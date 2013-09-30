Sie lesen in:  StartseiteNachrichtenVertrieb & Marketing

Ruhestandsplanung: Wie Vermittler die fünf größten Fehler vermeiden helfen

27.10.2025 – „Es gibt eine Reihe von Verhaltensweisen, die dazu führen, dass Anleger es nicht schaffen, sich gezielt ein Vermögen aufzubauen“, beobachtet Professor Rolf Tilmes vom FPSB Deutschland. Professionelle Finanzplanung könne aber helfen, die gravierendsten Fehler zu vermeiden. Das ist insbesondere für Verbraucher wichtig, die kurz vor dem Wechsel in den Ruhestand stehen, zeigt das VersicherungsJournal-Extrablatt 4|2025.

Finanzplanung hilft 79 Prozent der Verbraucher, ihre Lebensträume zu verwirklichen, zeigt eine Umfrage der Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB). Zu diesem internationalen Netzwerk zählt auch eine deutsche Dependance, die hierzulande rund 1.500 Berater zertifiziert hat.

Fünf typische Fehler der Privatanleger

Rolf Tilmes (Bild: FPSB Deutschland)

Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. steht nach eigenen Angaben „für die langfristige, ganzheitliche und systematische Planung, Strukturierung und Sicherung aller finanziellen Angelegenheiten von privaten Kunden“. Hierbei gehe es auch um die „Optimierung und Übertragung unter Berücksichtigung damit zusammenhängender steuerlicher und rechtlicher Aspekte“.

Doch viele Privatanleger handeln bei der Vermögensanlage lieber auf eigene Faust, obwohl sie damit laut Untersuchungen in den allermeisten Fällen schlechter abschneiden als der Marktdurchschnitt.

„Das hat viele Ursachen, die eng mit den Verhaltensweisen von Anlegern zusammenhängen“, sagt Professor Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des FPSB Deutschland.

Sie führen demnach dazu, dass manche Verbraucher kein ausreichend hohes Vermögen aufbauen – obwohl ihr Einkommen dafür genügen würde.

Als typische Fehler deutscher Privatanleger benennt er:

  • Selbstüberschätzung,
  • der Glaube, den richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkt finden zu können,
  • zu häufiges Handeln,
  • sich von Emotionen leiten zu lassen oder
  • zu teure Produkte zu wählen.

„Wir stellen immer wieder fest, dass es an finanzieller Allgemeinbildung mangelt und kaum ein Anleger einen langfristigen Plan bei der Geldanlage verfolgt“, berichtet Tilmes. Eine professionelle Finanzplanung könne helfen, diese Fehler zu vermeiden. Das sei insbesondere für die finanzielle Planung des Ruhestands wichtig.

Mehr zur Ruhestandsplanung im Extrablatt

Extrablatt 4|2025 (Bild: VersicherungsJournal)

Wie Versicherungsvermittler den sogenannten Babyboomern der Geburtsjahrgänge 1957 bis 1968 dabei helfen können, Vermögen zu übertragen, für den Pflegefall vorzusorgen und Hinterbliebene abzusichern, lesen Sie im VersicherungsJournal-Extrablatt 4|2025.

Es enthält ebenso Tipps, wie Branchenkollegen diese wachsende Zielgruppe mit einer altersgerechten Vertriebsstrategie durch alle Lebensphasen begleiten. Konkret geht es beispielsweise ums clevere Vererben mit Generationenversicherungen und darum, wie ein Supervermächtnis vermeidbare Steuern spart.

Das Heft „Zielgruppe Senioren – Wachstumschancen mit reifen Kunden“ steht seit dem 27. Oktober im Internet zum Herunterladen (PDF; 3,5 MB) bereit.

VersicherungsJournal in gedruckter Form

Die VersicherungsJournal-Extrablatt-Ausgaben ergänzen viermal jährlich in gedruckter Form die tägliche Online-Berichterstattung.

Die zukünftigen Druckausgaben können über dieses Formular bestellt werden. Das Heft ist – im Inlandsbezug – kostenfrei.

Wer das Extrablatt bereits abonniert hat, bekommt auch diese Ausgabe automatisch zugesandt. Premium-Abonnenten des VersicherungsJournals werden bevorzugt bedient und können rund eine Woche früher auf die neue Ausgabe im PDF-Format zugreifen.

Christian Hilmes

