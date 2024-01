Neuer Maklerfavorit in der Tierkrankenversicherung

26.1.2024 – Die Hansemerkur ist der Favorit der unabhängigen Vermittler, wenn es um die Vermittlung von Tierkranken-Policen geht. Hauchdünn dahinter platzierte sich die Barmenia. Dahinter folgen die Adcuri und die bis vor einem Jahr an der Spitze liegende Uelzener. Dies zeigen die Asscompact Trends IV/2023.

Die Tierkrankenversicherung gehört zwar nicht zu den absoluten Spitzenprodukten aus Sicht von unabhängigen Vermittlern. In deren Absatzrangliste reichte es aber zuletzt vier Mal für eine Platzierung in der oberen Hälfte der 40 untersuchten Produktgruppen.

Dies geht aus den letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends hervor. Sie wird im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt. Die Untersuchung beruht auf einer Befragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern.

Ihr bestes Ergebnis erzielte die Sparte in der Auflage II/2023 (VersicherungsJournal 8.6.2023) mit Position zwölf. 45,5 Prozent der Umfrageteilnehmer berichteten von einem zuletzt „(sehr) guten“ Geschäft.

Hansemerkur platziert sich vor der Barmenia

Im Rahmen der Untersuchung werden auch die favorisierten Anbieter in den einzelnen Produktlinien ermittelt. Dabei können die Vermittler über ein Drop-Down-Menü die aus ihrer Sicht beste Gesellschaft auswählen oder frei eingeben.

Im Segment Tierkranken, bei dem 174 Favoritenstimmen eingingen, sicherte sich in der aktuellen Auflage IV/2023 die Hansemerkur Allgemeine Versicherung AG den Spitzenplatz. Für den Anbieter votierte mehr als jeder fünfte der Befragten. Nur eine Stimme dahinter folgt die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG.

Auf den weiteren Plätzen

Den Bronzerang belegt die Adcuri GmbH mit einem Anteil von rund einem Sechstel an den Favoritennennungen. Ein Siebtel der Umfrageteilnehmer stimmte für die an vierter Stelle liegende Uelzener Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft a.G.

Dahinter folgen gleich auf die Agila Haustierversicherung AG und die Helvetia Versicherungen mit jeweils 7,5 Prozent Anteil vor der R+V Allgemeine Versicherung AG mit 2,3 Prozent.

Hansemerkur im Aufwind

Betrachtet man die zurückliegenden acht Studienauflagen, so fällt der Aufstieg der Hansemerkur ins Auge. Sie ist seit 2019 mit einer Tier-OP-Versicherung auf dem Markt präsent und erweiterte nach Unternehmensangaben das Produktportfolio im Oktober 2022.

Die Hamburger positionierten sich im Jahr 2022 an fünfter bis siebter Stelle, mit bestenfalls 6,5 Prozent Anteil. Danach ging es über Rang vier (12,7 Prozent Anteil) und zwei Mal Platz drei (14,5 und 17,9 Prozent) bis auf die Pole Position nach oben.

Weitere Studiendetails und Bezugshinweis

Die Uelzener, die zu Beginn des Betrachtungszeitraums fünf Mal mit Zustimmungswerten von weit über 20 Prozent ganz oben stand, erzielte zuletzt ihr zweitschlechtestes Ergebnis im Beobachtungszeitraum.

Die Barmenia landete in sieben der letzten acht Auflagen an zweiter und einmal an dritter Stelle. Nur zwei Mal lagen die Werte unterhalb der Marke von 20 Prozent. Die Adcuri schaffte neben einer Spitzenposition (Auflage II/2023) sechs Bronzeränge.

Konkrete Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Grundlage der Asscompact Trends IV/2023 ist eine zwischen Ende September und Mitte Oktober 2023 durchgeführte Onlinebefragung von 332 Maklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen.

Der 175-seitige Berichtsband der Asscompact Trends IV/2023 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.