Schon wieder weniger Versicherungsvermittler

2.10.2025 – Im dritten Quartal ist die Zahl der bei den Industrie- und Handelskammern registrierten Versicherungsvermittler um 0,3 Prozent auf erstmals nur noch gut 179.400 gesunken. Negative Entwicklungen gab es nur bei den gebundenen Vertretern und solchen mit Erlaubnis – auch auf Neunmonatssicht. Die Makler und Berater legten leicht zu, die produktakzessorischen Vermittler deutlich. Dies zeigen aktuelle DIHK-Zahlen.

Am 1. Oktober 2025 waren im Vermittlerregister mit 179.426 Versicherungsvermittlern so wenige eingetragen wie niemals zuvor. Das zeigt die jetzt von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) aktualisierte Statistik.

Dies entspricht einem Rückgang um knapp 0,3 Prozent beziehungsweise 497 Registrierte im Vergleich zu Anfang Juli (VersicherungsJournal 3.7.2025). Seinerzeit war die Zahl genauso wie im Startquartal noch in etwa doppelt so stark gesunken (2.4.2025).

Auf lange Sicht deutliche Verminderung

Auf Neunmonatssicht war eine Abnahme um 1,3 Prozent beziehungsweise 2.335 Personen zu beobachten. Im ersten Dreivierteljahr des Vorjahres hatte die Reduzierung nur 0,4 Prozent beziehungsweise 810 Personen betragen (9.10.2024). Vor zwei Jahren war die Reduzierung hingegen mit 3,7 Prozent beziehungsweise fast 7.000 Registrierten deutlich höher ausgefallen (4.10.2023).

Von Anfang 2011, als das Register noch 263.452 Betriebe zählte, bis Herbst 2020 (5.10.2020) hatte es in fast jeder Dreimonatsperiode einen Rückgang gegeben. Das Minus in den vergangenen rund 14 Jahren (seit 2011) beläuft sich insgesamt auf 31,7 Prozent. Nach absoluten Zahlen war eine Abnahme um mehr als 83.500 Registrierte zu beobachten.

Einbußen nur bei den Vertretern

Betrachtet man die einzelnen Berufsgruppen, so zeigt sich auf Neunmonatssicht ein deutlicher Rückgang bei den gebundenen erlaubnisfreien Vertretern (§ 34d Absatz 7 GewO). Deren Zahl reduzierte sich zwischen Jahresbeginn und Anfang Oktober um 2.620 auf 99.173. Das entspricht einer Verminderung um 2,6 Prozent.

Der Kreis der Vertreter mit Erlaubnis (§ 34d Absatz 1 GewO) schrumpfte um 337 Personen beziehungsweise Firmen (minus 1,2 Prozent) auf 27.072. Zu diesem Vermittlertyp gehören auch die Mehrfachvertreter, deren genaue Zahl sich aus dem Register nicht ablesen lässt.

Drei Vermittlertypen im Plus

Hingegen wurde die Gruppe der Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO) auf Neunmonatssicht betrachtet größer, und zwar um 0,6 Prozent (plus 266 auf 46.885 Personen). Auch für die Zahl der produktakzessorischen Vermittler wird eine Vermehrung gemeldet. Diese lag zwischen Anfang Januar und Anfang Oktober bei 6,2 Prozent (plus 351 auf 5.972 Registrierungen).

Auch die Zahl der Versicherungsberater (§ 34d Absatz 2 GewO) stieg, und zwar um 1,6 Prozent (plus fünf auf 324 Personen). Dabei gab es in der zweiten Dreimonatsperiode keine Veränderung mehr.

Gründe für diese Entwicklungen sind aus der DIHK-Statistik nicht abzuleiten.