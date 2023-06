Mehr als nur Altersvorsorge: Ruhestandsplanung für die Zielgruppe 50plus

28.6.2023 – Wer sich um seine Altersvorsorge kümmert, hat zumindest einige Verträge und Versorgungsansprüche, selten aber eine Ruhestandsbilanz nach Inflation und Steuern. Diese erstellen Ruhestandsplaner, oft spezialisierte Versicherungsvermittler. Die Kunden werden häufig über Jahrzehnte betreut. Die Weiterempfehlungsrate ist hoch. Makler Josef Endl, Pionier in diesem Bereich, und Sohn Tobias erklären, was sich hinter dem Berufsbild „Ruhestandsplaner“ verbirgt. Beide sind zertifizierte Sachverständige für Ruhestandsplanung und Verbandsmitglieder.

Für Vermittler, die sich auf Altersvorsorge spezialisiert haben, liegt die Überlegung nah, sich zum Experten für Ruhestandsplanung weiterzubilden. Josef Endl gehört zu den Pionieren. Er war im Jahr 2008 Mitgründer des Bundesverband der Ruhestandsplaner Deutschlands e.V. mit Sitz in Berlin.

Sein Sohn Tobias Endl stieg als gelernter Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft in das Familienunternehmen Ruhestandsplanung Endl GmbH ein.

Ruhestandsplanung ist spannender, als Versicherungen zu vermitteln

„Wir mussten in den Beratungen feststellen, dass die Mandanten viele Verträge und Versorgungsansprüche schon haben, aber keiner hatte einen Ruhestandsplan mit einer Ruhestandsbilanz nach Inflation und Steuern“, berichtet Josef Endl von seinen Anfängen. Das Interesse und der Bedarf waren und sind enorm.

Josef Endl (li.) und Tobias Endl (re.) (Bild: privat)

Wenn Sohn Tobias zwischen Vorruhestandsplanung und Versicherungs-Vermittlung abwägt, stehen andere Aspekte im Vordergrund: „Die Flut an Produkten und der enorme Arbeitseinsatz – Schadenregulierung et cetera – macht das Arbeiten als Vermittler enorm anstrengend. Ruhestandsplanung ist demgegenüber ein extrem spannendes Thema und reicht als Spezialisierung vollkommen aus.“

Beide haben ihren Weg klar definiert: „Wir konzertieren uns ausschließlich auf Ruhestandsplanung, unsere Kernkompetenz.“

Provisionen spielen eine untergeordnete Rolle

Ruhestandsplanung ist laut Initiative Ruhestandsplanung „die qualifizierte, faire und umfassende Beratung in finanziellen Angelegenheiten der Kundenzielgruppe 50plus, die auf die Bedürfnisse der Kunden kurz vor und für die Gesamtdauer der Ruhestandsphase zugeschnitten ist.

Sie berücksichtigt steuerliche, rechtliche, familiäre und andere individuelle Rahmenbedingungen der Kunden. Insbesondere die Planung bis zum Lebensende (mind. 95 Jahre) ist heutzutage wichtig“.

Üblicherweise wird in diesem Bereich zumindest für die ersten Schritte meistens ein Pauschalhonorar vereinbart oder auf Stundenbasis abgerechnet. „Provisionen spielen in der Ruhestandsplanung eher eine untergeordnete Rolle“, so Tobias Endl.

Optimierungsvorschlag mit einer Zielrendite

Beim Familienbetrieb Endl wird nach gegenseitigem Kennenlernen und eingehender Besprechung der Wünsche und Ziele des Mandanten individuell ein Ruhestandsalter festgelegt mit einem entsprechenden Einkommen nach Inflation und Steuer. Danach werden bereits vorhandene Verträge für eine Hochrechnung vom Mandanten angefordert.

„In der Regel reichen die vorhandenen Mittel nicht aus oder sind nicht geeignet. Deshalb erstellen wir einen Optimierungsvorschlag mit einer Zielrendite – ohne Produkte. Diesen Vorschlag kann der Kunde dann nehmen, und überall umsetzen lassen – in diesem Fall zahlt er an uns ein Honorar. Wird er unser Dauermandant, profitiert der Kunde von einer langfristigen Betreuung und über 40-jährigen Erfahrung“, erklärt Josef Endl das Modell.

Hohe Weiterempfehlungsrate

Die Ruhestandsplaner sind darauf eingestellt, dass sich das Leben sehr schnell ändern kann. „Es ist nicht sinnvoll, eine Ruhestandsplanung einmal zu erstellen und nie mehr zu überprüfen. Wichtiger als jedes enthaltene Produkt ist eine aktive Betreuung über die gesamte Laufzeit hinweg. Das ist der Schlüssel zum Erfolg in die finanzielle Freiheit“, meint Tobias Endl.

Er freut sich über eine sehr hohe Weiterempfehlungsrate: „Die Kunden stellen schnell fest, dass es bei uns anders läuft als bei vielen anderen. Sie schätzen die familiäre Situation, die Generationenberatung und vor allem die Beständigkeit.“

Schon mit 35 Jahren an den Unruhestand denken

In welchem Alter kommen die Kunden zur Beratung? Bei Endls sind sie meist zwischen 35 und 50 Jahren: „Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben auch Kunden, die erst mit 77 Jahren über die Ruhestandsplanung nachdenken.“

Bei dieser Kundengruppe spielt schwerpunktmäßig Vermögenschutz die Hauptrolle. Geht es um Ehepartner, werden grundsätzlich beide gemeinsam beraten.

Bei größeren Vermögenswerten ist es sinnvoll, die Kinder oder Erben einzubinden, um später den Übergang sanfter zu gestalten. So sitzen nicht selten schon 15-, 18- oder 20-Jährige bei den Gesprächen dabei. Dies eröffnet nicht zuletzt die Chance, junge Neukunden zu gewinnen und über Jahrzehnte zu betreuen.

Ruhestandsplanung – digital

Beratung hieß früher: persönliches Gespräch. Heute nutzt man auch im Familienunternehmen digitale Beratungsmöglichkeiten. Es wird sowohl online als auch persönlich beraten.

Dabei ist es wichtig, den Interessenten dort abzuholen wo er ist, nämlich im Internet. „Innerhalb weniger Sekunden online eine persönliche Atmosphäre herzustellen, ist ein echter Game Changer in der Beratung“, ist Tobias Endl überzeugt.