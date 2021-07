So gehen Versicherer mit Risikosportarten um

14.7.2021 – In der Lebens-, Berufsunfähigkeits- und Unfallversicherung sind Antragsteller, die besondere Sportarten wie Drachenfliegen, Boxen oder Fallschirmspringen betreiben, wenig beliebt. Sie müssen mit einer Ablehnung, Ausschlüssen oder Risikozuschlägen rechnen. Der Makler Timo Vierow hat sich auf Taucher spezialisiert und weiß: Berater sind bei Sportlern mit erhöhten Risiken besonders gefordert. Die Bedingungen, die Annahmerichtlinien und die Reaktionen der Versicherer sind höchst unterschiedlich. Einer seiner Tipps: frühzeitig versichern.

Für den Begriff „Risikosportart“ gibt es zwar eine Definition. Doch die Grenzen sind fließend und es kommt auf die Sparte an. Was bei dem einen Versicherer als nicht versicherbar gilt, wird bei einem anderen zu normalen Bedingungen akzeptiert. Wieder andere fordern detaillierte Auskünfte, wie oft, wo und unter welchen Bedingungen der Sport ausgeübt wird, um einen Risikozuschlag zu kalkulieren.

Risikosport Tauchen: Es kommt auf den Einzelfall an

Für Timo Vierow, seit vier Jahren als Makler spezialisiert auf Versicherungen rund um das Tauchen, ist dies Arbeitsalltag. „Grundsätzlich ist Tauchen bis 40 Meter Tiefe zu normalen Konditionen versicherbar.

In allen anderen Fällen, wie zum Beispiel Höhlentauchen, Nachttauchen oder Eistauchen, ist die Situation völlig unterschiedlich. Insbesondere bei Risikoleben und Berufsunfähigkeit reicht die Palette von abgelehnt bis versichert zu normalen Bedingungen.“

Übliche Kriterien sind dabei meist die Zahl der Tauchgänge pro Jahr und die Erfahrung des Sportlers, dokumentiert durch das Ausstellungsdatum des Tauchscheins. In der privaten Krankenversicherung wird nicht nach Hobby und Risikosportarten gefragt. „Logisch lässt sich das nicht erklären“, so Vierow.

Erst versichern, dann Tauchkurs buchen

Der Makler, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat, nimmt es mit Humor und kann deshalb nur jedem angehenden Nicht-Breitensportler und dessen Versicherungsberater empfehlen: „Leben, Berufsunfähigkeit und Arbeitskraft frühzeitig absichern, am besten vor der Anmeldung zum ersten Tauchkurs.“

Denn wessen Vertrag ohne Ausschluss angenommen worden ist, muss ein neues Hobby in der Regel nicht nachmelden. Die weiteren Tauchaktivitäten sind versichert. In Risikoleben geht der Makler zwar von einem erhöhten Risiko aus. Das sei aber überschaubar, wenn der Taucher die richtige Ausbildung habe und wisse, was zu tun ist.

Versicherschutz für neben- oder hauptberufliche Tauchlehrer zu bekommen, gestaltet sich besonders schwierig. „Auf dem deutschen Markt eine Lebens-, BU- oder Arbeitskraftabsicherung zu bekommen, ist fast unmöglich“, erzählt Timo Vierow. „Gleiches gilt für Höhlentaucher, die eine BU abschließen möchten. Hier bleibt nur, die Suche über die Grenze ins Ausland auszuweiten.“

Makler Timo Vierow hat sein Hobby Tauchsport zur Spezialisierung genutzt (Bild: privat)

Mehr Unfälle unter Kokospalmen als unter Wasser

Dass Versicherer unterschiedlich agieren, liegt nicht zuletzt an fehlenden Informationen. Bei Rand- oder Nischensportarten wie Tauchen oder Ballonfahren gibt es oft keine belastbaren Statistiken über Unfälle oder Todesfälle. Selbst die Zahl derjenigen, die in Deutschland jedes Jahr einen Grundtauchschein (OWD – Open Water Diver) machen, ist mit 25.000 bis 30.000 nur geschätzt.

Der Makler ist überzeugt, dass „Tauchen heute professioneller geworden ist. Es wird stärker überwacht, es gibt mehr Erfahrungen und mehr medizinische Studien“. Seiner Erfahrung nach wird das Risiko sowohl von Erst- als auch von Rückversicherern überschätzt beziehungsweise die Risikoeinschätzung basiert auf veralteten Statistiken.

Im Internet finden sich deshalb Gegenbeweise, bei denen es mit Humor genommen wird. So sollen weltweit zwischen 50 und 75 Haiangriffe im Jahr auf Menschen gemeldet worden sein, wovon fünf bis zehn tödlich endeten. Die betroffenen Sportarten: 34 Prozent Schwimmer, 23 Prozent Taucher, 20 Prozent im Wasser watende Menschen, 15 Prozent Badende und acht Prozent Surfer. Zum Vergleich: Weltweit gab es circa 120 tödliche Unfälle unter Kokospalmen.

Voranfrage oder Antrag gründlich vorbereiten

Timo Vierows Anliegen: Tauchen bei Versicherern anders zu positionieren. „Es ist eine sehr sichere Sportart, wenn man eine vernünftige Ausbildung hat.“ Da es aber noch unter die Risikosportarten fällt, bereitet er Anfragen sehr detailliert vor, was ihm einen Vorsprung verschafft: „Wir wissen, worüber der Taucher redet und um was es dem Versicherer geht.“

Besondere Vorsicht ist beim Abschluss einer Unfallversicherung geboten, da der Tauchunfall nicht unter den Unfall-Begriff fällt. Hier sollten unbedingt „tauchtypische Erkrankungen“ mitversichert sein. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Kosten für Behandlungen in einer Dekompressionskammer. „Führende Assistance-Anbieter übernehmen sie“, weiß Timo Vierow.

Häufig vernachlässigt werden Such-, Rettungs- und Bergungskosten. Hier kann es richtig teuer werden, wenn Hubschrauber und Schiffe eingesetzt werden oder eine aufwendige Höhlenrettung durchgeführt werden muss. „Bei vielen Versicherern sind diese Kosten gedeckelt. Deshalb empfehle ich hier grundsätzlich eine Versicherung mit unbegrenzter Deckung“, meint der Experte.