Provisionsrichtwert: Bafin läuft sehenden Auges in Kompetenzüberschreitung

6.5.2022 – Für den von der Versicherungsaufsicht angekündigten Vorstoß für eine „angemessene“ Vertriebsvergütung bei Lebensversicherungen fehlt der Behörde die gesetzliche Grundlage. Im Übrigen müsse der Gesetzgeber entscheiden und die gutachterlich nachgewiesenen verfassungsrechtlichen Bedenken bestünden weiter, schreibt Votum-Vorstand Martin Klein in diesem Gastkommentar.

Die Äußerungen von Exekutivdirektor Dr. Frank Grund auf der Jahrespressekonferenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) in Bonn zum Thema Provisionen in der Lebensversicherung (VersicherungsJournal 4.5.2022) kommen nicht überraschend.

Bereits in ihrem Fokusreport März 2022 hat die Bafin angekündigt, ein Rundschreiben konsultieren zu wollen, um Aufsichtsstandards für eine „angemessene“ Vertriebsvergütung bei Lebensversicherungs-Unternehmen zu etablieren.

Hierbei handelt es sich um eine klare Kompetenzüberschreitung der Bafin. Nur weil man dem Kind mit dem Begriff „Richtwert“ einen neuen Namen gibt, bedeutet dies nicht, dass sich die Zuständigkeiten ändern. Derartige regulative Markteingriffe benötigen in jedem Fall eine konkrete gesetzliche Grundlage und können nicht allein der Willkür der Aufsichtsbehörde überlassen werden.

Die Provisionsgrenzen in der PKV haben eine eindeutige Grundlage

Dies wird im Übrigen offensichtlich am Beispiel der Krankenversicherung: Die Provisionsgrenzen in der privaten Krankenversicherung (PKV) haben mit § 50 VAG eine eindeutige gesetzliche Grundlage.

Es kann daher nicht sein, wenn von der Aufsicht versucht wird, am Gesetzgeber vorbei solche Grenzen in der Lebensversicherung per Rundschreiben einzuführen.

Die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit muss auch die Bafin beachten und die jetzige Regierung hat mit ihrem Koalitionsvertrag klar vorgegeben, dass ein Provisionsdeckel in der Lebensversicherung nicht zur Diskussion steht.

Die Ausgangssituation hat sich gegenüber der schon in den vergangenen Jahren geführten Diskussion in keiner Weise verändert. Auch die damaligen Untersuchungen haben gezeigt, dass es keine Marktverwerfungen gibt, die einen derartigen Eingriff notwendig machen.

Keine Rechtsgrundlage für Umgehung des Gesetzgebers

Das verfassungsrechtliche Gutachten des ehemaligen Verfassungsgerichtspräsidenten Dr. Papier hat die rechtliche Situation eindeutig und umfassend dargelegt (13.2.2019). Dies wurde auch von den politischen Entscheidungsträgern nachvollzogen.

Es gibt daher keine Rechtsgrundlage für ein aufsichtsrechtliches Handeln unter Umgehung des Gesetzgebers! Die nunmehr von Herrn Dr. Grund herangezogenen Marktuntersuchungen belegen erneut keine Missstände im Bereich der Provisionsvergütung. Es handelt sich hierbei um Daten zu den Effektivkosten der Lebensversicherer.

Von diesen Daten kann keinesfalls automatisch auf problematische Provisionshöhen oder aber etwaig notwendige Begrenzungen geschlossen werden.

Eine Schieflage des Marktes ist nicht zu beobachten

Auch die gebetsmühlenartig vorgetragene Behauptung, dass die Kosten insbesondere bei den fondsgebundenen Lebensversicherungen zu hoch sind und damit die Rendite schmälern (21.3.2022), trifft nicht zu.

Die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) hat in ihrem im April veröffentlichten „costs and past performance report 2022“ die Renditen von fondsgebundenen Lebensversicherungen in den zurückliegenden fünf Jahren untersucht (12.4.2022).

Sie kommt dabei zu durchaus erfreulichen Werten, welche deutlich über denen von klassischen Lebensversicherungs-Produkten liegen. Die geringfügig höhere Nettokostenquote von Fondspolicen führen daher tatsächlich nicht zu geringeren Renditen, so dass auch insoweit eine Schieflage im Markt nicht zu beobachten ist.

Einheitlicher Richtwert wird unterschiedlichen Vertriebsmodellen nicht gerecht

Es ist zudem für alle erfahrenen Marktteilnehmer nachvollziehbar, dass ein einheitlicher Provisionsrichtwert den unterschiedlichen Vertriebsmodellen im Markt ohnehin nicht gerecht werden kann.

Die sehr eigenständige Vermittlung von Versicherungsprodukten über große Mehrfachagenten und Maklerpools bindet weniger Ressourcen des Versicherungs-Unternehmens als der Vertrieb über die eigene Ausschließlichkeit, was sich auch in differenzierten Provisionssätzen abbildet.

Unterschiedliche Vertriebswege können nicht durch einheitliche Richtwerte nivelliert werden. Auch hier ist die Bafin daher an das Rechtsstaatsprinzip gebunden. Das Grundgesetz gibt klar vor, dass ein Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz aus Artikel 3 GG auch dann vorliegt, wenn versucht wird, ungleiche Tatbestände gleich zu behandeln.

Die Bafin ist daher gut beraten, wenn sie von den Plänen ihres angekündigten Rundschreibens Abstand nimmt.

Martin Klein

Der Autor ist geschäftsführender Vorstand des Branchenverbands Votum Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V.