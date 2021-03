Neue Nachhaltigkeits-Verordnung hat weitereichende Folgen

10.3.2021 – Seit dem 10. März gilt die neue EU-Nachhaltigkeits-Verordnung für Vermittler. Was kommt da auf Vermittler zu? Vieles ist noch unklar und das Ganze hoch komplex. Aber es zeichnet sich bereits ab, dass sich die Versicherungsbranche mit eigenen Standards selbst einbringen muss – um für eine praxisorientierte Umsetzung zu sorgen. Ein Gastbeitrag von Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski.

Wenn Politiker neue Regulierungen beschließen, dann rollen Vermittler und Beraterinnen, Vertriebsvorstände und Führungskräfte schnell mit den Augen. Was nichts nützt. Die Gesetze und Verordnungen sind umzusetzen, auch wenn dies viel Zeit und Geld kostet. Das gilt auch für die ab dem 10. März für Vermittler wirksame EU-Nachhaltigkeits-Verordnung VO (EU) 2019/2088.

Bei Versicherungs-Anlageprodukten, insbesondere Lebens- und Rentenversicherungen, haben die Versicherer und Vermittler in die Beratung die Anlageziele einzubeziehen (§§ 7 c 59 VVG). Sie dürfen nur Produkte empfehlen, die für den Versicherungsnehmer angemessen und geeignet sind. Dabei ist dessen Risikotragfähigkeit zu berücksichtigen. Ein Produkt kann nur dann angemessen und geeignet sein, wenn der Versicherungsnehmer über das spezielle Produkt hinreichend informiert worden ist.

Stimmt ein Produkt mit den Anlagezielen des Kunden überein?

Es geht also zunächst einmal darum zu ermitteln, welche Anlageziele der Kunde eigentlich hat, und sodann um die Frage, ob ein bestimmtes Produkt mit diesen Anlagezielen übereinstimmt. Und nun kommt für Vermittler noch ein weiterer Prüfungsbereich hinzu: Bei den Anlagezielen sind die Versicherer und Vermittler ab heute verpflichtet herauszufinden, ob der Versicherungsnehmer nachhaltig investieren will oder nicht.

Nach der neuen VO (EU) 2019/2088 müssen Vermittler die (potenziellen) Kunden auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Finanzprodukten hinweisen. Zudem haben sie zu fragen, ob und in welchem Umfang diese Faktoren für die Investitionsentscheidung des Interessenten eine Rolle spielen sollen. Nur dann kann den Anforderungen an eine angemessene, zielorientierte Beratung gemäß § 7 c VVG genüge geleistet werden.

Neu in der Geeignetheitsprüfung: Nachhaltigkeitsfaktoren und -risiken

Welche Nachhaltigkeitsfaktoren in der Befragung eine Rolle spielen, ist in besagter VO (EU) 2019/2088 beschrieben. Danach sind es: „Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmer-Themen, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung (Art. 2 Nr. 24).“

Hans-Peter Schwintowski (Bild: privat)

Korrespondierend dazu sind Nachhaltigkeitsrisiken in Artikel 2 Nummer 22 definiert. Es geht um Ereignisse in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnten.

Das bedeutet: Ein Vermittler ist in Zukunft verpflichtet, zunächst einmal das Anlageziel des Versicherungsnehmers zu erfragen und dabei herauszufiltern, ob der Kunde besonderen Wert auf Umwelt-, Sozial- oder Arbeitnehmerbelange legt.

Dann ist zu erfragen, welche Standards er genau erfüllt haben möchte: nur einige wenige oder ganz viele aus einer schier unendlichen Liste? Sie reicht von der Einhaltung der Menschenrechte über Sozialstandards in Arbeitnehmerverträgen bis hin zum Schutz des Klimas, des Grundwassers oder auch den von Insekten – um nur ein paar zu nennen. Und wo will der Kunde dabei seine Prioritäten setzen?

Information zu den Auswirkungen auf die Zinshöhe

Der Vermittler oder die Beraterin wird ergänzend auch über die Auswirkungen einer nachhaltigkeits-orientierten Strategie auf die Zinshöhe zu sprechen haben. Dabei wird der Zeithorizont eine Rolle spielen und die Frage, ob das Portfolio bei Marktveränderungen, etwa wie in der Coronakrise, möglicherweise auch starken Marktschwankungen ausgesetzt sein darf.

Dieses Prozedere kann auch umgedreht werden. Erst werden Produkte vorschlagen und diese dann auf die Nachhaltigkeits-Vorstellungen des Versicherungsnehmers hin abgeklopft.

Zudem ist umfänglich über nachteilige Auswirkungen bei der Auswahl von Nachhaltigkeitsfaktoren zu informieren und klipp und klar zu begründen, warum bestimmte Nachhaltigkeitsrisiken als nicht relevant erachtet wurden. All das ist natürlich schriftlich zu dokumentieren.

Ein Verstoß kann im Schadensersatz enden

Aus all dem folgt, dass Versicherer und Vermittler bei Lebens- und Rentenversicherungen in Zukunft im Rahmen der Geeignetheitsprüfung rechtlich verpflichtet sind, die Nachhaltigkeitsfaktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu berücksichtigen. Tun sie es nicht, so verstoßen sie nicht nur gegen die VO (EU) 2019/2088, sondern außerdem auch gegen ihre Beratungs-und Informationspflicht nach § 7 c VVG.

Zugleich aber verstoßen sie auch gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer Vertriebstätigkeit nach § 1 a VVG. Danach muss die Vertriebstätigkeit stets ehrlich, redlich und professionell im bestmöglichen Interesse der Versicherungsnehmer liegen. Verletzen Versicherungsvertreter und Vermittler diese Pflichten, so haften sie nach § 6 Absatz 5 VVG auf Schadensersatz. Das Gleiche gilt für die Vermittler nach § 63 VVG.

Eine Standardisierung würde Vermittlern und Kunden nützen

So gesehen dürfte es naheliegend und vernünftig sein, über ein Strukturkonzept nachzudenken, mit dessen Hilfe Nachhaltigkeitsfaktoren angemessen und zutreffend ermittelt, dargestellt, gewichtet und in Empfehlungen für Kunden überführt werden können. Da die Faktoren in der gewerblichen Wirtschaft je nach Konjunktur und Marktlage schwanken werden, wird es nötig sein, ein Konzept zu entwickeln, das sich dynamisch an die täglichen Veränderungen anpasst.

Dies werden Vermittler und Versicherer ohne fremde Hilfe kaum leisten können. Vor allem aber wird es wichtig sein, dass die Art der Erfassung von Nachhaltigkeitsfaktoren und deren Auswirkungen standardisiert und ihre Anwender möglichst auch zertifiziert werden. Damit sich alle Marktteilnehmer darauf verlassen können, dass die Informationen zutreffend erhoben und korrekt gewichtet und gebündelt wurden.

Die großen Vermittlerverbände AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. (VersicherungsJournal 12.2.2021) und Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) (9.2.2021) haben für ihre Mitglieder bereits griffige Leitfäden entwickelt. Und vermutlich werden weitere Marktteilnehmer künftig ihr eigenes Nachhaltigkeits-Süppchen kochen. Am Ende steht eine Vielzahl von Fragekatalogen und Verbraucher bleiben ob der Kakophonie verunsichert zurück.

Nachhaltigkeitsfaktoren einheitlich standardisiert erfassen und deklarieren

Es ist daher abzusehen, dass der Gesetzgeber früher oder später dieses komplexe Themengebiet an sich ziehen wird, um dafür Regeln festzuschreiben. Und wieder werden alle Marktteilnehmer mit den Augen rollen.

Dem sollte die Finanzbranche zuvorkommen. Sie sollte dafür Sorge tragen, dass Nachhaltigkeitsfaktoren in Zukunft möglichst einheitlich standardisiert erfasst und deklariert werden. Diese sollten Versicherern und Vermittlern (taggenau) so zur Verfügung stehen, dass sie in die Beratung über Investitionsentscheidungen der Kunden zutreffend einbezogen werden können.

Für Kunden wäre es beispielsweise hilfreich, ihre individuellen Gewichtungswünsche in einem standardisierten Katalog von Nachhaltigkeitsfaktoren ankreuzen zu können, der immer gleich ist – egal, von welchem Vermittler oder welcher Maklerin sie sich beraten lassen. Kunden könnten diesen Katalog als Datei bei sich abspeichern und vor dem nächsten Beratungstermin dem nächsten Vermittler zusenden.

Wie viel Zeit könnten sich alle ersparen! Und dem Gesetzgeber könnte dies auch gefallen.

Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski

Der Autor ist emeritierter Professor an der Juristischen Fakultät an der Juristischen Fakultät der Humboldt Universität zu Berlin. Zudem ist er Mitglied im Kuratorium der Defino Institut für Finanznorm AG, die den „Arbeitskreis Finanzvermittlung und Nachhaltigkeits-Faktoren“ mitgegründet hat (15.1.2021).