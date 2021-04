Partner im Ruhestand: Chancen im Geschäft mit Babyboomern

23.4.2021 – Für die Assekuranz tut sich ein neues Geschäftsmodell auf: die Rund-um-Betreuung der über 50-Jährigen. Die Zielgruppe soll mit einem „ganzheitlichen“ Beratungsansatz beglückt werden, der auch versicherungsfremde Angebote einschließt. Allerdings werden dafür weitreichende Kooperationen notwendig. Als treibende Kraft sieht eine Studie den unabhängigen Vertrieb.

Ein „hohes Marktpotenzial“ in Deutschland bescheinigen die V.E.R.S. Leipzig GmbH und die KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft dem sogenannten Ruhestandsmanagement (RSM). Versicherer würden die Chancen erkennen und in den Aufbau des Geschäftsfeldes investieren.

So lautet das Ergebnis einer Umfrage zwischen Oktober 2020 und Februar 2021 unter 21 Versicherern, die nach Angaben der Berater einen Marktanteil von 47 Prozent repräsentieren, sowie Verbänden und Dienstleistern.

RSM: Lebensqualität im Alter sichern

In dem neuen Geschäftsfeld kämen künftig strategische Kooperationen als auch Ökosysteme zum Tragen. Denn die Assekuranz kann nicht alle notwendigen Bereiche des RSM abdecken, heißt es in einer Mitteilung zur Auswertung.

Was aber verstehen die Autoren unter „Ruhestandsmanagement“? Der Begriff umfasse „die Planung und das Ausleben des Ruhestands mit dem Ziel, das individuelle Wohlbefinden und die Lebensqualität im Alter sicherzustellen“.

Dabei seien in der Beratung aber nicht nur finanzielle Fragen zu beantworten, sondern auch gesundheitliche und andere für den Alltag des Ruheständlers wichtige Faktoren wie rechtliche Aspekte oder Freizeitgestaltung einzubeziehen.

WERBUNG

Neues Geschäftsfeld umfasst drei Bereiche

Adressaten dieses Geschäftsbereichs ist die Zielgruppe 50 plus. Die einfache Vermögensplanung im Rahmen der Altersvorsorge reiche diesen Kunden nicht mehr. Sie wollten „hin zu einer ganzheitlichen, typ- und situationsgerechten lebenslangen Versorgungsplanung“, so die These von V.E.R.S. Leipzig und KPMG.

Folgende Bereiche mit ihren Angeboten und Produkten sollen das Geschäftsfeld mit Inhalten füllen:

Versicherungen: Produkte aus Renten, Kranken, Pflege;

Finanzen: Vermögensstrukturierung und Rechtsberatung;

Services zum Erhalt der Lebensqualität: Gesundheit, Mobilität, Assistance-Angebote und Freizeitgestaltung.

„Während klassische Versicherungen sich durch ein hohes Umsatzvolumen auszeichnen, zeichnen sich Services, Finanzen, Recht und Lebensqualität durch starkes Wachstum und hohe Deckungsbeiträge aus“, ist den Studienunterlagen zu entnehmen.

Bild: V.E.R.S. Leipzig/KPMG)

Studie: Vermittler als treibende Kraft

Derzeit sei RSM noch ein Nischenthema, dass aber künftig deutlich zulegen werde. Eine entsprechende Nachfrage werde vor allem von ungebundenen Vermittlern an Versicherer herangetragen, erklären die Autoren. Einige Vertriebseinheiten hätten dazu schon Konzepte in der Schublade.

57 Prozent der befragten Versicherer sehen hier aktuell ein lohnendes Geschäftsfeld. Künftig glauben 71 Prozent der Gesellschaften an eine „hohe strategische Bedeutung“ des Bereichs.

90 Prozent ist aber klar, dass sie das entsprechende Leistungsportfolio nur anbieten können, wenn sie mit Partnern zusammenarbeiten. Und an versicherungsfremden Firmen mit diesen notwendigen Offerten mangelt es laut Auswertung noch.

Die Assekuranz fokussiere sich aktuell noch stark auf traditionelle Komponenten wie Renten- oder Krankenversicherungen, vernachlässige dabei aber die Services zum Erhalt der Lebensqualität, schreiben die Autoren. Um den neuen Geschäftsbereich bedienen zu können, sei für Versicherer eine Erweiterung des heutigen Geschäftsmodells und Leistungsportfolios notwendig.

Kooperationen als Erfolgsfaktor

Alle Befragten nennen die Bedeutung von Partnerschaften, um das Geschäftsfeld bespielen zu können. Bei nicht versicherungstypischen Leistungen wie Assistance-Angeboten, Mobilität, Rechtsberatung oder Gesundheit greifen Versicherer schon heute überwiegend auf Partner zurück.

Vermittlern komme „die höchste Relevanz“ in diesem neuen Geschäftsfeld zu, da sie künftig die konkrete Beratung zu den Ruhestandangeboten übernehmen würden. Dienstleister für versicherungsfremde Offerten würden dagegen eher als Zulieferer und nicht als Player mit direktem Kundenkontakt gesehen.

69 Prozent der befragten Versicherer wollen laut der vorliegenden Auswertung kurzfristig in den Aufbau des Geschäftsfeldes RSM investieren.