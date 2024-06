Miserables Vertreter-Image schlägt hohe Wellen

28.6.2024 – Der Versicherungsvertreter ist laut der „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst 2024“ des DBB das Berufsbild mit dem schlechtesten Ansehen. Die Umfrage hat ein großes und vielfältiges Leserecho hervorgerufen.

Das Ansehen des Berufsstands der Versicherungsvertreter ist derzeit so tief im Keller wie nie zuvor. Dies zeigt die aktuelle Auflage der vom DBB Beamtenbund und Tarifunion durchgeführten „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst“. In dieser wird unter anderem auch das Ansehen bestimmter Berufsgruppen in der Bevölkerung ermittelt.

Traditionell liegen Versicherungsvertreter auf dem letzten Platz. Dies ist auch in der mittlerweile 18. Auflage nicht anders. Dabei erzielte der Berufsstand aktuell das absolut schlechteste Ergebnis in der DBB-Erhebung. Nur etwa jeder 17. der über 2.000 befragten Bundesbürger bringt dem Versicherungsvertreter ein „(sehr) hohes“ Ansehen entgegen.

Der Artikel „So unbeliebt sind Versicherungsvertreter“ (VersicherungsJournal 27.6.2024) hat unter den VersicherungsJournal-Lesern für große Aufregung gesorgt und diese zu zahlreichen Zuschriften animiert.

Kritische Stimmen

So wirft die Leserin Gabriele Fenner in ihrer Zuschrift unter anderem ein, dass die Redaktion „derartigem gehaltlosen Unsinn gegen unsere Branche keine Bühne mehr bieten“ solle. Sie beklagt auch, dass es jedes Jahr die gleichen Vorurteile gegen einen Berufsstand gebe, der nicht zuletzt dafür sorge, „dass im Falle eines Schadens auch Beamt*innen nicht wirtschaftlich ruiniert sind“.

Der Leser Rüdiger Falken merkt an, dass das gute Image mit der Vergütung des jeweiligen Berufs leider nicht korreliere. „Mit Ausnahme vielleicht der Mitarbeiter von Telefongesellschaften erhalten die Berufe mit schlechtem Image eine vergleichsweise hohe Vergütung. Und umgekehrt sind es mit Ausnahme der Ärzte die Berufe mit gutem Image, die am unteren Ende der Gehaltsskala stehen“, so Falken in seinem Kommentar.

Kundenunfreundliche Produkte

Einige Leser betrieben auch Ursachenforschung. So nennt etwa Wolfgang Schäfer in seinem Leserbrief als einen Grund für das schlechte Image von Versicherungsvertretern den Zwang der Assekuranz, kundenunfreundliche Produkte zu vermitteln.

Nach seiner Ansicht führt das „zu einer negativen Beurteilung der Verträge und der zuvor erhaltenen Beratung. Speziell bei der Altersversorgung (zum Beispiel Riester, aber auch der betrieblichen Altersversorgung (bAV) für Krankenversicherungspflichtige) kommt irgendwann das böse Erwachen“.

Der Vertrieb muss es ausbaden

Der Leser Florian Komarek stellt in seiner Zuschrift heraus, dass der Vertrieb auch weiterhin den oftmals nicht zufriedenstellenden Service der Versicherer ausbaden muss. Gerade am aktuellen Beispiel Hochwasserschäden hätte sich die Versicherungswirtschaft lösungsorientiert darstellen können.

Beispielsweise dadurch, dass „Schäden verursacht durch Grundwasser, welches durch Starkregen oder Ausuferung von stehenden und fließenden Gewässern beeinflusst wird“, et cetera in Elementar mitversichert werden.

Man hätte nach den Milliardenschäden durch das Sturmtief „Bernd“ (VersicherungsJournal Archiv) oder nach den Starkregenereignissen zwischen Pfingsten und Anfang Juni (27.5.2024, 29.5.2024, 6.6.2024, 10.6.2024) „so viel positive Presse für sich generieren können […] – wenn man nur auch wollte“. Am Ende müsse es dann der Vertreter wieder ausbaden.

Komark ist sich sicher: „So lange sich die Versicherer im Privat- und KMU-Bereich nicht bewegen und auf die Anforderungen der Kunden nicht eingehen (im Corporate-Bereich sieht das oftmals anders aus), wird sich auch am Image nichts ändern.“

Lesermeinung: Höchste Zeit für ein Umdenken

Nach Einschätzung des Lesers Helmut Brunner ist es höchste Eisenbahn für ein Umdenken. Zwar seien die bisherigen Leserbriefe argumentativ sicher richtig, „keinesfalls aber beim Kern des Problems. Dieser liegt in der erfolgsorientierten Vergütung in Form von Abschlussprovisionen. […] Die Vertreter würden gerne kundenorientiert beraten, müssen es aber aufgrund des Existenzdrucks provisionsorientiert tun“.

Das Ergebnis sei in vielen Fällen ein Abschluss, der am Bedarf und am Geldbeutel des Kunden vorbeigehe. „Ist doch logisch, dass somit das Image nachhaltig leidet“, hebt Brunner in seinem Kommentar hervor.

Er meint, dass die Versicherer immer noch nicht verstanden hätten, dass ihren Vertretern eine hohe Sozialverantwortung zukomme, „und dies auch und vor allem in der Beratung“. Diese müsse nicht nur adäquat, sondern auch ergebnisunabhängig vergütet werden, „und zwar fix und höher als ein Abteilungsleiter“.

Ein Anwalt oder Arzt bekomme sein Geld ja auch für die Beratung und das Tätigwerden, unabhängig vom Erfolg oder Misserfolg. Er schließt mit dem Weckruf: „Raus aus dem Dornröschenschlaf, liebe Versicherungsbranche!“