Mehr als nur zuhören und Lösungen vorschlagen: Beraten und Coachen kombinieren

24.6.2024 – In einer sich rasant wandelnden Wirtschaftswelt sind traditionelle Finanzpläne nicht mehr ausreichend. Die Menschen suchen nach ganzheitlichen Lösungen. Der Ansatz beim Coaching: Personen (Coachees) werden von einem Finanzcoaching individuell, ergebnisoffen und meist über längere Zeit begleitet. Die Kombination aus eher sachorientierter Beratung und der Hilfe, die innere Einstellung zu Geld, Sicherheit oder Risiko zu finden, könnte zukünftig der Schlüssel zum Erfolg werden.

Sich von einem Experten beraten zu lassen, ist selbstverständlich und gilt als vernünftig – nicht nur in Sachen Versicherungen. Sich coachen zu lassen, nimmt dagegen erst seit einigen Jahren Fahrt auf. Weitgehend akzeptiert sind Fitnesscoachs. Inzwischen erfasst dieser Trend immer mehr Lebensbereiche. Der „Finanzcoach“, eine ungeschützte Berufsbezeichnung, etabliert sich.

Coachen ist mehr als Beraten

Stephan Busch (Bild: Nils Püschel)

Versicherungsmakler Stephan Busch, der auch Kollegen mit Hilfe von Coach Me Netto, einem Portal für Finanzberater und Makler (VersicherungsJournal 22.5.2024), berät, ist sich sicher: „In einer sich rasant wandelnden Wirtschaftswelt sind traditionelle Finanzpläne nicht mehr ausreichend. Die Menschen suchen nach ganzheitlichen Lösungen, die sowohl rationale als auch emotionale Aspekte des Geldmanagements umfassen“.

Der Begriff „Beratung“ bedeutet: Ich hole mir Rat, wenn ich mit meinem eingeschränkten Wissen nicht entscheiden möchte. Der Berater informiert mich, meist sachlich und bezogen auf einen konkreten Aspekt. Ein guter Berater hört zu, wägt Argumente ab, teilt Wissen, entwickelt Alternativen und schlägt die seiner Meinung nach beste Lösung vor.

Der Ansatz beim Coaching: Personen (Coachees) werden von einem Finanzcoaching individuell, ergebnisoffen und meist über längere Zeit begleitet. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Coachee die Voraussetzungen mitbringt, sein Problem selbst zu lösen. Ihm muss nur durch einen „Trainer“ geholfen werden, ein besseres Verständnis von sich und den eigenen Finanzen zu entwickeln.

Nur dem Berater zuhören, reicht beim Coachen nicht

Makler Busch denkt sich die Finanzberatung als den Masterplan. Es ist der technische Aspekt seiner Arbeit. Hier geht es um strategische Entscheidungen: Investitionen, Altersvorsorge, Versicherungen. Die Sachebene steht im Vordergrund. Es entsteht ein Dialog, in welchem Fachwissen vermittelt wird. Abgesehen von Kommunikationstechniken kommen keine besonderen Methoden zum Einsatz.

Anders beim Finanzcoaching: „Eine Studie im ‚Journal of Consumer Research‘ enthüllt, dass Personen, die ihre Ausgaben bewusst verfolgen, signifikant weniger für Impulskäufe ausgeben. Finanzcoaching geht tief – es gräbt die unbewussten Glaubenssätze und Verhaltensmuster in der menschlichen Psyche aus, die die Kunden in ihren finanziellen Entscheidungen leiten“, so Busch.

Ein Coach nutzt dabei Techniken wie Rollenspiele, Methoden aus der NLP und der systemischen Aufstellungen oder Elemente der Hypnotherapie und ist entsprechend ausgebildet. Der Coachee muss aktiv mitarbeiten. Er soll seiner inneren Einstellung zu Geld, Sicherheit oder Risiko nachspüren. Intuition und Gefühle spielen eine ebenso wichtige Rolle wie die reine Ratio.

Ein einmaliger Finanzplan reicht nicht aus

Für Makler Busch sind Finanzberatung und Finanzcoaching das Yin und Yang in der Welt der Finanzen. In seiner Rolle bei Coach Me Netto empfiehlt er allen Kollegen: „Es ist die perfekte Ergänzung, um eurer Kundschaft nicht nur zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen, sondern sie auch mit Vertrauen und Weisheit zu verfolgen.

Lasst uns diese Revolution in der Finanzberatung anführen und unserer Kundschaft zeigen, dass es in der Welt des Geldes um mehr geht als nur um Zahlen. In einer sich ständig wandelnden finanziellen Landschaft ist diese Kombination euer Schlüssel zum Erfolg. Seid die Pioniere, die diesen Wandel vorantreiben!“

Der Experte ist der Meinung, dass besonders die jüngere Generation diesen Ansatz benötigt . Sie steht vor Entscheidungen, die ihr Leben prägen werden. Ein einmaliger Finanzplan reicht da nicht aus: „In einer Welt, in der finanzielle Unsicherheit und Komplexität zunehmen, brauchen sie jemanden, der sie durch die Höhen und Tiefen führt.“