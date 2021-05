Mit Immobiliengeschäft Kunden binden und Provisionen ergänzen

19.5.2021 – Die wenigsten Vermittler beschäftigen sich mit dem Thema „Immobilie als Kapitalanlage“. Dabei eignet es sich sehr gut, wenn es um langfristiges Sparen und Altersvorsorge geht, meint der Versicherungsmakler Peter Hennig. Der Vermittler profitiert von Empfehlungen und attraktive Zusatzeinnahmen. Der zusätzliche Service wird durch die Kooperation mit ausgesuchten Experten der Finanzierung und des Immobilienmarktes geliefert.

Seit geraumer Zeit befinden wir uns in einer Niedrigzinsphase. Das macht es nicht nur für den Sparer schwierig, geeignete Geldanlagen zu finden, sondern auch für Banken und Finanzdienstleistungs-Institute, attraktive Produkte zu kreieren. Dementsprechend mangelt es schon länger an wertstabilen lukrativen Anlagemöglichkeiten und die Sparer sind ratlos.

Die Deutschen stecken nach wie vor circa 90 Prozent des Guthabens in liquiden Sichteinlagen. Wenn dabei 10.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto für zwei bis drei Jahre verweilen sollen, ist das nicht tragisch, auch nicht bei drei Prozent Inflation. Wenn es dann allerdings um 20 bis 30 Jahre geht, so wirkt sich die Inflation sehr stark auf die noch verbleibende Kaufkraft der 10.000 Euro aus.

Peter Hennig (Bild. privat)

Im Idealfall kurz-, mittel- und langfristiges Sparen

Damit der Kunde jederzeit ausreichend finanzielle Mittel für seine Wünsche und Ziele hat, sollte er im Idealfall kurz-, mittel- und langfristiges Sparen betreiben. Doch gerade Letzteres (zum Beispiel die Altersvorsorge) ist massiv von der Inflation betroffen.

In der Regel können Versicherungsvermittler keine mittelfristigen Geldanlagen anbieten (wie zum Beispiel Investmentfonds), da dafür der Gewerbeschein § 34f GewO vonnöten ist. Hier Synergien zu schaffen und mit Partnern zu kooperieren, die dem Kunden genau das Produkt liefern können, das er sich wünscht, ist äußerst clever.

Das Thema „Immobilie zur Kapitalanlage“ haben die wenigsten Vermittler auf dem Schirm. Was anfangs als undurchsichtiges, kompliziertes Produkt mit hohen Risiken erscheint, ist letztlich nichts anderes als eine simple, hochinteressante Geldanlage. Und genau damit macht man nicht nur aus seinen Kunden wahre Fans, sondern ist auch in der Lage, die üblichen Provisionen (zum Beispiel beim Versicherungsabschluss) zu ergänzen.

Immobilie lockt mit vergleichsweisen hohen Renditen

Die Immobilie lockt mit ihren vergleichsweisen hohen, recht genau kalkulierbaren und ebenso ziemlich sicher erzielbaren Renditen. Ein weiterer Vorteil ist, dass man durch die Mieterhöhungen im Laufe der Zeit in der Lage ist, dass sich die Immobilie von selbst trägt und gar die Einnahmen die Ausgaben überwiegen können. Welche Geldanlage oder Altersvorsorge kann das?

Unabhängig davon ist die Immobilie als Sachwert langfristig gesehen den Geldwerten überlegen, schon allein aus inflationären Gründen. Zudem kann man sich derzeit von den Banken so günstig Geld für eine Investition in Immobilien leihen, wie das noch nie der Fall war.

Tritt man nun als sachkundiger Berater auf und kann mehrere Probleme des Kunden auf einmal lösen (Geldanlage, die inflationsgeschützt, vererbbar, mittel- oder langfristig ist und die Altersvorsorge ergänzt oder sogar maßgeblich trägt), so wird man vom Mandanten als Experte geschätzt. Bildet man dann vielleicht sogar das Bindeglied zwischen Immobilienhändler, Finanzierungs-Spezialisten und dem Notar, verstärkt sich dieser Effekt.

Dieses Expertenbild überträgt sich automatisch auf alle anderen Bereiche. Im Laufe der Zeit kommt es zudem dazu, dass Kunden nicht nur eine, sondern weitere Immobilien kaufen – weil sie feststellen, dass die Prognosen gestimmt haben und der Hebel für den Vermögensaufbau recht groß ist. Dementsprechend wird man motiviert weiterempfohlen und kommt in gutverdienende Personenkreise, die man mit Versicherungen allein sich nicht hätte erschließen können.

Voraussetzungen zur Vermittlung von Immobilien

Die Voraussetzung für die Beratung und das Vermakeln einer Immobilie ist der Gewerbeschein § 34c GewO. Den zu erhalten, bedarf es unter der aktuellen Gesetzeslage keiner gesonderten Weiterbildung oder eines Abschlusses. Man muss ihn lediglich beantragen.

Der § 34c ermächtigt jedoch nicht zur Finanzierungsberatung, dafür wäre eine Zulassung als Immobiliardarlehens-Vermittler nach § 34i GewO notwendig. Der § 34i bedarf einer gesonderten Weiterbildung und dazugehöriger Prüfung.

Allerdings kann man dem Kunden trotzdem das Prinzip von Einnahme und Ausgabe (unter anderem Zins und Tilgung an die Bank) erklären wie auch eine Modellrechnung fertigen. Die reine Finanzierungsberatung wird ausgelagert. Damit tritt man weiterhin als hauptsächlicher Ansprechpartner auf und delegiert einfach nur die lizenzbedingten und haftungsrelevanten Themen.

Partner im Bereich Immobilienberatung – ja oder nein?

Wie auch in anderen Bereichen, ist es auch beim Thema Immobilie unerlässlich, verlässliche und erfahrene Partner an der Hand zu haben. Dazu gehört ein Finanzierungsspezialist, der in der Lage ist, die Kunden einzuwerten, um festzustellen, ob er mit seinem Projekt finanzierbar ist und wenn ja, zu welchen Konditionen (vermutlicher Zins, maximale Summe et cetera).

Ein Finanzierer platziert im Monat mehrere Hunderttausend oder gar Millionen Euro bei den Banken – dementsprechend sind seine Verhandlungs-Möglichkeiten deutlich besser als die des Kunde bei seiner Hausbank. Weiterhin macht man sich den gesamten Markt zunutze, indem die Banken vorab anonym angefragt werden und man dabei herausfindet, welches Institut finanzieren möchte.

Das spart nicht nur jede Menge Zeit, sondern auch Geld. Darüber hinaus vermeidet es Ärger mit der Schufa. Allein die Anfrage einer Finanzierung reicht nämlich schon aus, um den Schufa-Score zu senken und damit die Bonität. Viele Häuslebauer wundern sich, dass – gehen sie von Bank eins zu Bank zwei und drei – die Konditionen der Finanzierungsanfrage immer schlechter werden. Es hängt genau damit zusammen.

Zuverlässige und gewissenhafte Experten finden

Um etwas zu finanzieren, benötigt man ein entsprechendes Objekt. Richtig gute Immobilienhändler sind rar. Immobilien im Bestand haben viele, sie sanieren können auch viele und gute Konditionen mögen den Käufern auch noch viele bieten – aber nur sehr wenige sind auch äußerst zuverlässig und arbeiten sehr genau und gewissenhaft. Leider findet man das nur heraus, indem man die Zusammenarbeit beginnt.

Der Kunde merkt meistens wenig davon, nur bleibt dann der gesamte Mehraufwand am Vermittler hängen.

Da nur sehr wenige Käufer sich selbst um das gekaufte Objekt kümmern wollen, setzen die meisten eine Sonderverwaltung ein. Diese kümmert sich beispielsweise um die Vermietung, die Mieterhöhungen, die Betriebskosten-Abrechnung und vieles Weitere.

Auch hier gilt es, lieber ein paar Euro mehr an Sonderverwaltergebühr zu zahlen und dafür einen verlässlichen Partner an der Hand zu haben. Je besser die Verwaltung arbeitet, umso weniger Fragen bestehen dann nach dem Kauf, mit denen sich der Vermittler beschäftigen darf.

Welche Kundenklientel ist geeignet?

Im Grunde eignet sich jeder Kunde für eine Immobilienanlage, der dafür offen ist. Eingeschränkt wird die Auswahl zwangsläufig durch die Finanzierbarkeit. Auf der anderen Seite wäre es auch wünschenswert, dass der Käufer nicht sein gesamtes monatliches Budget für die Immobilie aufbraucht. Auch sollte sichergestellt sein, dass er durch das Zahlen der Kaufnebenkosten (in Sachsen circa sechs Prozent des Kaufpreises) nicht sämtliche Rücklagen aufzehrt.

Finanzierbar ist ein Kunde in der Regel, wenn er sich nicht in Probezeit befindet, ein regelmäßiges Einkommen über 1.800 Euro netto nachweist (Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel) und im Idealfall eine saubere Schufa hat. Ein Paar, das gemeinsam kauft, kann bereits ab 3.000 Euro Nettoeinkommen finanzieren

Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Kunden?

Im Grunde gilt: „je eher, desto besser“. Einerseits, weil der Markt momentan die Möglichkeit schafft, so günstig Immobilien zur Geldanlage zu erwerben, wie noch nie. Andererseits, weil sich gerade im Hinblick auf langfristiges Sparen die Rendite und damit verbunden der Zinseszins deutlich auf das geschaffene Vermögen auswirken.

Jeder Cent, der bei der Vermögensbildung nicht vom Sparer selbst erbracht werden muss, sondern „von außen“ beigebracht wird, hilft. Das wäre bei der Immobilie einerseits das Finanzamt, da man sämtliche Kosten in Hinsicht auf das Investment steuerlich geltend machen kann. Weiterhin zahlt der Mieter ja nicht nur seine Miete, sondern trägt ganz entscheidend auch zur Abzahlung des Darlehens des Anlegers bei.

Kommt im Laufe der Zeit die Gelegenheit, die Miete zu erhöhen, so sinkt gleichzeitig der vom Sparer zu erbringende finanzielle Aufwand. Auch aus diesem Grunde ist anzuraten, so früh wie möglich zu investieren.

Inwiefern kann die Immobilie die Kundenbindung steigern?

Die Kundenbindung steigt durch verschiedenste Positionen, die der Vermittler einnehmen kann. Er bildet an sich die Schnittstelle zwischen der Gemeinschaftsverwaltung, Sonderverwaltung und dem Kunden. Die Erfahrungen haben auch gezeigt, dass die Kunden gern Ratschläge annehmen, da Immobilienverwaltungen keine „guten Verkäufer“ sind (im Hinblick auf Neuvermietung, Mieterhöhung, Aufwertung des Objektes durch einfachste Maßnahmen).

Durch den Besitz einer vermieteten Wohnung ist man in der Steuererklärung dazu angehalten, die Anlage „Vermietung und Verpachtung“ mit auszufüllen. Dementsprechend suchen manche Kunden auch nach kompetenten Ansprechpartnern (Netzwerk Steuerberater). Sie freuen sich auch darüber, informiert zu werden, welche Unterlagen sie dafür benötigen.

Da das auch Mehraufwand, ebenso fortwährend, bedeuten kann, hat man die Möglichkeit, durch die Immobile neue fortlaufende Verdienstmöglichkeiten über Serviceentgelte zu erschließen.

Besitzt man eine Immobile, so kann diese nicht mal schnell beitragsfrei gestellt oder verkauft werden. Auch dadurch entsteht ein regelmäßiger Kundenkontakt mittels fortwährender Betreuung, die die Kundenbindung stärkt.

Was hat die Immobilie mit der Einkommensmaximierung zu tun?

Die Immobilie ist ein handelbares Gut und beinhaltet dadurch eine Handelsmarge, die zum einen stornofrei ist. Zum anderen kann der Zusatzverdienst je nach Objekt, Immobilienhändler und der eigenen Leistung deutlich höher ausfallen als die Provision einer Rentenversicherung mit gleichem monatlichem Beitrag.

Nun könnte der eine oder andere meinen: Das sollte ich lieber sein lassen, „Schuster bleib bei deinen Leisten“. Für mich bedeutet dieses Sprichwort aber Folgendes: Besinne dich darauf, was Du gut kannst. Als Versicherungsvermittler ist man ständig damit betraut, Kunden gut zu beraten und Lösungen für ein Problem zu vermitteln. Genau das macht er, wenn er die Kunden zum Thema Immobilie berät: Beraten und Lösung vermitteln.

Die einfachste Art, mit der Immobilienvermittlung zu beginnen, ist es, als Tippgeber aufzutreten und sich einen zuverlässigen Immobilienvermittler zu suchen, um mit ihm gemeinsam die Vermittlung durchzuführen. Denn da lernt man das Geschäft am besten. Irgendwann und vielleicht schneller als Sie denken kann es sein, dass Sie es sich dann selbst zutrauen.

Peter Hennig

Der Autor ist Versicherungsmakler und ehemaliger Polizeibeamter (VersicherungsJournal 22.2.2021). Mit seinem Dienstleistungsangebot hat er sich auf die Beratung von Polizeibeamtinnen und -beamten spezialisiert.