Pleiten, Pech und Pannen: Versicherer scheitern meist an den sozialen Medien

28.9.2023 – Beim Engagement in den sozialen Netzwerken glänzen Unfallversicherer und Assekuradeure vielfach mit Abwesenheit. Aber nicht alle, manche Akteure bespielen Facebook, Instagram und Youtube mit sinnvollen Inhalten. Wer hier mit guten oder eher drögen Beiträgen auffällt, haben die Berater von Web-Netz analysiert.

Die sozialen Medien stellen für Unternehmen die Verbindung zu neuen Zielgruppen her und gewinnen als Infotainment-Plattform immer mehr an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund haben sich die Berater der Web-Netz GmbH die Kommunikation der Unfallversicherer auf verschiedenen Plattformen wie Facebook, Instagram, Youtube und Tiktok angesehen.

Angaben zur Studie

Die Experten analysierten die Aktivitäten von 14 Versicherungsmarken und Assekuradeuren. Ihren „Performance-Check“ bezeichnen sie als „Communication Crash Test“. Die Auswahl der Anbieter basiert auf einem Ranking des Handelsblatts. Unternehmen, die hier die Note „sehr gut“ erhielten, sind dabei.

Den Untersuchungszeitraum gibt Web-Netz mit 1. Januar bis 9. August 2023 an. Die Leistungen der Versicherer wurden hinsichtlich von Posting-Pannen wie auch nutzeraffinen „Content Coups“ in den sozialen Medien unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse der Auswertung liegen dem VersicherungsJournal exklusiv vor.

Tiktok und Youtube sind Brachland

Professionelle Auftritte und Aktivitäten in den sozialen Medien spielen für die Kommunikationsstrategen der Versicherer eine große Rolle. Denn die Reichweite ist im Netz die Währung, die zählt. Trotzdem ist das Engagement der Gesellschaften in den Netzwerken eher bescheiden und teils auch leidenschaftslos.

Ein Beispiel: Die Video-Plattform Youtube nutzen von 14 analysierten Unfallversicherern gerade mal neun Unternehmen. Tiktok wird mit Ignoranz gestraft (VersicherungsJournal 25.9.2023). „Die Bewegtbild-Plattformen sind das größte Brachland der Unternehmen“, lautet dazu der Befund der Berater von Web-Netz.

Drei Anbieter von 14 ignorieren sogar alle vier untersuchten Plattformen: die Waldenburger Versicherung AG, der LBN-Versicherungsverein a.G. und die Interlloyd Versicherungs-AG.

Die Angst vor Fehlern hemmt das Engagement

Vielen Versicherern ist das Engagement auf Facebook, Instagram und Co. noch fremd. Auch die Kosten und der notwendige Personalaufwand spielen eine Rolle (17.2.2023). Aber das Engagement hat auch Tücken – und die reichen von sehr bescheidenen Nutzerreaktionen bis hin zu einem Shitstorm.

Die LVM Versicherungen mussten Anfang des Jahres bitter erfahren, was das heißt (Medienspiegel 9.1.2023). Der Versicherer sah sich aufgrund eines Posts zur veganen Ernährung mit einem Sturm der Entrüstung aus der Landwirtschaft konfrontiert, die Freie Bauern Deutschland GmbH ging auf die Barrikaden (17.1.2023).

Langeweile bringt keine Reaktionen

Aber es gibt auch andere Beispiele, die zwar nicht gleich einen Shitstorm auslösen, aber wegen Irrelevanz oder Langeweile in den sozialen Kanälen verpuffen. Die Berater von Web-Netz haben dazu Beispiele zusammengestellt:

Kopierte Inhalte wirken sich negativ aus

Als No-Go in den sozialen Medien bezeichnen die Berater den „Duplicate Content“ (doppelte oder kopierte Inhalte). Er wirke nicht nur für Nutzer verwirrend und ermüdend, sondern irritiere auch die Suchmaschinen, so dass sich die kopierten Inhalte negativ auf die Positionierung in den Google-Rankings auswirken können.

„Das hat sich bei den meisten Versicherungsbrands noch nicht rumgesprochen, zu oft werden Beiträge eins zu eins parallel auf Instagram und Facebook gepostet“, schreibt Web-Netz in seiner Auswertung.

So postet die Haftpflichtkasse VVaG identischen Inhalt auf Instagram als auch auf Facebook. Auch die Ammerländer kann mit „Sturm über Norddeutschland“ die Nutzer weder auf Facebook (fünf Likes) noch auf Instagram (23 Likes) begeistern.

Google bevorzugt im Ranking auch Seiten, wo Youtube-Videos auf der Website eingebettet sind. Georg Stubendorff, Youtube-Experte von Web-Netz

Beispiele für gute Auftritte

Die Berater äußern nicht nur Kritik, sondern nennen auch positive Beispiele aus der Versicherungswirtschaft. Besonders fiel ihnen ein Video im Comicstil der Interrisk Versicherungen mit dem Titel „Unfall XXL: Sofortige Hilfe nach einem Sportunfall“ auf.

„Erklärvideos wie dieses im Comic-Stil sind super, weil relativ leicht zu produzieren, kostengünstiger im Vergleich zu realen Filmbeiträgen und auch super editierbar“, erklärt Georg Stubendorff, Youtube-Experte von Web-Netz. Sein Kritikpunkt: die mangelhafte Audio-Qualität.

Sein Tipp: „Google bevorzugt im Ranking auch Seiten, wo Youtube-Videos auf der Website eingebettet sind. Das ist ein positives Signal fürs Ranking, also spielt auch die SEO-Strategie eine Rolle.“

Einen Coup konnte die Hansemerkur auf Youtube landen. Ihr Video zu den „neuen Maßstäben in der Früherkennung schwerer Erkrankungen“ gehört mit knapp 4.330 Aufrufen zu den meistgeklickten Beiträgen des Versicherers.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Web-Netz)

Leuchttürme: die Bayerische und VHV

Erfolgreich auf Instagram von den 14 analysierten Versicherern ist die Versicherungsgruppe die Bayerische. Das Unternehmen bringt es mit 5.400 Followern auf die meisten Nutzerreaktionen (rund 7.400). Themen sind dabei „Ausbildung rockt“ und Beiträge zu Kooperationen mit dem TSV 1860 München oder einer E-Sport-Organisation wie Bigclan.“

„Dass die Bayerische mit überschaubaren Performancewerten (5.400 Follower und 7.400 Reaktionen) herausragt, zeigt auf, wie schwach andere Versicherer noch auf Instagram sind. Die Bayerische setzt zumindest auf regelmäßiges Posten“, so die Berater von Web-Netz.

Positiv erwähnt wird das Engagement der VHV Versicherungen auf Facebook. Der Anbieter generiert mit 16.000 User-Reaktionen den Bestwert auf Basis von 12.000 Followern (Rang drei). Zum Vergleich: Die Bayerische hat eine Fangemeinde von 74.000, kommt aber gerade mal auf 2.500 Reaktionen.

Denn die Hannoveraner beweisen gutes Timing. Pünktlich mit dem Start der Sommerferien in Niedersachsen greift die Gesellschaft das Auslandsunfall-Thema auf. Das Unternehmen trifft den Nerv der Urlaubsplaner in der Community und sorgt so für eine große Resonanz.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Web-Netz)

Starker Pannenhilfe-Bedarf

Das eher bescheidene Auftreten der Unfallversicherer und Assekuradeure in den sozialen Netzwerken liege nicht an „mangelnder Erkenntnis seitens der Versicherer hinsichtlich der Bedeutung von Social-Media-Kommunikation“, stellen die Berater in ihrem Fazit klar. Es sei für die Versicherer schwerer als für andere Dienstleister, User mit starkem Infotainment-Content zu beliefern.

Folgende Punkte führen die Berater in ihrer Abschlussbetrachtung auf:

Die Bewegtbild-Plattformen wie Tiktok oder Youtube werden von den Unternehmen sträflich vernachlässigt.

Drei Versicherer (Waldenburger, Interlloyd, LBN) betreiben keine eigenen Accounts in den sozialen Medien.

Viele Versicherer tappen in die Falle und posten die gleichen Inhalte auf mehreren Kanälen (Duplicate Content).

Ohne Fleiß, kein Preis. „Die Tatsache, dass viele Versicherer auf Facebook und Youtube, Plattformen mit starkem Suchanfragen-Interessen, weniger als zehn Posts in einem Zeitraum von über acht Monaten absetzen, weist darauf hin, dass Unfallversicherungs-Content auf Social Media starken Pannenhilfe-Bedarf hat“, erklärt Web-Netz abschließend.