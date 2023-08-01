Schaden/Unfall: Diese Produktgeber bieten den besten Maklerservice

7.11.2025 – In der Schaden-/Unfallversicherung verfügen aus Sicht von unabhängigen Vermittlern die Haftpflichtkasse und die Itzehoer über den besten Maklerservice. Knapp dahinter folgen gleichauf Auxilia, VHV und Volkswohl Bund. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Maklerservice 2025“. Der Assekuradeur Konzept & Marketing, der viermal in den letzten fünf Studienauflagen an der Spitze gelegen hatte, stürzte auf Rang neun ab.

Die BBG Betriebsberatungs GmbH hat auch in diesem Jahr wieder die Qualität des Maklerservices in verschiedenen Sparten untersucht. Dazu gehörte neben der betrieblichen Altersversorgung (bAV) (VersicherungsJournal 3.11.2025) auch die Schaden-/Unfallversicherung.

Die Asscompact-„Marktstudie Maklerservice 2025“ beruht auf einer im September durchgeführten Onlineumfrage. Die Nettostichprobengröße wird mit 341 Versicherungsmaklern und Finanzanlagenvermittlern angegeben. Diese sind im Schnitt 57,3 Jahre alt und haben 29,1 Jahre Branchenerfahrung. 14 Prozent davon sind weiblich und 86 Prozent männlich.

So wurde bewertet

Die Vermittler sollten die Versicherer auf einer Skala von null bis hundert bewerten, wird zur Methodik ausgeführt. Dazu gab es insgesamt zwölf auf Basis einer Regressionsanalyse gewichtete Leistungskriterien in den vier Dimensionen

zentrale Vertriebsunterstützung (Kompetenz und Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale; Qualität der digitalen Vertriebsunterstützung/Weiterbildung; Umgang mit Problemfällen/Beschwerden; Qualität der Courtagegestaltung),

dezentrale Vertriebsunterstützung (Kompetenz und Engagement der Maklerbetreuer),

Software und Tools (Qualität der Beratungs-, Tarif- und Angebotsrechner; Qualität des Vermittlerportals; Qualität der digitalen Unterstützung/Prozesse/Tools),

Materialien und Unterlagen (Qualität der Marketingmaterialien; Qualität der kundenbezogenen Unterlagen).

„Die Durchschnittsbewertungen je Anbieter und Leistungskriterium werden mit diesen Relevanzfaktoren gewichtet und zu einer Gesamtzufriedenheit aggregiert“, heißt es weiter zum methodischen Vorgehen.

WERBUNG

Kompetenz der Ansprechpartner und Umgang mit Problemfällen

Als zentrale Einflussgrößen für eine positive Beurteilung der Vertriebsunterstützung wurden in erster Linie die Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale und der Umgang mit Problemfällen/Beschwerden ermittelt. Dies war auch im Vorjahr der Fall (VersicherungsJournal 6.11.2024) wie auch vor drei bis fünf Jahren (4.11.2022, 28.10.2021, 5.11.2020).

Dahinter folgt der Aspekt „digitale Vertriebsunterstützung/Weiterbildung“ (von acht auf drei) vor der an vierter (Vorjahr: dritter) Stelle liegenden Kompetenz der Maklerbetreuer und dem Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale (weiterhin Rang fünf).

Die Haftpflichtkasse und Itzehoer gewinnen in Komposit

In der Schaden-/Unfallversicherung belegen mit jeweils 91 Punkten die Haftpflichtkasse VVaG und die Itzehoer Versicherung/Brandgilde von 1691 VVaG gemeinsam den Spitzenplatz. Beide Akteure hatten vor Jahresfrist mit 89 Zählern den zusammen mit weiteren Wettbewerbern geteilten Silberrang belegt (13.11.2024). Beide schafften es aktuell in je zehn der zwölf abgefragten Aspekte in die Top Drei.

Während die Itzehoer bei der Kompetenz und beim Engagement der Maklerbetreuer jeweils am besten abschnitt, sehen die Befragten bei der Haftpflichtkasse hier noch Verbesserungspotenzial. Bei der Kompetenz beträgt der Rückstand der Roßdorfer auf die Spitze sieben Punkte, beim bestenfalls mittelmäßig beurteilten Engagement sogar elf Zähler.

Dafür ist die Haftpflichtkasse das Maß der Dinge in den Prüfpunkten „Umgang mit Problemfällen/Beschwerden“, „digitale Vertriebsunterstützung/Weiterbildung“, „Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale“ sowie „digitale Unterstützung/Prozesse/Tools“. Die Itzehoer ließ zudem bei der Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale und beim Vermittlerportal alle Wettbewerber hinter sich.

Auxilia, VHV und Volkswohl Bund teilen sich den Bronzerang

An dritter Stelle liegen gleichauf mit 88 Zählern die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG, die VHV Allgemeine Versicherung AG und die Volkswohl Bund Sachversicherung AG (inklusive des Makler-Onlineportals „Prokundo“). Alle drei verschlechterten sich um einen Punkt und einen Rang.

Die Auxilia punktete insbesondere mit den besten Beratungs-, Tarif- und Angebotsrechnern. Jeweils auf Position drei sehen die Makler das Unternehmen in Sachen Umgang mit Problemfällen und Beschwerden, Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale, Vermittlerportal und Marketingmaterialien. Deutlich ausbaufähig ist der Aspekt „digitale Vertriebsunterstützung/Weiterbildung“, wo es nur zur viertschlechtesten Punktzahl reichte – mit 17 Zählern Rückstand.

Die VHV bietet aus Vermittlersicht die besten kundenbezogenen Unterlagen und gehört auch in Sachen Beratungs-, Tarif- und Angebotsrechner sowie Kompetenz und Engagement der Maklerbetreuer zu den drei Besten ihrer Zunft. Eine bessere Platzierung verhinderte unter anderem der nur mittelmäßig beurteilte Umgang mit Problemfällen und Beschwerden.

Die Stärken des Volkswohl Bundes liegen in der Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale (Rang zwei) und vor allem in der Courtageausgestaltung und im Engagement der Maklerbetreuer (jeweils an erster Stelle). Nachbesserungsbedarf sehen die Makler insbesondere beim Aspekt „digitale Vertriebsunterstützung/Weiterbildung“ (zehn Zähler Rückstand).

Die Kompositversicherer auf den weiteren Plätzen

Den sechsten Platz belegt die Rhion Versicherung AG mit 86 Punkten. Dahinter folgen mit je einem Zähler weniger gleichauf die Alte Leipziger Versicherung AG und die Baloise Sachversicherung AG Deutschland. Während die Alte Leipziger ihre Vorjahresplatzierung bestätigte, schob sich die Rhion um sechs und die Baloise sogar um 13 Positionen nach oben.

Letztere hatte im Vorjahr noch in fünf Zufriedenheitskriterien zu den drei schlechtesten Testkandidaten gehört – mit der „Roten Laterne“ in den Aspekten „Umgang mit Problemfällen und Beschwerden“ sowie „Marketingmaterialien“.

In so gut wie allen Prüfpunkten schnitt die Baloise deutlich besser ab und schob sich in Sachen Kompetenz der Maklerbetreuer, Courtageausgestaltung und „digitale Unterstützung/Prozesse/Tools“ jeweils in die Top Drei. In letztgenanntem Segment sprang sogar der geteilte Spitzenrang heraus.

K+M fällt von eins auf neun zurück

Nur noch an neunter Stelle findet sich die Vorjahressiegerin, die Konzept & Marketing – ihr unabhängiger Konzeptentwickler GmbH (K+M), wieder. Sie hatte drei weitere Male in den vergangenen fünf Studienauflagen an der Spitze gelegen (18.11.2022, 12.11.2021, 9.11.2020).

Von den sieben Top-Drei-Platzierungen mit der (geteilten) Führung in den Leistungskriterien „digitale Unterstützung/Prozesse/Tools“, „Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale“, „digitale Vertriebsunterstützung/Weiterbildung“ sowie „kundenbezogene Unterlagen“ konnte der Anbieter keine einzige bestätigen.

K+M liegt aktuell in fünf Aspekten mindestens zehn Zähler hinter dem jeweiligen Spitzenreiter zurück. Sogar 15 Punkte ist die führende Gesellschaft bei der Courtageausgestaltung entfernt. Relativ am besten weg kam der Assekuradeur im wichtigsten Kriterium für die Maklerzufriedenheit: Bei der Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale liegt der Deckungskonzeptanbieter an vierter Stelle – mit sechs Zählern Rückstand.

Die 408-seitige „Marktstudie Maklerservice 2025“ enthält grafische Darstellungen zu den besten Anbietern insgesamt sowie in den zwölf einzelnen Leistungskriterien und darüber hinaus ein Stärken-Schwächen-Profil der Gesellschaften. Der Berichtsband kann ab 2.975 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.