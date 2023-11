So lassen sich Schwachstellen im Kundenservice beheben

1.11.2023 – Kleine Betriebe können aufgrund ihrer Größe und technischen Ausstattung oft nicht denselben Service bieten wie große Konzerne. Doch einige Regeln helfen dabei, dass sich ein Kunde mit seiner Anfrage gut aufgehoben fühlt.

Kunden erwarten möglichst schnelle Hilfe. Wenn Sie in Ihrem Vermittlerbüro den Service nicht im Griff haben, reagieren Kunden eventuell verärgert, hinterlassen im Internet schlechte Bewertungen oder berichten von ihren frustrierenden Erfahrungen im Bekanntenkreis – und schädigen so Ihren Ruf.

Konzerne setzen im Onlinegeschäft Standards

Die Krux: Kunden werden immer anspruchsvoller, weil Konzerne im Onlinegeschäft Standards setzen wie 24/7-Erreichbarkeit oder Bestellungen übers Internet. Kleine Agenturen oder Unternehmen können das so nicht bieten.

Aber die nachfolgend beschriebenen drei Dinge können Sie tun, um den Service für Ihre Kunden zu verbessern.

Erstens: Reagieren Sie schnell

Schon eine automatische Mailantwort auf eine Anfrage kann verhindern, dass Kunden zum nächsten Anbieter wechseln. Geben Sie den potenziellen Kunden das Gefühl, dass sie wahrgenommen werden, indem Sie einen Autoresponder einsetzen nach dem Motto: „Vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen“.

Das müssen Sie dann allerdings auch tun. Also gleich montags, wenn die Anfrage am Wochenende reinkam. Oder sobald Sie von einem Kundentermin wieder in der Agentur sind. Setzen Sie für sich und Ihre Mitarbeiter einen Standard, indem Sie sich vornehmen, jede Anfrage innerhalb von 24 Stunden zu beantworten.

Zweitens: Bieten Sie Kontaktmöglichkeiten an

Sie sind telefonisch und per Mail zu erreichen? Gut. Aber eventuell zu wenig.

Ein guter Kundenservice funktioniert auch über die gute alte Postadresse – eher für ältere Kunden. Zudem nehmen Jüngere ersten Kontakt zunehmend über Messengerdienste wie Whatsapp, Signal oder Threema auf. Für manche sind sogar Facebook und andere soziale Netzwerke eine Möglichkeit.

Drittens: Kennen Sie die Qualität Ihres Service?

Über die Qualität des Kundenservices entscheiden die Kunden. Sie sollten ihn zumindest als gut bewerten.

Doch nur wenige Vermittler fragen ihre Kunden, ob sie zufrieden sind. Verschicken Sie eine E-Mail mit vier Fragen, nachdem Sie mit einem Kunden einen Auftrag abgewickelt haben: Waren Sie mit der Geschwindigkeit der Abwicklung zufrieden? Haben Sie eine qualifizierte Beratung erhalten? War der Service freundlich? Was können wir aus Ihrer Sicht verbessern?