Servicevalue: Diese Unternehmen bieten die beste Kundenberatung

12.4.2024 – Eine sehr gute Kundenberatung bescheinigen Verbraucher aktuell vor allem dem Baufinanzierer Dr. Klein, dem Direktversicherer Cosmos, dem Finanzvertrieb MLP, dem Versicherer R+V und dem Versicherungsmakler Helmsauer. Alle fünf Unternehmen wurden in einer Umfrage von Servicevalue in ihren Branchen auf die Spitzenplätze gewählt.

Die Servicevalue GmbH ist zum zweiten Mal in einer gesonderten Studie der Frage nachgegangen, bei welchen Unternehmen Verbraucher eine sehr gute Beratung erhalten. Kooperiert hat die Ratingagentur dabei wieder mit dem Tagesspiegel. Die Erstauflage erfolgte vor knapp einem Jahr (VersicherungsJournal 4.5.2023).

Für die diesjährige Studie „Deutschland-Monitor – Kundenberatung“ wurden von Januar bis März mehr als 100.000 Verbraucherurteile zu 822 (Vorjahr: 853) Unternehmen und Anbietern aus 46 (45) Branchen gesammelt. Die Erhebung wurde repräsentativ ausgesteuert.

Auszeichnung erfolgt branchenspezifisch

Die Verbraucherbefragung erfolgte nach eigenen Angaben eigeninitiiert und ohne Einbindung der untersuchten Akteure. Jedem Panelist wurde zunächst eine Anzahl an Wirtschaftszweigen vorgelegt. Nach getroffener Auswahl erhielt er eine Liste von Anbietern. Hatte er bei einem dieser Akteure schon einmal eine Kundenberatung in Anspruch genommen, qualifizierte er sich für dessen Bewertung.

Konkret war die Frage zu beantworten: „Inwieweit stimmen Sie zu, dass bei dem Unternehmen XY die Kundenberatung sehr gut ist?“ Dazu war eine fünfstufige Antwortskala vorgegeben, die von „trifft voll und ganz zu (1)“ bis „trifft nicht zu (5)“ reichte.

Aus allen abgegebenen Urteilen wurde für jeden untersuchten Anbieter ein Mittelwert gebildet. Das innerhalb seines Wirtschaftszweiges beste Drittel erhielt die Auszeichnung „Beste Kundenberatung“. Dies schafften insgesamt 263 Unternehmen aus den 46 untersuchten Branchen.

Dr. Klein bei den Baufinanzierern erneut vorne

Wie im Vorjahr gewinnt in der Kategorie „Baufinanzierer – Vermittler“ die Dr. Klein Privatkunden AG mit einem verschlechterten Mittelwert von 2,56 (2,54). In die Wertung kamen insgesamt 21 Akteure, die zusammen einen Kategoriemittelwert von 2,64 erzielten. Eine herausragende Kundenberatung bieten laut der Studie außerdem:

Cosmos bei den Direktversicherern auf dem Spitzenplatz

Platz eins bei den erstmals abgefragten Direktversicherern belegen die Cosmos Versicherungen (2,53). Hier nahmen zehn Unternehmen teil, die einen gemeinsamen Mittelwert von 2,57 erreichten. Mit dem Prädikat „Beste Kundenberatung“ ausgezeichnet wurden auch:

MLP ist Sieger bei den Finanzvertrieben

Nach einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen im vergangenen Jahr siegte jetzt unter 20 Finanzvertrieben (Kategoriemittelwert: 2,65) die MLP AG (2,55) mit einem etwas komfortablerem Vorsprung. Sie ließ folgende Akteure mit ebenfalls bester Kundenberatung hinter sich:

R+V führt die Versicherer an

Unter den Versicherern wussten in diesem Jahr die R+V Versicherungen (2,54) am meisten zu überzeugen. Auch die DEVK Versicherungen (2,55) verbesserten sich und werden auf Rang zwei gewählt. Vorjahressieger Allianz Versicherungen (2,55) liegt nun an dritter Stelle. Eine überdurchschnittliche Kundenberatung bescheinigten die Studienteilnehmern in einem insgesamt 41-köpfigen Teilnehmerfeld (2,65) zudem:

Nicht mehr in der Spitzengruppe vertreten sind Axa Versicherungen, Baloise Versicherungen, Mecklenburgische Versicherungen, Generali Versicherungen, Ideal Versicherungen und Zurich Versicherungen.

Helmsauer siegt bei den Versicherungsmaklern

Die Spitzenposition unter den 25 teilnehmenden Versicherungsmaklern (2,68) schnappt sich in diesem Jahr die Helmsauer-Gruppe (2,54). Platz zwei geht an die Best Assekuranzmakler AG (Best Gruppe) (2,55). Vorjahressieger Mesterheide Rockel Hirz Trowe AG Holding (MRH Trowe) (2,56) erreicht Rang drei (2,56).

Dicht dahinter folgen mit gleichfalls ausgezeichneter Kundenberatung: