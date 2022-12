Neue AO-Vertriebsstrategien: Es droht ein Konflikt mit der rechtlichen Trennung der Vertriebswege

7.12.2022 – In diesem Jahr haben Gothaer und die Bayerische die Umsetzung von neuen Geschäftsmodellen verkündet, mit denen die Betreuung von Fremdverträgen möglich gemacht werden soll. Ein Vorteil soll die ganzheitliche Betrachtung des Kunden sein. In der Praxis droht jedoch ein Konflikt mit der rechtlich erforderlichen Trennung von Agent- und Maklerstatus. So könnten Regelungen zum Verhältnis zwischen Exklusivvertreter und ungebundenem Vermittler eine Erlaubnispflicht der Ausschließlichkeits-Vertreter auslösen. In diesem Fall müssten die vorgestellten Konzepte nochmals kritisch überprüft werden, schreibt der Jurist Hans-Ludger Sandkühler in seinem Gastbeitrag.

Wenn Versicherer mit blumigen Worten neue Strategien im Ausschließlichkeits-Vertrieb ankündigen, sind ihnen die Aufmerksamkeit und Skepsis erfahrener Beobachter sicher. Schließlich ist es nicht lange her, dass ein Versicherer Verträge einer schadenbelasteten Kompositsparte kündigte und seine Exklusivvertreter anwies, im Rahmen der Ventillösung entsprechendes Ersatzgeschäft über einen Inhousebroker bei einem anderen Versicherer zu platzieren.

Dies wurde in der Praxis so umgesetzt, dass die Ausschließlichkeits-Vertreter ihre Kunden im Termin über das Ersatzprodukt informierten und Makleraufträge für den Inhousebroker unterschreiben ließen. Sicher nicht unproblematisch.

Wirkungskreis von Ausschließlichkeits-Vertretern erweitert

Hans-Ludger Sandkühler (Bild: privat)

Nun stellt ein Versicherer den Kunden seiner Ausschließlichkeits-Vertreter einen „ganzheitliche[n] Next-Level-Service“, ein anderer einen „360-Grad-Portfolio-Blick“ in Aussicht (VersicherungsJournal 7.12.2022). Dies soll durch Kooperationen mit technischen Dienstleistern und die Einschaltung von Inhouse-Mehrfachagenten und Inhousebrokern gewährleistet werden. Natürlich „gewerberechtlich absolut sauber“.

Es versteht sich von selbst, dass vertriebliche Aktivitäten der Versicherungs-Unternehmen ohne Kenntnis der vertraglichen Gestaltung im Detail rechtlich nicht abschließend beurteilt werden können. Doch wenn angekündigt wird, dass der vertriebliche Wirkungskreis von Exklusivvermittlern unter Beteiligung von Kooperationspartnern erweitert werden soll, ist dies Anlass genug, noch einmal an den gewerberechtlichen Rahmen der Ausschließlichkeits-Vertreter zu erinnern.

Grundsatz Erlaubnispflicht für Versicherungsvermittler

Wer als Versicherungsvertreter oder -makler gewerbsmäßig den Abschluss von Versicherungen vermitteln will, bedarf seit Mai 2007 gemäß § 34d Absatz 1 Satz GewO grundsätzlich der Erlaubnis der zuständigen IHK. Für die Erlaubnis sind unter anderem eine Sachkundeprüfung und der Nachweis einer Berufshaftpflicht-Versicherung notwendig.

Diese Regelung soll ein hohes berufliches Niveau in der Versicherungs-Vermittlung schaffen, den Vermittlermarkt in der EU harmonisieren und den Verbraucherschutz verbessern. Nach der Rechtsprechung handelt es sich um eine Marktverhaltensregelung im Sinne von § 3a UWG.

Ausnahmen für Ausschließlichkeits-Vertreter

Nach § 34d Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 GewO kann ein Versicherungsvermittler ohne Erlaubnis ins Vermittlerregister eingetragen werden, wenn er seine Tätigkeit als Vermittler ausschließlich im Auftrag eines oder – wenn die Versicherungsprodukte nicht in Konkurrenz stehen – mehrerer Versicherungs-Unternehmen ausübt. Dazu müssen der oder die Versicherer im Inland zum Geschäftsbetrieb befugt sein und für den Vermittler die uneingeschränkte Haftung aus seiner Vertriebstätigkeit übernehmen.

Sachkundeprüfung und Versicherungsnachweis sind damit nicht erforderlich. Die Eintragung ins Vermittlerregister erfolgt durch den Versicherer. Dieser muss – quasi als Pendant zum Sachkunde- und Versicherungsnachweis – sicherstellen, dass der Ausschließlichkeits-Vertreter über eine angemessene Qualifikation verfügt, und die uneingeschränkte Haftung übernehmen.

Die Haftungsübernahme muss sich auch auf die Vermittlung der Produkte beziehen, die außerhalb des Leistungsspektrums des auftraggebenden Versicherungs-Unternehmens liegen.

Mittelbare Vermittlung an andere Versicherer – Ventillösung

Fraglich ist, ob die Voraussetzungen des § 34d Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 GewO auch dann vorliegen, wenn ein Exklusivvertreter mit Zustimmung des Versicherungs-Unternehmens, in dessen ausschließlichen Auftrag er tätig ist, nicht konkurrierende Produkte anderer Versicherer vermittelt, ohne dass zwischen dem Vermittler und dem oder den anderen Versicherer eine Vertragsbeziehung besteht und ohne dass diese für den Vermittler die uneingeschränkte Haftung übernommen haben.

Eine solche Versicherungs-Vermittlung – die bereits vor der Vermittlerregulierung als Ventillösung praktisch gehandhabt wurde – widerspricht dem Bild des gebundenen Versicherungsvertreters zwar grundsätzlich. Dennoch wird sie von der Rechtsprechung und in der Literatur unter engen Voraussetzungen für zulässig gehalten.

Danach dürfen Ausschließlichkeits-Vertreter „mit Zustimmung des Versicherungs-Unternehmens Produkte anderer Versicherungs-Unternehmen vermitteln, die weder mit den Produkten des auftraggebenden Versicherungs-Unternehmens noch untereinander konkurrieren, sofern diese Vermittlungstätigkeit nur einen geringen Teil seiner gesamten Tätigkeit ausmacht, durch eine hinreichend bestimmt gefasste Vereinbarung mit dem auftraggebenden Versicherungs-Unternehmen begrenzt ist und dieses die uneingeschränkte Haftung für den Vermittler übernimmt“ (BGH I ZR 19/13 vom 30. Januar 2014 m.w.N.).

Die Haftungsübernahme muss sich danach auch auf die Vermittlung der Produkte beziehen, die außerhalb des Leistungsspektrums des auftraggebenden Versicherers liegen. Zudem muss der auftraggebende Versicherer sicherstellen, dass der Vermittler über eine angemessene Qualifikation auch für die anderen Produkte verfügt.

Vermittlung konkurrierender Produkte

In dem der Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) zugrunde liegenden Sachverhalt unterhielt das auftraggebende Versicherungs-Unternehmen Kooperationen mit zwei Krankenversicherern (Medienspiegel 11.8.2014).

Um die Vermittlung konkurrierender Produkte der beiden Krankenversicherer zu vermeiden, hatte der auftraggebende Versicherer seinen Ausschließlichkeits-Vertretern aufgegeben, einzelnen Interessenten für eine Krankenversicherung nicht gleichzeitig solche Produkte anzubieten, die aus dem Angebot verschiedener Kooperationspartner stammen und untereinander in Konkurrenz stehen. Dies hat der BGH als ausreichend angesehen.

Die Fokussierung auf ein gleichzeitiges Anbieten erscheint nicht unproblematisch.

Auswahl aus Konkurrenzprodukten notwendig

Die Fokussierung auf ein gleichzeitiges Anbieten erscheint nicht unproblematisch. Aus Kundensicht mag das ausreichend sein. Fraglich ist aber, wie es zum Angebot des einen oder des anderen der konkurrierenden Produkte gekommen ist. Wenn es dem Exklusivvertreter überlassen bleibt, welches der in Konkurrenz stehenden Produkte er dem Interessenten anbietet, ist vorab zwingend eine Auswahl aus zwei konkurrierenden Tarifen notwendig.

Dies ist aber Bestandteil der Vertriebstätigkeit (vergleiche § 1a Absatz 1 VVG) und damit unzulässig im Rahmen des § 34d Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 GewO. Überdies müsste der Ausschließlichkeits-Vertreter beide Versicherer im Rahmen seiner Informationspflicht nach § 60 Absatz 2 VVG (Markt- und Informationsgrundlage) benennen.

Demzufolge müsste das auftraggebende Versicherungs-Unternehmen seinen Exklusivvertretern auch vorgeben, bei welchem Bedarf sie welchen Tarif anbieten müssen (Beispiel Krankenvollversicherung Versicherer A, Krankenzusatz-Versicherung Versicherer B). Nur so ist eine Vereinbarung der Tätigkeit des Ausschließlichkeits-Vertreters mit § 34d Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 GewO denkbar. Leider ist der BGH in seiner Entscheidung nicht auf diesen Punkt eingegangen.

Einschaltung eines anderen Vermittlers

Der BGH hält es auch für zulässig, dass bei der Vermittlung von Produkten der Kooperationspartner durch den Exklusivvertreter ein nicht gebundener Versicherungsvermittler „einbezogen“ wird.

Er bezieht sich dabei auf eine leicht sybillinische Formulierung der Vorinstanz. Dieser zufolge führe die „Einschaltung“ des ungebundenen Vermittlers nur dann zu einer Erlaubnispflicht der Ausschließlichkeits-Vertreter, wenn die Einschaltung zur Folge hätte, dass die im Blick auf § 34d Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 GewO erforderliche unmittelbare Anbindung des Vertreters an das Versicherungs-Unternehmens fehlt.

Das sei aber nicht der Fall, weil der Ausschließlichkeits-Vertreter den Versicherungsantrag zwar bei dem ungebundenen Vermittler „einreiche“, Vertragspartner aber das Versicherungs-Unternehmen werde, um dessen Produkt es gehe. Zudem „berühre“ die Einschaltung des ungebundenen Vermittlers nicht die Anbindung der Exklusivvertreter an den auftraggebenden Versicherer. Es sei nicht zu erkennen, dass diese Erwägungen der Vorinstanz rechtsfehlerhaft seien, so der BGH.

Ein gebundener Vertreter kann niemals rechtlich Untervermittler eines ungebundenen Vermittlers sein.

Vertragliche Anbindung ausschließlich zum Versicherungsunternehmen

Die vom BGH nicht beanstandete Formulierung der Vorinstanz ist aber insoweit zu ergänzen, dass die „Einbeziehung“ oder das „Einschalten“ des ungebundenen Vermittlers lediglich praktischer und organisatorischer, nicht aber rechtlicher Natur sein darf. Ein gebundener Vertreter kann niemals rechtlich Untervermittler eines ungebundenen Vermittlers (Versicherungsvertreter oder Versicherungsmakler) sein.

Dies ergibt sich aus § 34d Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 GewO in Verbindung mit § 34d Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 GewO. Gemäß § 34d Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 GewO bedarf der Erlaubnis der zuständigen Industrie- und Handelskammer, wer „als Versicherungsvertreter eines oder mehrerer Versicherungs-Unternehmen oder eines Versicherungsvertreters damit betraut ist, Versicherungsverträge zu vermitteln oder abzuschließen“.

Der Ausnahmetatbestand des § 34d Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 GewO gilt nur für Versicherungsvertreter, die „ihre Tätigkeit als Versicherungsvermittler ausschließlich im Auftrag eines oder, wenn die Versicherungsprodukte nicht in Konkurrenz stehen, mehrerer Versicherungsunternehmen ausüben“.

Die Tätigkeit eines Versicherungsvertreters für einen anderen Versicherungsvertreter ist vom Ausnahmetatbestand des § 34d Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 GewO nicht umfasst und löst somit immer eine Erlaubnispflicht aus.

Vertragliche Anbindung ausschließlich zum Versicherungsunternehmen

Ein rechtliches Untervermittler-Verhältnis wird immer eine Erlaubnispflicht des Ausschließlichkeits-Vertreters auslösen. Darauf hat Dörner zu Recht schon auf dem 29. Münsterischen Versicherungstag hingewiesen (21.11.2011). Deshalb muss sichergestellt sein, dass die vertragliche Anbindung des Ausschließlichkeits-Vertreters ausschließlich zum Versicherungs-Unternehmen und nicht zu dem anderen Vermittler besteht.

Mit diesen Schranken soll verhindert werden, dass Exklusivvertreter ihren Kunden die Wahl zwischen konkurrierenden Produkten verschiedener Versicherer anbieten. Dies ist gewerberechtlich unzulässig und versicherungsrechtlich problematisch, wenn nicht hinreichend über die Markt- und Informationsgrundlage sowie über die Ausschließlichkeitsbindung informiert wird (§ 60 Absatz 2 VVG).

Ein rechtliches Untervermittler-Verhältnis wird immer eine Erlaubnispflicht des Ausschließlichkeits-Vertreters auslösen.

Neue AO-Vertriebsstrategien: geplanter Umgang mit Fremdverträgen

Die im VersicherungsJournal beschriebenen Konzepte des Gothaer-Konzerns und der Versicherungsgruppe die Bayerische (7.12.2022) zum Umgang mit Fremdverträgen sind an den geschriebenen Rahmenbedingungen für Ausschließlichkeits-Vertreter zu messen.

Insoweit entspricht die Auskunft der Gothaer, ihre Exklusivvertreter würden nicht als Vermittler, sondern nur als Tippgeber für den Mehrfachvertreter MVVS GmbH tätig werden, durchaus den rechtlichen Vorgaben, wenn dies in der Praxis auch tatsächlich so durchgeführt wird.

Trifft der Exklusivvertreter auf einen Fremdvertrag, kann er – unter Beachtung datenschutzrechtlicher und wettbewerbsrechtlicher Kautelen – die Kontaktdaten des Kunden an MVVS weitergeben. Diese setzt sich dann ihrerseits mit dem Kunden in Verbindung, berät ihn und vermittelt Verträge.

Eher irritierend dagegen ist die Aussage, dass es sich bei der Kooperation um ein reines Handelsvertretermodell in der Vermittlungskette Agentur – Gothaer Mehrfachagent – JDC Pro GmbH handele. Dies widerspräche dem Tippgebermodell und führte unmittelbar zur Erlaubnispflicht des Exklusivvertreters.

Möglicherweise sind nur die Formulierungen verrutscht. Insoweit wäre eine Klarstellung oder eine Erläuterung wünschenswert.

Es scheint nicht ausgeschlossen, dass die praktische Umsetzung einer neuen, ganzheitlichen Strategie in Konflikt mit der rechtlich erforderlichen, strengen Trennung der Sphären gerät.

Ganzheitliche Kunden-Betrachtung zweifelhaft

Beim Tippgebermodell sind die Sphären Ausschließlichkeits-Vertreter und Mehrfachagent sowohl bei der Vermittlung, als auch bei der nachlaufenden Betreuung streng getrennt. Insoweit bleibt es unklar, wie es so zu einem „ganzheitlichen Service“ oder einem „360-Grad-Blick“ für den Kunden kommen soll.

Es scheint nicht ausgeschlossen, dass die praktische Umsetzung einer neuen, ganzheitlichen Strategie in Konflikt mit der rechtlich erforderlichen, strengen Trennung der Sphären gerät. Denkbar ist natürlich, dass der Bestand des Exklusivvertreters auf den Mehrfachvertreter übertragen wird, wodurch diesem eine ganzheitliche Betrachtung ermöglicht würde. Ob dies den Interessen der Exklusivvertreter entspricht, muss bezweifelt werden.

Wer soll „sämtliche Verträge in einer Hand halten“?

Die Problematik stellt sich auch bei der Bayrischen ein, wenn dort die – für sich genommen – richtige Aussage getroffen wird, dass eine ganzheitliche Beratung voraussetze, einen Überblick zu allen Verträgen gewährleisten zu können. Offen bleibt auch hier, wer diesen Überblick angesichts der Sphärentrennung gewährleisten soll, wer „sämtliche Verträge in einer Hand halten“ soll.

Das kann der Makler sein, wenn der Exklusivvertreter diesem seinen Bestand überträgt. In der Praxis kaum vorstellbar.

Die Aussage der Bayrischen auf die Frage, was mit den Fremdverträgen passiere, ist sehr allgemein gehalten. Ob das Ventilgeschäft über die Mehrfachagententochter als Tippgebermodell durchgeführt wird, bleibt an dieser Stelle offen.

Soweit die Bayrische die Auffassung vertritt, dass es keine Regelung gebe, wonach ein erlaubnisfreier Ausschließlichkeits-Vertreter im Ventilbereich weniger Produkte vermitteln müsse als an das eigene Unternehmen, wird auf das oben angegebene BGH-Urteil verwiesen.

Unproblematisches Tippgeberverhältnis

Die nach Angaben der Bayrischen zwischen den Ausschließlichkeits-Vertretern und der Mehrfachagententochter der Bayrischen bestehende Vertragsbeziehung erweist sich aus den oben ausgeführten Gründen als rechtlich problematisch. Anders offenbar das Verhältnis der Exklusivvertreter zur Maklertochter. Hier erhält der Exklusivvertreter eine Tippgeberprovision.

Demnach besteht im Verhältnis zur Maklertochter ein für den Exklusivvertreter unproblematisches Tippgeberverhältnis. Es ist schwer vorstellbar, dass in beiden Bereichen unterschiedliche Modelle gefahren werden. Deshalb ist vielleicht nur die Kommunikation etwas unglücklich.

Beide Modelle verfolgen ein ganzheitliches Konzept, stoßen jedoch auf Hindernisse bei der rechtlichen Gestaltung.

Fazit

Beide Modelle verfolgen ein ganzheitliches Konzept, stoßen jedoch auf Hindernisse bei der rechtlichen Gestaltung. Erklärungsbedarf besteht bei der Frage, wie eine ganzheitliche Betrachtung und Betreuung des Kunden rechtsfehlerfrei praktisch umgesetzt werden sollen. Wünschenswert wäre in jedem Fall ein klares Bekenntnis zum Tippgebermodell.

Soweit bestehende Rechtsverhältnisse der Exklusivvertreter zu ungebundenen Vermittlern möglichweise eine Erlaubnispflicht der Ausschließlichkeits-Vertreter auslösen, sollte das Geschäftsmodell noch einmal einer kritischen Überprüfung zugeführt werden. Verbraucherschützer werden genau hinschauen und nicht zögern, bei Verstößen gegen § 34d GewO wettbewerbsrechtliche Verfahren einzuleiten.

Hans-Ludger Sandkühler

Der Autor ist Vertriebs- und Versicherungsjurist und verfügt über praktische Erfahrungen aus seinen langjährigen Tätigkeiten als Versicherungsmakler (bis 2009) und Rechtsanwalt (bis 2019).