Makler, Agenten, Berater & Co.: So viele gibt es in der EU

26.8.2024 – Eineinhalb Millionen Menschen übten in der EU 2022 „mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten“ aus. In absoluten Zahlen liegt die Bundesrepublik mit rund 337.000 Personen an der Spitze, gemessen an der Einwohnerzahl auf Platz sieben.

Es ist eine Anzahl, die größer ist als die Bevölkerung Estlands – und damit größer als die vier kleinsten Staaten der Europäischen Union.

2022 waren laut vorläufigen Daten von Eurostat EU-weit 1,52 Millionen Menschen (2021: 1,49 Millionen) in dem Sektor tätig, der die etwas sperrige Bezeichnung „Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten“ trägt.

Zu dieser Gruppe – in der NACE-Klassifikationsdatenbank mit dem Kürzel „K 66“ versehen – gehören insbesondere Berufsfelder wie Versicherungsvermittlung und -beratung, Risikobewertung, Schadenregulierung, Anlageberatung, Fondsmanagement und Versicherungsmathematik.

In Deutschland 337.003 Personen

Die mit Abstand meisten Beschäftigten in der Wirtschaftsklasse K 66 gab es in Deutschland, hier waren es 337.003 Personen.

An zweiter Stelle folgte Spanien (217.617), auf Platz drei Frankreich (209.893), wobei sich letztere Angabe auf 2021 bezieht. Auf den weiteren Rängen finden sich Italien, Polen, die Niederlande, Belgien und Irland.

In Relation zur Bevölkerung: Deutschland auf Platz sieben

Nun ist es nicht unbedingt verwunderlich, dass es in größeren Ländern mehr Beschäftigte gibt. Stellt man die Anzahl der Beschäftigten in Relation zu jener der Einwohner per Anfang 2022, sieht das Ranking denn auch etwas anders aus.

An der Spitze steht gleich ein „Ausreißer“, und zwar der Finanzplatz Luxemburg. Hier kommen auf rund 650.000 Einwohner knapp 16.000 Branchenbeschäftigte. Die Division ergibt hier vergleichsweise hohe 2,45 Prozent.

Mit viel Abstand folgen Zypern (0,85 Prozent), Irland (0,77; Daten von 2021) und Malta (0,73). Alle anderen Länder liegen unter 0,50 Prozent, so auch Spanien (0,46), die Niederlande (0,42) und – auf Platz sieben – Deutschland (0,40).

Versicherer und Rückversicherer

Unternehmen wie Versicherer, Rückversicherer, Pensionskassen oder Banken sind in den oben beschriebenen Gruppen nicht erfasst – sie gehören zu den Gruppen K 65 und K 64.

Eurostat weist aber auch für Versicherungsunternehmen (NACE: K 65.1) und Rückversicherer (K 65.2) entsprechende Daten aus. Ein Ländervergleich ist hier schwieriger, da für einige Staaten keine Zahlen öffentlich ausgewiesen werden.

Eine Gesamtzahl für die EU gibt es aber: 2022 waren nach vorläufigen Daten 705.459 Personen bei Versicherern tätig, rund 32.200 – diese Zahl beruht teils auf Schätzungen – bei Rückversicherern. Wieder ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt sind das 0,16 beziehungsweise 0,007 Prozent.

In Deutschland waren es bei Versicherern 196.779 und bei Rückversicherern 18.941 Personen oder, in Relation zur Bevölkerung, 0,24 beziehungsweise 0,023 Prozent.