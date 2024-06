Neuer Maklerfavorit in der Krankenvollversicherung

14.6.2024 – Die Hallesche hat die Hansemerkur als beliebtester Anbieter von Krankenvollversicherungen bei Maklern und Mehrfachvertretern abgelöst. Dies zeigen die Asscompact Trends II/2024. Den letzten 14 Auflagen der quartalsweise durchgeführten Studienreihe ist zu entnehmen, dass die Hansemerkur neun Mal an der Spitze landete und die Hallesche vier Mal. Einmal teilten sich beide die erste Position.

In der privaten Krankenversicherung (PKV) ist die Ausschließlichkeit schon seit Langem der dominierende Vertriebsweg. Sie kam nach Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) mit zuletzt mehr als der Hälfte auf den mit Abstand größten Anteil am Neuzugang.

Für unabhängige Vermittler wird nur ein Anteil von einem knappen Drittel ausgewiesen (VersicherungsJournal 11.8.2023). In früheren Jahren lagen Makler und Mehrfachvertreter teilweise noch weiter zurück (29.9.2021).

Vollversicherung landet nur auf den hinteren Plätzen

Einen Beleg für die Schwierigkeiten des unabhängigen Vertriebs im Krankenvoll-Versicherungsmarkt liefert die von der BBG Betriebsberatungs GmbH im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe Asscompact Trends. Diese beruht auf einer Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern.

In den letzten Auflagen landete der Geschäftszweig regelmäßig auf den hinteren Plätzen der Absatzliste. In der aktuellen Auflage II/2024 berichtete immerhin wieder fast jeder dritte Umfrageteilnehmer von einem zuletzt „(sehr) guten“ Vermittlungsgeschäft.

Andererseits ordneten aber auch fast 40 Prozent der Vermittler das Geschäft als „(sehr) schlecht“ ein. Dennoch gelang der Krankenvollversicherung der größte Aufstieg unter allen Produktgruppen – von Rang 36 auf Position 24 (5.6.2024).

Hallesche und Hansemerkur auf der Spitzenposition

Im Rahmen der Studienreihe werden die unabhängigen Vermittler auch gefragt, welche Gesellschaften aus Vermittlersicht die Top-Anbieter in verschiedenen Produktkategorien sind. Dabei können die Befragten ihre persönlichen Favoriten in den einzelnen Produktlinien über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben.

In der Krankenvollversicherung, zu der 339 Stimmen abgegeben wurden, belegt die Hallesche Krankenversicherung a.G. die Spitzenposition. Für den Akteur votierte rund jeder sechste Befragte. Den Silberrang sicherte sich die Hansemerkur Krankenversicherung AG mit einem Anteil von etwa einem Siebtel.

Auf den weiteren Rängen

In einem engen Rennen um Platz drei setzte sich die Arag Krankenversicherungs-AG gegen die Universa Krankenversicherung a.G., die Barmenia Krankenversicherung AG und die Continentale Krankenversicherung a.G. durch. Die vier vorgenannten Anbieter konnten jeweils um die neun Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

An siebter bis zehnter Stelle folgen mit Anteilen zwischen sechs und drei Prozent die Alte Oldenburger Krankenversicherung AG, die Signal Iduna Krankenversicherung a.G., die Allianz Private Krankenversicherungs-AG und die Axa Krankenversicherung AG.

Zahlreiche Positionsveränderungen auf den vorderen Plätzen

In den zurückliegenden 14 Auflagen der Studienreihe waren auf den vorderen beiden Rängen zahlreiche Positionsveränderungen zu beobachten. Neun Mal lag die Hansemerkur allein in Führung, vier Mal die Hallesche. In der Auflage II/2023 hatten beide gemeinsam die Spitzenposition belegt. Seitdem war in jedem Quartal ein Führungswechsel zu beobachten.

Die Hamburger sammelten neben den Spitzenplatzierungen vier zweite Ränge ein. Die Hallesche landete schlechtesten Falls an dritter Stelle (in der Auflage IV/2022). Seinerzeit hatte die Barmenia auf Position zwei gelegen.

Der 178-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2024 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.