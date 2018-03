So stehen die Bundesbürger zum Thema Mediation

13.3.2018 – Der Bekanntheitsgrad der Mediation als außergerichtliches Streitbeilegungs-Verfahren ist nach dem Roland Rechtsreport 2018 auf ein neues Hoch von 73 Prozent gestiegen. Weitere Ergebnisse: Die Bundesbürger sehen mehrheitlich gute Erfolgschancen bei Mediationsverfahren. In die deutsche Justiz besteht weiterhin ein hohes Vertrauen, auch wenn die Deutschen bei einzelnen Aspekten große Sorgenfalten auf der Stirn haben. Das Image der Autohersteller ist durch den Abgasskandal deutlich nach unten gegangen – aber immer noch besser als das der Assekuranz und der Banken.

Entgegen der landläufig häufig vertretenen Meinung sind die Deutschen keine „Prozesshanseln“. Lediglich gut jeder vierte Bundesbürger war in den vergangenen zehn Jahren mindestens einmal an einem Prozess beteiligt – und dies zusammenaddiert als Kläger, Beklagter oder Zeuge.

Dies zeigt der jetzt von der Roland Rechtsschutz-Versicherungs-AG veröffentlichte „Roland Rechtsreport 2018” (PDF-Datei, 2,9 MB). Für diesen hat die Institut für Demoskopie Allensbach GmbH vergangenen Dezember 1.443 Personen ab 16 Jahren in persönlich-mündlichen Interviews befragt.

Männer häufiger Prozessbeteiligte

Im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 3.5.2017) ist der Anteil der Prozessbeteiligten um zwei Prozentpunkte angestiegen. Überdurchschnittlich häufig an einem Prozess beteiligt waren der aktuellen Auflage des Reports zufolge Männer, während es nach Ost- und Westdeutschland betrachtet keine größeren Abweichungen gibt.

Bei einem Blick auf die Altersgruppen fällt auf, dass insbesondere Personen im mittleren Alter (30 bis 44 Jahre sowie 45 bis 59 Jahre) überproportional häufig vor Gericht erschienen sind beziehungsweise erscheinen mussten. Hier liegt der Anteil bei jeweils rund einem Drittel. Zudem steigt die Prozessbeteiligung mit dem Bildungsniveau an.

Frage zur persönlichen Prozessbeteiligung. Zum Vergrößern Bild klicken

(Bild: Roland)

Mediation: Bekanntheitsgrad steigt

Dass die Deutschen nicht besonders prozessfreudig sind, zeigt sich laut dem aktuellen Roland-Rechtsreport auch darin, dass die Bevölkerung die verschiedenen Formen und Möglichkeiten der außergerichtlichen Einigung für sehr attraktiv hält. Einer Form der außergerichtlichen Schlichtung, der Mediation, räumt die Roland-Gruppe bereits seit vielen Jahren besonderen Raum in ihrem Rechtsreport ein.

Die Rechtsschutzversicherer und die Mediation Die Kostenübernahme der Rechtsschutzversicherer für Mediationsverfahren ist in Ziffer 2.3.1.1 ARB 2012 – vorher gab es nur eine Passage im Anhang der Musterbedingungen – geregelt (VersicherungsJournal 30.9.2014). Hintergrund: Mit dem 2. Kostenrechts-Modernisierungsgesetz (KostRMoG) wurden die Gebühren für eine anwaltliche Vertretung, für Notare sowie bei Gericht an die allgemeine Wirtschaftsentwicklung angepasst. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hatte die dadurch verursachte Kostensteigerung in der Rechtsschutz-Versicherung auf rund ein Sechstel beziffert (VersicherungsJournal 1.8.2013). Durch Mediation könnten die hohen Gerichtkosten vermieden werden. Die Arbeitsgemeinschaft Versicherungsrecht des DAV (Deutscher Anwaltverein) e.V. hatte sich kritisch gegenüber den Mediationsverfahren geäußert, die in der Rechtsschutz-Versicherung angeboten werden. Denn diese entsprächen nicht in allen Fällen den Bestimmungen des Mediationsgesetzes (VersicherungsJournal 12.7.2013).

Laut der neuesten Auflage der Untersuchung ist der Bekanntheitsgrad der Mediation aktuell um vier Prozentpunkte auf 73 Prozent gestiegen. Seit 2010 beträgt das – fast kontinuierliche – Plus sogar 16 Prozentpunkte.

Erfolgsaussichten der Mediation

Das Mediationsverfahren wurde aufgrund folgender Attribute definiert: freiwillige Teilnahme, beidseitige Konfliktlösung mit Hilfe eines unabhängigen Vermittlers (Mediator), gemeinsame Auswahl des Mediators, der keine eigenen Entscheidungen trifft und keine möglichen Lösungen vorschlägt, sondern die beiden Parteien lediglich bei der Suche nach einer Konfliktlösung unterstützt.

Fast die Hälfte der Befragten bewertet die Erfolgschancen des Mediationsverfahrens als positiv, wie der Rechtsreport weiter zeigt. Dabei befindet sich der Anteil derjenigen, die glauben, dass mit Mediation viele rechtliche Auseinandersetzungen beigelegt werden können, mit 49 (2017: 48) Prozent auf dem höchsten Niveau seit 2010.

Da andererseits der Anteil der Skeptiker in Sachen Mediation mit 37 Prozent auf den niedrigsten Stand liegt, ergibt sich ein Saldo von plus zwölf. Zwischen 2010 und 2017 lag dieser bestenfalls bei plus neun und schlechtestenfalls bei plus zwei.

Die Personen, die bereits von der Möglichkeit der Mediation gehört haben, bewerten „die Erfolgsaussichten des Mediationsverfahrens tendenziell als noch aussichtsreicher als die Gesamtbevölkerung“, heißt es in dem Report weiter. In der Zeitreihe ist hier allerdings ein Rückgang zu beobachten.

Frage nach den Erfolgsaussichten. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Roland)

Hohes Vertrauen in deutsche Justiz

Weitere Ergebnisse des Roland Rechtsreports: Die Bürger bringen dem deutschen Justizsystem nach wie vor ein hohes Vertrauen entgegen. Knapp über beziehungsweise unter zwei Drittel haben „sehr viel“ oder „ziemlich viel“ Vertrauen in die Gesetze beziehungsweise die Gerichte.

Trotz des positiven Gesamteindrucks gibt es im Detail einige negative Aspekte. So kritisieren 83 Prozent die langen Verfahrensdauern und 77 Prozent die Überlastung der Gerichte. Die Mehrheit der Befragten sieht zudem eine mangelnde Gleichbehandlung.

So stimmten 66 Prozent der Aussage zu, dass derjenige, der sich einen bekannten Anwalt leisten kann, bessere Chancen auf ein günstiges Urteil hat. Für 58 Prozent ist die Rechtsprechung in Deutschland sehr uneinheitlich, weil das Strafmaß beziehungsweise Urteil sehr stark vom zuständigen Gericht abhänge.

Vertrauen: Versicherer und Banken noch schlechter als Autohersteller

Deutlich gesunken ist das Vertrauen hingegen in die Automobilhersteller, wofür die Studienautoren den Abgasskandal verantwortlich machen. Äußerten sich vor drei Jahren noch 62 Prozent positiv über die Autohersteller, so ist der Anteil aktuell mit 26 Prozent nicht einmal mehr halb so groß. Im gleichen Zeitraum hat sich der Anteil der „Kritiker“ von 14 Prozent auf zuletzt 53 Prozent mehr als verdreifacht.

Zum Vergleich: die Versicherungswirtschaft und die Bankenbranche werden noch schlechter beurteilt. Von beiden Wirtschaftszweigen hat aktuell nur etwa jeder siebte Befragte eine „gute Meinung“. Der Anteil derjenigen mit „keiner guten Meinung“ liegt bei knapp unter (Assekuranz) beziehungsweise sogar über 60 Prozent (Banken).