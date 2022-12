Neue AO-Vertriebsstrategie: Wirklich zweifelhaft, nicht unproblematisch oder möglicherweise nicht rechtsfehlerfrei?

14.12.2022 – Kürzlich hat der Jurist Hans-Ludger Sandkühler in einem Kommentar für das VersicherungsJournal über neue AO-Vertriebsstrategien geschrieben und eine Einschätzung aus rechtlicher Sicht gegeben. Er sieht ein mögliches Konfliktpotenzial in der Vertriebsorganisation der Bayerischen, etwa bei der rechtlich erforderlichen Trennung von Agent- und Maklerstatus. Eine Erwiderung auf diesen Beitrag liefern Martin Gräfer, Mitglied der Vorstände der Versicherungsgruppe die Bayerische, und Dr. Burghard-Orgwin Kaske, Leiter Vertriebsmanagement, in ihrem Gastkommentar.

Hans-Ludger Sandkühler holt am 7. Dezember im VersicherungsJournal bei der Darstellung der Gesetzeslage weit aus (7.12.2022), bleibt aber beim Versuch, rechtlich problematische Vertriebs-Konstellationen vor dem Hintergrund von § 34d GewO zu durchleuchten aus unserer Sicht schon sehr vage. Dennoch sind wir ihm sehr dankbar, dass er unseren zugegebenermaßen sehr innovativen Ansatz zum Anlass seiner Bewertung nimmt.

Martin Gräfer (Bild: die Bayerische)

Transformation der klassischen AO nötig

Wir sind nicht nur Fans der persönlichen Beratung. Wir sind sogar davon überzeugt, dass die persönliche Beratung rund um alle Risiken im privaten und unternehmerischen Umfeld Zukunft hat und sehr relevant ist und bleibt.

Aber nicht im Sinne von Produktverkauf, sondern stets im Interesse unserer Kundinnen und Kunden. Und das ist gerade für den Exklusivvertrieb eines Versicherers schon eine Herausforderung.

Wir sind sicher, dass es eine Transformation der klassischen AO braucht! Und da geht es nicht darum, einfach nur höher, weiter, schneller voranzugehen – es geht um eine übergreifende Veränderung des Geschäftsmodells. Und dem fühlen wir uns, im Interesse gerade auch unserer Partnerinnen und Partner, verpflichtet. Es macht auch viel mehr Freude, ganzheitlich denken und handeln zu dürfen.

Rechtskonformität des Vertriebsansatzes

Aus diesem Grund nochmals vielen Dank, lieber Herr Sandkühler, dass Sie uns Gelegenheit geben, auch die Rechtskonformität unseres Vertriebsansatzes zu verdeutlichen.

Burghard-Orgwin Kaske (Bild: die Bayerische)

Der Anspruch der Bayerischen ist es, Kunden möglichst ganzheitlich zu beraten und umfassend Versicherungsschutz zu bieten. Aus diesem Grund wurde jüngst die 100-prozentige Tochter der Bayerischen, die Bayerische Versicherungsmakler-GmbH, gegründet (19.5.2022).

Dieser gegenüber agieren unsere Exklusivvermittler als Tippgeber. Es existiert demnach eine klare Trennung zwischen Beratung beziehungsweise Maklertätigkeit und Exklusivvermittlung. Diese Konstellation ist rechtlich unproblematisch und wurde bislang nicht beanstandet. Zudem sind uns keine Verstöße gegen vertragliche Vorgaben bekannt.

Handelsvertretervertrag mit zwei Unternehmen

Ebenso außergewöhnlich finden wir jedoch den Ansatz, der gerne auf das „Ventilgeschäft“ reduziert wird. Unsere Exklusiv-Vertriebspartner haben nämlich seit Jahrzehnten einen Handelsvertretervertrag mit zwei Unternehmen – der „historischen“ Konzernmutter Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (kurz BBV-L), die immerhin auf das Jahr 1858 zurückgeht, und auch mit der „die Bayerische Finanzberatungs- und Vermittlungs-GmbH“ (kurz BB) – also zwei auf einen Streich.

Zweitere ist ein Mehrfachagent. Damit sind wir deutlich mehr als ein Ventil für den Vertrieb von Produkten unserer Kooperationspartner – eine Tatsache, die wir sehr gerne auch Herrn Sandkühler erläutert hätten, wenn er denn bei uns nachgefragt hätte.

Die Produkte unserer Kooperationspartner, deren Vermittlung dem Exklusivvermittler möglich ist, stehen weder zu unseren Produkten noch untereinander in Konkurrenz.

Konform mit Recht und Gewerbeordnung

Uns ist es wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass unsere Vertriebsansätze sowohl hinsichtlich der gesetzlichen Vorgaben als auch der Gewerbeordnung gründlich unter die Lupe genommen wurden und wir von deren Rechtskonformität überzeugt sind. Das sind wir Kundinnen und Kunden sowie Partnerinnen und Partnern gleichermaßen schuldig.

Wir würden uns, wie schon gesagt, sehr darüber freuen, mit Herrn Sandkühler zu diesem Thema, das uns ja offensichtlich alle bewegt, in den Dialog zu treten.

Martin Gräfer, Dr. Burghard-Orgwin Kaske

Gräfer ist Vorstandsmitglied der Versicherungsgruppe die Bayerische. Kaske ist dort als Leiter Vertriebsmanagement tätig.