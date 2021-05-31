Riester-Reform: Vermittlerverband kritisiert gestreckte Vergütung

10.12.2025
Der Votum Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V. fordert Nachbesserungen am geplanten Altersvorsorgereformgesetz (VersicherungsJournal 8.12.2025). Den Referentenentwurf für die damit umgesetzte Reform der staatlich geförderten Privatvorsorge fürs Alter hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) Ende voriger Woche vorgelegt.
Am Freitag hatte der Bundestag auch das sogenannte Rentenpaket verabschiedet (5.12.2025). „Der zeitliche Zusammenhang lässt kaum Zweifel daran, dass hier parteipolitisches Kalkül vor dem Staatswohl stand“, kritisiert Votum-Vorstand Martin Klein. „Brisant ist, dass der nun vorgelegte Entwurf im Kern längst im Bundesfinanzministerium erarbeitet war und nur geringfügige Neuerungen enthält.“
Inhaltlich bemängelt Klein an dem aktuellen Entwurf, dass die Abschluss- und Vertriebskosten der Riester-Nachfolgeprodukte zukünftig über die gesamte Vertragslaufzeit verteilt werden sollen. „Diese Konstruktion ignoriert die Realität: Der höchste Beratungsaufwand entsteht bei Analyse, Erstgespräch und Vertragsabschluss.“ Dem werde eine lineare Verteilung über Jahrzehnte nicht gerecht.
„Anbieter geraten dadurch in ein Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichem Druck und Qualitätsanspruch“, befürchtet Klein als Folge. Der von ihm geführte Branchenverband unabhängiger Finanz- und Versicherungsvermittlerbetriebe werde hierzu einen Gegenvorschlag vorlegen. Sein erklärtes Ziel sei es, den notwendigen Beratungsaufwand angemessen zu vergüten.
Dieser Service für Privatkunden ist laut Klein nicht entbehrlich, sondern unverzichtbar: „Die Praxis zeigt, dass viele Menschen ohne qualifizierte Beratung überhaupt keine Vorsorgeentscheidung treffen.“ Ähnlich haben sich am Montag auch der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) und der AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. zu Wort gemeldet (9.12.2025).
