zehntel betragen (VersicherungsJournal 8.5.2017), ein Jahr davor lediglich rund ein Vierzehntel (VersicherungsJournal 17.5.2016).

Bei mehr als vier von zehn Vermittlern entwickelten sich die Courtageeinnahmen positiv (Summe der Antworten „lief viel besser“ und „lief eher besser“). Bei fast der Hälfte änderte sich nichts. Rund jeder achte Befragte berichtete von sinkenden Courtageeinnahmen.

Eine große Bedeutung des BU-Geschäfts für unabhängige Vermittler zeigt sich auch in anderen Untersuchungen wie etwa den Asscompact Trends. In den letzten Auflagen der quartalsweise ebenfalls von BBG und IVV durchgeführten Studie gehörte die BU-Versicherung immer zur Top Fünf in der Produkthitparade des freien Vertriebs.

Zuletzt berichteten sogar zwei von drei Befragten von einem „(sehr) gut“ gelaufenen BU-Geschäft (VersicherungsJournal 2.3.2018).

Produktabsatz in der Arbeitskraftabsicherung

Gefragt wurde in der Marktstudie Arbeitskraftabsicherung weiter nach dem Absatz verschiedener Produkte zur Arbeitskraftabsicherung sowie den erwarteten Absatztrends in den kommenden ein bis drei Jahren. Wenig überraschend werden SBU-Policen am häufigsten regelmäßig vermittelt, über 96 Prozent gaben dies aktuell an.

Jeweils ein gutes Drittel nannte die Produktkategorien BUZ (Rente) und Grundfähigkeits-Versicherung. Leicht rückläufig auf nur noch ein knappes Drittel war der Anteil der Nennungen von Dread-Disease-Policen. Auf den geringsten Anteil kamen Multi-Risk-Policen (Leben beziehungsweise Unfall) mit Anteilen von jeweils rund einem Siebtel.

Erwartete Umsatztrends

Eine teilweise deutlich abweichende Rangfolge gibt es bei den „ganz allgemein“ erwarteten Umsatztrends in den kommenden ein bis drei Jahren, auch wenn hier ebenfalls die SBU an erster Stelle liegt. Hier rechnen allerdings nicht einmal mehr zwei Drittel der Befragten mit einem „viel besseren“ oder „eher besseren“ Produktabsatz.

Dahinter folgt nach nur leichten Verlusten die Grundfähigkeits-Versicherung (Anteil: knapp 50 Prozent), die damit die Pflegerenten-Versicherung von der zweiten Position verdrängte. Letztere wurde nur noch von gut 40 Prozent der unabhängigen Vermittler genannt – im Vorjahr war es noch über die Hälfte.

Bei Dread-Disease-Policen erwarten nicht einmal mehr 40 Prozent (Vorjahr: 46,5 Prozent) einen besseren Umsatztrend.

Welche Arten von Ratings in der Beratung genutzt werden

Ermittelt wurde im Rahmen der Untersuchung auch, auf welche Art von Ratings Makler und Mehrfachvertreter bei der Produktauswahl im Bereich BU/ Arbeitskraftabsicherung bei der Kundenberatung zurückgreifen.

Am ehesten sind dies Produktratings wie etwa von der Morgen & Morgen GmbH, der Franke und Bornberg GmbH oder der Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP). Das gaben knapp drei von vier Befragten an. Fast zwei von drei Vermittlern nutzen Finanzstärke-Ratings, etwa von Fitch Ratings, Standard & Poor‘s oder von der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH.

Nicht einmal die Hälfte setzt auf Service-Ratings wie etwa von Asscompact, von der Servicevalue GmbH oder von der Deutschen Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG (Disq). Welchen Stellenwert die Gütesiegel der einzelnen Rating-Anbieter in Sachen Qualität und Bekanntheit haben, wurde kürzlich ebenfalls von BBG und IVV untersucht (VersicherungsJournal 27.2.2018).

Die 293-seitige „Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2018“ zum Asscompact-Award kann für 2.677,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.