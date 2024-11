Mit diesen Versicherern machen Firmenkunden das meiste Neugeschäft

28.11.2024 – Ausschließlichkeitsvertreter bleiben die bevorzugten Ansprechpartner für kleine und mittlere Unternehmen bis 100 Mitarbeiter, wenn es um Versicherungsangelegenheiten geht. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von Heute und Morgen. Doch mehr als jede dritte Firma wird von einem Versicherungsmakler betreut. Die meisten Neuabschlüsse in diesem Segment erzielte die Allianz.

Seit 2018 veröffentlicht die Heute und Morgen GmbH jedes Jahr ihren „Gewerbekunden-Check Assekuranz“. Die Studie zeigt Versicherern und Vermittlern, welche Trends im Gewerbekundenmarkt bei kleinen und mittleren Unternehmen relevant sind.

Am Freitag wurde die neueste Umfrage für 2024 vorgestellt. Dabei ging es auch wieder darum, wer für die Unternehmen die Hauptansprechpartner beim Abschluss von Firmenversicherungen sind. Zur Auswahl standen „Vertreter“ (Ausschließlichkeitsorganisation), „Versicherungsmakler“, „Bankberater“ und „kein Berater“.

So wurden die Firmenkunden nach dem Vertriebsweg befragt

Die Umfrage wurde von Heute und Morgen im Zeitraum vom 13. Mai bis 4. August 2024 durchgeführt. Befragt wurden Entscheider und Mitentscheider in Versicherungsfragen aus 1.500 Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern – telefonisch nach der CATI-Methode.

Die Unternehmen wurden repräsentativ nach fünf Betriebsgrößen quotiert: ein bis fünf Mitarbeiter, sechs bis neun Mitarbeiter, zehn bis 19 Mitarbeiter, 20 bis 49 Mitarbeiter und 50 bis 100 Mitarbeiter. Sie gehören vier Branchen an: Bau, Handel, Gewerbe und Dienstleistung.

Konkret lautete die Frage: „Wer ist Ihr Hauptansprechpartner in Bezug auf Ihre Firmenversicherungen?“ Folglich steht nicht allein der Neuabschluss der Verträge im Mittelpunkt – sondern auch die Frage, wer die Versicherungen betreut.

Ausschließlichkeit baut Marktanteile aus

Wichtigste Ansprechpartner für die Unternehmen sind Ausschließlichkeitsvertreter. Seit dem Jahr 2020 konnten sie ihre Marktanteile in fast jedem Jahr ausbauen: von damals 48 Prozent auf nun 54 Prozent. So gewannen sie auch 2024 gegenüber dem Vorjahr zwei Prozentpunkte hinzu.

Versicherungsmakler sind der zweitwichtigste Ansprechpartner für die befragten Unternehmen. Allerdings geht bei ihnen der Trend in die entgegengesetzte Richtung: Seit 2020 haben sie in fast jedem Jahr Anteile eingebüßt.

Waren Versicherungsmakler im Jahr 2020 noch für 40 Prozent der befragten Unternehmen der Hauptansprechpartner, so stimmten bei der aktuellen Umfrage nur noch 36 Prozent zu, dass sie von einem Makler betreut werden. Gegenüber dem Vorjahr haben sie erneut einen Prozentpunkt eingebüßt.

Jedes vierzehnte Unternehmen verzichtet auf Beratung

Bankberater haben demgegenüber nur eine untergeordnete Rolle. Lediglich drei Prozent der Unternehmen bestätigen, dass sie durch einen Bankberater betreut werden. Seit 2020 haben sie damit zwei Prozentpunkte eingebüßt.

Etwa jedes vierzehnte Unternehmen verzichtet komplett auf Beratung. Nachdem der Anteil der Firmen ohne Ansprechpartner in den Jahren 2020 bis 2022 konstant bei sechs Prozent lag, stieg er 2023 auf neun Prozent und sank nun wieder um zwei Prozentpunkte.

(Bild: Heute und Morgen)

Etwa jedes fünfte Unternehmen schloss neuen Versicherungsvertrag ab

Bei der Abschlussbereitschaft von Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern zeigt sich seit fünf Jahren ein recht stabiles Bild. Etwa jedes fünfte Unternehmen (19 Prozent) hat in den letzten zwölf Monaten eine neue Versicherung abgeschlossen. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr, liegt aber genau auf dem Niveau von 2020 und 2021.

Abschluss- und wechselfreudig zeigen sich die Unternehmen hierbei vor allem im Bereich der Kfz- und Fuhrparkversicherung. Fast jedes zweite Unternehmen (46 Prozent) schloss in diesem Segment einen neuen Vertrag ab.

Die Cyberversicherung ist mit 18 Prozent die zweithäufigste neu abgeschlossene Versicherung. Dahinter folgt mit zwölf Prozent die Rechtsschutzversicherung. Die anderen Versicherungsarten sind deutlich seltener vertreten. Fast jeder sechste Neuvertrag wurde über einen Vertreter vermittelt.

Allianz und R+V sind häufigste Neuvertragsgeber

Bei der Frage, welche Versicherer im Neugeschäft die Nase vorn haben, konnte sich die Allianz SE klar auf Platz eins behaupten. Mehr als jeder fünfte Neuvertrag (21 Prozent) wurde bei den Münchenern abgeschlossen.

Die R+V Versicherung AG verzeichnete die zweithäufigsten Neuabschlüsse. Auf sie entfielen zwölf Prozent aller Verträge.

Den dritten Rang teilen sich die Axa Versicherungen und die Ergo Versicherungen. Je zehn Prozent aller Neuabschlüsse entfielen auf die beiden Anbieter. Auf dem vierten Platz konnte die Generali sieben Prozent aller Neuabschlüsse erzielen.

Damit vereinen die Top Fünf der Branche fast 60 Prozent aller neu vermittelten Firmenversicherungen auf sich – ein Hinweis auf die starke Marktkonzentration auf bestimmte Anbieter.

Betriebliche Altersversorgung verliert an Attraktivität

Die Studienautoren warnen angesichts der aktuellen Ergebnisse vor einem negativen Trend: Die betriebliche Altersversorgung (bAV) verliert zunehmend an Attraktivität. Boten 2020 noch 44 Prozent aller Betriebe eine bAV an, sind es aktuell nur noch 36 Prozent (VersicherungsJournal 27.11.2024).

Vor allem in kleinen Unternehmen ist die Betriebsrente kaum verbreitet. In Betrieben mit ein bis fünf Mitarbeitern haben nur elf Prozent der Beschäftigten einen Vorsorgevertrag, in Firmen mit sechs bis neun Mitarbeitern sind es nur 16 Prozent. In Unternehmen mit zehn bis 19 Mitarbeitern hat weniger als jeder Fünfte (19 Prozent) eine Betriebsrente.

Weitere Informationen zur Studie Gewerbekunden-Check Assekuranz 2024 sowie Bezugsmöglichkeiten sind auf der Webseite von Heute und Morgen zu finden.