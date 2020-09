Miserables Vermittlerimage schlägt hohe Wellen

21.9.2020 – Der Versicherungsvertreter ist laut der DBB-„Bürgerbefragung öffentlicher Dienst 2020“ das Berufsbild mit dem schlechtesten Ansehen. Die Umfrage hat ein großes Leserecho hervorgerufen.

Um das Ansehen des Versicherungsvertreters ist schon seit Langem alles andere als gut bestellt. Dies zeigt die jährlich seit 2007 vom DBB Beamtenbund und Tarifunion durchgeführte „Bürgerbefragung öffentlicher Dienst“. In dieser wird unter anderem auch das Ansehen bestimmter Berufsgruppen in der Bevölkerung ermittelt.

Schon traditionell sind die Vertreter das Schlusslicht. Auch in der aktuellen Auflage landete dieser Berufsstand abgeschlagen auf dem letzten Platz. Nicht einmal jeder zwölfte Befragte bringt dem Versicherungsvertreter ein „(sehr) hohes“ Ansehen entgegen.

Entsetzen über die Umfrageergebnisse

Der Artikel „So unbeliebt sind Versicherungsvertreter“ (VersicherungsJournal 17.9.2020) hat unter den VersicherungsJournals-Lesern für großen Wirbel gesorgt und diese zu zahlreichen Zuschriften und Kommentaren animiert.

Die Leserin Beate Linne zeigte sich entsetzt, dass Menschen so denken. Sie sei seit über 35 Jahren dabei, habe sich immer und immer wieder für die eigene Kundschaft eingesetzt und dabei „nie etwas verkauft, was nicht gebraucht wurde“.

„Ein Glück, dass wir mit diesen, die so von uns und unserem Beruf denken, nichts mehr zu tun haben müssen“, schreibt sie in ihrem Leserbrief vor dem Hintergrund des nahenden Ruhestands.

Lippenbekenntnisse

Der Leser Rudolf Schmitz vertritt in seiner Zuschrift folgende Meinung. „Leider muss man aber auch eingestehen, dass die Branche im Großen und Ganzen nichts sonderlich unternimmt, dieses Bild nachhaltig zu ändern.“

Ähnlich sieht es der Vermittler Rüdiger Burmeister in seinem Kommentar. Versicherungsverkauf ist nach seiner Einschätzung „eine Aufgabe mit hoher Verantwortung. Den Lippenbekenntnissen vieler Unternehmen nach wird das zu 100 Prozent unterstützt und gelebt. Aber es sind nur Lippenbekenntnisse.“

Er selbst spürt nach eigenem Bekunden nichts von dem schlechten Image, das ihn nach eigenen Angaben schon seit 35 Jahren Berufstätigkeit begleitet. Er selbst sei als Fachwirt mit seiner Ausschließlichkeits-Agentur mitten in einem kleinen Ort mit knapp 10.000 „angesehen“ und „werde oft um Rat gefragt“.

Der Versicherungsagent zeigt sich wenig optimistisch, dass sich an dem schlechten Image etwas ändern wird. „Aber klar, wenn Strukis et cetera auf die Menschheit losgelassen werden, denen nur erzählt wird, wie toll und lukrativ die Branche ist und in Zukunft nur noch Porsche & Co gefahren wird, wenn nur richtig aggressiv verkauft wird, dann wird das so bleiben“, so Burmester.

Der […] wohl entscheidende Grund ist, dass nach wie vor viele Versicherungs-Unternehmen schlecht ausgebildete und auch nicht den Anforderungen gerecht werdende Vermittler auf die Menschheit loslassen. Wilfried Hartmann

Vertreter werden rote Laterne vermutlich behalten

In die gleiche Richtung argumentiert auch Wilfried Hartmann in seinem Leserbrief. Nach seiner Beobachtung lassen „nach wie vor viele Versicherungs-Unternehmen schlecht ausgebildete und auch nicht den Anforderungen gerecht werdende Vermittler auf die Menschheit los […]. Dies auch wohl aus der Not geboren, weil sie sonst den Außendienst fast komplett abmelden könnten.“

Hartmann geht davon aus, dass die rote Laterne den Versicherungsvertreter wohl auch in Zukunft weiter begleiten wird. Dazu trügen auch die vielen Produkte mit noch mehr Bedingungen und Klauseln bei. Dies bereite selbst versierten Profis Kopfschmerzen.

Nicht nur Spitzenleute

„Irgendwie logisch, oder?“, kommentiert der Vermittler Nils Fischer die Umfrageergebnisse ironisch. „Baut der Versicherungsmensch Mist, kennt man den ‚Unfähigen‘. Ist das Feuer aus, Waldi gerettet, so ist das in aller Regel eine ‚Mannschaftsleistung‘ der Feuerwehrtruppe“, meint Fischer in seiner Zuschrift. Dass darunter nicht nur „Spitzenleute” seien, liege doch wohl auf der Hand.

Noch schärfer formuliert es der Versicherungsmakler Reinhold Arneth: „Offensichtlich wurden bei der Bewertung die ärztlichen Kunstfehler ausgeblendet, gleichfalls das Anraten von überflüssigen Operationen, welche nur dem dritten Reitpferd der Ehegattin des Mediziners dienen.“

Bei den Polizisten, die ebenfalls weit oben im Ranking platziert sind, hält er die „unwürdige Vorgehensweise“ für erwähnenswert, „wenn sich die Ordnungshüter zu viert auf eine bereits am Boden liegende Demonstrantin wälzen. Von dem aktuellen Skandal in NRW in Sachen rechtsradikalisierter Beamte will ich erst gar nicht reden“, so Arneth in seinem Kommentar.

Vermittler bewahren Geschädigte monetär vor dem Abgrund

Gerhard Göddecke argumentiert in eine ähnliche Richtung. Unter den Händen eines Versicherungs-Vermittlers sei noch kein Kunde gestorben oder dauerhaft geschädigt worden. „Auch nicht seit der letzten Umfrage. Allerdings ist nahezu immer nach diesen tragischen Ereignissen der Versicherungsvermittler erste Ansprechstation für die Hinterbliebenen“, schreibt er in seiner Replik auf den Artikel.

Zudem habe der Versicherungsvermittler immer wieder auf wichtige Absicherungen (Rechtsschutz, Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit, Hinterbliebenen-Versorgung) hingewiesen. „Ich glaube auch, dass der Versicherungsvermittler den Geschädigten monetär (anders geht es ja nicht) vor dem Abgrund bewahrt hat“, führt Göddecke weiter aus.

Der Vermittler Alexander Gretzinger versucht, die Umfrageergebnisse positiv zu sehen. „Das schlechte Image des Berufes hält mir die Konkurrenz vom Leib“, erläutert er in seinem Leserbrief.