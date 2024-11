Private Vorsorge und Biometrie: Diese Lebensversicherer begeistern Makler am meisten

22.11.2024 – Im Geschäftsfeld private Vorsorge und Biometrie bietet aus Sicht von unabhängigen Vermittlern der Volkswohl Bund den besten Maklerservice der Lebensversicherer. „Silber“ ging an die Swiss Life, „Bronze“ an die Ideal und die Nürnberger. Dies zeigt die Asscompact-„Marktstudie Maklerservice 2024“, die auf einer Befragung von 418 Maklern und Mehrfachvertretern beruht.

WERBUNG

Auch in diesem Jahr hat die BBG Betriebsberatungs GmbH wieder untersucht, welche Anbieter in verschiedenen Sparten den besten Maklerservice bieten. Dazu gehörte neben der Schaden-/Unfallversicherung (VersicherungsJournal 13.11.2024) und der betrieblichen Altersversorgung (bAV) (6.11.2024) auch das Segment „private Altersvorsorge/Biometrie“.

Die Asscompact-„Marktstudie Maklerservice 2024“ beruht auf einer im September durchgeführten Onlineumfrage. Die Nettostichprobengröße wird mit 418 Versicherungsmaklern und Finanzanlagenvermittlern angegeben. Diese sind im Schnitt 56,4 Jahre alt und haben 27,7 Jahre Branchenerfahrung und wollen mit 68 Jahren in den Ruhestand treten. Dabei will mehr als jeder Dritte mindestens bis zum Alter von 70 Jahren arbeiten.

So wurden die Lebensversicherer bewertet

Die Vermittler sollten die Versicherer auf einer Skala von Null bis Hundert bewerten, wird zur Methodik ausgeführt. Dazu gab es insgesamt zwölf auf Basis einer Regressionsanalyse gewichtete Leistungskriterien in den vier Dimensionen

zentrale Vertriebsunterstützung (Kompetenz und Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale; Qualität der digitalen Vertriebsunterstützung/Weiterbildung; Umgang mit Problemfällen/Beschwerden; Qualität der Courtagegestaltung),

dezentrale Vertriebsunterstützung (Kompetenz und Engagement der Maklerbetreuer),

Software und Tools (Qualität der Beratungs-, Tarif- und Angebotsrechner; Qualität des Vermittlerportals; Qualität der digitalen Unterstützung/Prozesse/Tools),

Materialien und Unterlagen (Qualität der Marketingmaterialien; Qualität der kundenbezogenen Unterlagen).

„Die Durchschnittsbewertungen je Anbieter und Leistungskriterium werden mit diesen Relevanzfaktoren gewichtet und zu einer Gesamtzufriedenheit aggregiert“, heißt es weiter zum methodischen Vorgehen.

Kompetenz der Ansprechpartner und Umgang mit Problemfällen zentral

Als zentrale Einflussgrößen für eine positive Beurteilung der Vertriebsunterstützung wurden in erster Linie die Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale und der Umgang mit Problemfällen/Beschwerden ermittelt. Dies geschah in umgekehrter Reihenfolge zum Vorjahr (VersicherungsJournal 3.11.2023), aber wie in den drei Jahren davor (4.11.2022, 28.10.2021, 5.11.2020).

Dahinter folgen die Kompetenz der Maklerbetreuer (von vier auf drei) und die Qualität der digitalen Unterstützung/Prozesse/Tools (von acht auf vier). Das Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale folgt auf der weiteren Position (von drei auf fünf).

Private Vorsorge/Biometrie: Volkswohl Bund erobert Spitzenrang

Im Bereich private Altersvorsorge/Biometrie kletterte die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. mit unverändert 90 Punkten von Position zwei auf den Spitzenplatz. Der Anbieter schaffte es lediglich beim Engagement der Maklerbetreuer nicht in die Top Drei.

Das Unternehmen punktete insbesondere mit den (geteilten) Topbewertungen bei Kompetenz und Engagement der Ansprechpartner in der Zentrale sowie Kompetenz der Maklerbetreuer.

Die höchste Punktzahl schaffte der Volkswohl Bund auch in den Segmenten Umgang mit Problemfällen/Beschwerden, digitale Unterstützung/Prozesse/Tools und Vermittlerportal. Damit liegt der Akteur in den sechs für die Maklerzufriedenheit wichtigsten Aspekten in Front.

Swiss Life gewinnt Silber

Durch eine Verbesserung um drei auf 89 Zähler schob sich die Swiss Life Lebensversicherung SE von der zehnten auf die zweite Position nach oben. Die Gesellschaft gelangte zehnmal unter die drei besten Akteure.

Dies schaffte sie unter anderem nicht im Top-Kriterium Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale. Sie liegt dort aber mit nur einem Punkt Abstand auf unmittelbarer Tuchfühlung mit dem Spitzentrio.

Bei den Aspekten Vermittlerportal, Engagement der Maklerbetreuer, Beratungs-, Tarif- und Angebotsrechner sowie digitale Vertriebsunterstützung/Weiterbildung reichte es dabei sogar zur (geteilten) höchsten Bewertung.

Ideal und Nürnberger teilen sich Bronze

Gleichauf an dritter Stelle liegen die Ideal Lebensversicherung a.G. und die Nürnberger Lebensversicherung AG mit 87 Punkten. Erstere verlor zwar einen Zähler, verbesserte sich aber von vier auf drei.

Die Stärken sehen die befragten Vermittler insbesondere in den Kriterien Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale, digitale Unterstützung/Prozesse/Tools sowie kundenbezogene Unterlagen (jeweils Rang zwei). Nachholbedarf sehen die Interviewten nur beim Vermittlerportal (acht Punkte Rückstand auf den führenden Anbieter).

Die Nürnberger verbesserte sich um drei Punkte und neun Plätze. Sie überzeugte vor allem mit der besten Courtageausgestaltung und der zweitbesten Kompetenz der Maklerbetreuer. Hinzu kamen dritte Plätze in Sachen Umgang mit Problemfällen/Beschwerden sowie digitale Unterstützung/Prozesse/Tools.

LV 1871 und Stuttgarter gleichauf an fünfter Stelle

Der Vorjahresspitzenreiter Stuttgarter Lebensversicherung a.G. findet sich mit 86 (2023: 91) Zählern nur noch an fünfter Stelle wieder. Das Unternehmen punktete nur mit der jeweils zweitbesten Beurteilung des Engagements der Maklerbetreuer, der kundenbezogenen Unterlagen und der Marketingmaterialien. Im Vorjahr hatte es noch für acht Topplatzierungen gereicht (3.11.2023).

Die große Schwäche aus Vermittlersicht ist der Aspekt digitale Vertriebsunterstützung/Weiterbildung. Hier landete die Stuttgarter mit neun Punkten Rückstand auf die Spitze lediglich auf dem vorletzten Platz.

86 (87) Zähler erzielte auch die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), die damit Position fünf verteidigte. Eine bessere Platzierung verhinderte insbesondere die mit Abstand schwächste Bewertung in puncto digitale Vertriebsunterstützung/Weiterbildung. Dort ist der führende Wettbewerber 13 Punkte entfernt.

Andererseits landete die Gesellschaft in Sachen Courtageausgestaltung auf dem geteilten Spitzenrang und in Sachen Umgang mit Problemfällen und Beschwerden, Kompetenz der Ansprechpartner in der Zentrale sowie Marketingmaterialien auf dem Treppchen.

Bezugshinweis

Die 414-seitige „Marktstudie Maklerservice 2024“ enthält grafische Darstellungen zu den besten Anbietern insgesamt sowie in den zwölf einzelnen Leistungskriterien und darüber hinaus ein Stärken-Schwächen-Profil der Gesellschaften.

Der Berichtsband kann ab 2.975 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.