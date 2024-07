Neuer Maklerfavorit bei der Rürup-Vorsorge

26.7.2024 – Die Alte Leipziger hat die Allianz überholt und ist der aktuelle Favorit der unabhängigen Vermittler, wenn es um die Vermittlung von Basisrenten geht. Dahinter folgen die LV 1871 und der Volkswohl Bund. Dies zeigen die Asscompact Trends II/2024.

Im vergangenen Jahr konnten die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Lebensversicherer sowohl den eingelösten Neuzugang als auch den Bestand an Basisrenten-Verträgen kräftig ausbauen.

Während der Neuzugang (plus fast ein Siebtel auf 133.800 eingelöste Versicherungsscheine) zum dritten Mal in Folge sechsstellig war, wuchs der Bestand mit fast fünf Prozent (auf 2,7 Milliarden Euro) so stark wie schon lange nicht mehr (VersicherungsJournal 26.7.2024).

Rürup-Rente kein Verkaufsschlager bei unabhängigen Vermittlern

Im Maklermarkt zählt diese staatlich geförderte private Rente nicht zu den Verkaufsschlagern. Dies zeigen die letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends. Diese wird quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH durchgeführt.

Basis ist eine Onlinebefragung von jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern zu diversen Vertriebsthemen. Die Nettostichprobengröße der aktuellen Auflage wird mit 413 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung im April 2024.

Dabei landete die Basisrente nur an 35. Position (von 41 aufgeführten Produktgruppen). Nicht einmal jeder fünfte Interviewte berichtete von einem zuletzt „(sehr) guten“ Vermittlungsgeschäft (5.6.2024). Einige Auflagen zuvor hatte es sogar nur zur roten Laterne gereicht (10.12.2021). Seinerzeit ordnete mit über 50 Prozent ein vergleichsweise sehr hoher Anteil das Geschäft als „(sehr) schlecht“ ein.

Alte Leipziger ist der Vermittlerfavorit in Sachen Rürup

Gefragt wird im Rahmen der Untersuchung auch nach den favorisierten Anbietern in den einzelnen Produktlinien. Diese konnten die unabhängigen Vermittler über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben.

In der Rürup-Vorsorge, in der insgesamt 252 Stimmen abgegeben wurden, holte sich die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. die Spitzenposition zurück von der Allianz Lebensversicherungs-AG. Beide konnten etwa jede siebte Favoritennennung auf sich vereinen.

LV 1871 an dritter Stelle

Den Bronzerang sicherte sich die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871), die sich um zwei Plätze verbessert hat. An vierter (Vorquartal: dritter) Stelle findet sich die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. wieder. Für die beiden Anbieter votierten jeweils um die neun Prozent der Befragten.

Dahinter folgen die Swiss Life AG, Niederlassung für Deutschland (unverändert auf Position fünf), die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland (von vier auf sechs) vor der Continentalen Lebensversicherung AG (von neun auf sieben) und die WWK Lebensversicherung a.G. (weiterhin an siebter Stelle).

Den neunten Platz teilen sich die Nürnberger Lebensversicherung AG und die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. Erstere verbesserte sich um zwei Ränge, Letztere büßte zwei Positionen ein. Die vorgenannten sechs Akteure bekamen jeweils zwischen knapp acht und gut fünf Prozent der Stimmen.

Konkrete Gründe für die Favoritennennungen werden in der Untersuchung nicht erhoben. Der 178-seitige Berichtsband der Asscompact Trends II/2024 kostet 1.785 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Dr. Mario Kaiser per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.