Neuer Favorit der Makler in der Unfallversicherung

9.4.2021 – Die Haftpflichtkasse ist wieder der Favorit der unabhängigen Vermittler, wenn es um die Vermittlung von privaten Unfallpolicen geht. Die Interrisk musste sich knapp geschlagen geben. Dahinter folgt die VHV vor der Basler, wie die Asscompact Trends I/2021 zeigen. Blickt man auf die letzten neun Auflagen der Studienreihe, so lag die Haftpflichtkasse fünf Mal und die Interrisk vier Mal in Front. Die Basler sicherte sich drei Mal den Bronzerang, hatte aber sechs Mal das Nachsehen gegen die VHV.

Die privaten Unfallversicherer haben schon seit einigen Jahren mit sinkenden Vertragsbeständen zu kämpfen (VersicherungsJournal 17.2.2021). Die Produktgeber versuchen hier durch diverse neue Leistungseinschlüsse und/oder neue Tarife gegenzusteuern.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern und Brancheninsidern macht dies den Verkauf insbesondere für den unabhängigen Vertrieb nicht unbedingt einfacher (25.11.2020, Medienspiegel 9.6.2020, 4.12.2019, 2.10.2019).

Kein einfaches Geschäft für unabhängige Vermittler

Dass diese These nicht abwegig ist, bestätigt ein Blick in die Absatzliste von unabhängigen Vermittlern. Diese wird quartalsweise im Rahmen der Studienreihe Asscompact Trends ermittelt. Die Untersuchungen der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH beruhen auf Umfragen zu diversen Vertriebsthemen unter jeweils mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern.

In der aktuellen Auflage I/2021 landete die Unfallversicherung nur noch an 16. Stelle bei 39 untersuchten Produktgruppen (5.3.2021). Vor einigen Jahren erreichte die Sparte noch deutlich bessere Platzierungen (3.12.2015).

Die Nettostichprobengröße für die aktuelle Asscompact-Trends-Auflage wird mit 511 unabhängigen Versicherungs-Vermittlern angegeben. Durchgeführt wurde die Befragung im Januar 2021. Unter anderem sollten die Teilnehmer den Absatz in der zurückliegenden Dreimonatsperiode in den abgefragten Produktlinien bewerten sowie die jeweils favorisierten Anbieter benennen.

Haftpflichtkasse und Interrisk wechseln sich als Spitzenreiter ab

Ihre Lieblinge können die unabhängigen Vermittler dabei über ein Drop-Down-Menü auswählen oder frei eingeben. In der privaten Unfallversicherung kamen zuletzt vier Gesellschaften auf zweistellige Anteile an den insgesamt 494 Favoritennennungen.

An der Spitze liegt aktuell die Haftpflichtkasse VVaG, für die gut jeder sechste Befragte votierte. In etwa jede siebte Stimme entfiel auf die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group an zweiter Stelle.

Diese beiden Akteure machten den Spitzenplatz in den letzten neun Auflagen immer unter sich aus. Fünf Mal hatten die Roßdorfer die Nase vorn, vier Mal die Wiesbadener (10.8.2020). Dabei hielt die Haftpflichtkasse den Wettbewerber um bis zu fast sieben Prozentpunkte auf Distanz. Die Interrisk lag bestenfalls um knapp zwei Punkte in Führung.

VHV und Basler liefern sich Kampf um den Bronzerang

Genauso wie der Spitzenplatz, ist auch der Bronzerang hart umkämpft. Im Beobachtungszeitraum behielt drei Mal die Basler Sachversicherungs-AG die Oberhand. Die letzten beiden Male musste das Unternehmen aber wieder der VHV Allgemeine Versicherung AG den Vortritt lassen, die jede achte Favoritenstimme auf sich vereinen konnte.

Die Hannoveraner konnten zum zweiten Mal in Folge ihren Anteil ausbauen, nachdem dieser in der Auflage III/2020 auf unter ein Zwölftel abgesunken war. Bei der Basler lag der Anteil im Betrachtungszeitraum ohne größere Schwankungen zwischen knapp zehn und gut zwölf Prozent.

Weitere Platzierte

Position fünf belegt zum dritten Mal in Folge die Stuttgarter Versicherung AG. Etwa jeder 20. Interviewte stimmte für den Anbieter. An sechster bis neunter Stelle liegen mit Anteilen zwischen drei und zwei Prozent die Rhion Versicherung AG, die Gothaer Allgemeine Versicherung AG, die Janitos Versicherung AG und die Zurich Insurance plc, Niederlassung für Deutschland.

Für die drei letztgenannten Anbieter zeigt die Kurve nach oben. Janitos und Zurich lagen im Vorquartal noch gleichauf an zwölfter Position. Die Gothaer lag vor zwei Quartalen noch an 14. Stelle.

Gründe für die Nennung als Favorit werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben. Der 178-seitige Berichtsband der Asscompact Trends I/2021 kostet 1.547 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahresabonnement). Er kann bei Sophia Tannreuther per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575823 bestellt werden.

Weitere Untersuchungen zur Unfallversicherung

An die Haftpflichtkasse und die Interrisk liefern unabhängige Vermittler auch das meiste Geschäft. Dies geht aus einer weiteren Studie von BBG und IVV aus dem vergangenen Sommer hervor (8.7.2020).

Die beiden Produktgeber liegen auch in der Qualitätsumfrage der Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. auf den vordersten Plätzen (5.6.2019, 12.6.2019). Dabei wurden die Partnermaklerbetriebe der Genossenschaft zum Stellenwert im Neugeschäft sowie zur Leistungsstärke befragt.

Die Leistungsregulierung aus Klientensicht in dieser Sparte hat Anfang des Jahres die Servicevalue GmbH unter die Lupe genommen (8.2.2021). Im vergangenen Sommer haben die Marktforscher untersucht, von welchen Unfallversicherern sich die Kunden am fairsten behandelt fühlen (7.7.2020).

Laut dem „Tätigkeitsbericht 2020“ vom Versicherungsombudsmann e.V. gehört die Sparte zu den eher wenig beschwerdeintensiven (1.2.2021). Dies zeigt auch die jüngste Beschwerdestatistik der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin). Diese gibt auch Aufschluss, über welche Marktteilnehmer Verbraucher am häufigsten Reklamationen melden (16.6.2020).