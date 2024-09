Linkedin Shorts: Ein einflussreicher Kanal wie Tiktok, nur für Erwachsene

17.9.2024 – Wer in seiner Kommunikation auf Videos setzt, sollte sich mit Linkedin Shorts beschäftigen, meint der Digital- und Marketingexperte Robin Kiera in seinem Gastbeitrag. Hier können Versicherer und Vermittler mit fachlichen und beruflichen Themen hohe Reichweiten bei den Zielgruppen Bewerber und Kunden erreichen.

Dieser Trend geht bisher völlig an der Branche, aber auch an den meisten Marketingexperten vorbei: Linkedin Shorts.

Vor wenigen Monaten rollte das berufliche Netzwerk für seine Handy-App eine neue Funktionalität aus. Einen hochgradig individualisierten Kurzvideo-Stream. Und ja, es sieht schon sehr nach Tiktok aus.

Hohe Reichweiten in spannenden Zielgruppen

Robin Kiera (Bild: privat)

Allerdings nur auf den ersten Blick. Denn die Inhalte fokussieren sich stark auf geschäftliche und fachliche Themen. Dennoch sind die Videos sehr unterhaltsam und gut gemacht. Denn Linkedin achtet auf zwei wirklich wichtige Dinge.

Erstens: Das Portal ist sehr darauf bedacht, keine Invasion von lustigen Katzenvideos oder tanzenden Teenagern zu erleben und so seine Marke zu beschädigen. Deswegen ist es nur wenigen möglich, auf Linkedin Shorts zu posten. Jeder einzelne Post wird von Hand auf Güte für das Berufe-Netzwerk geprüft.

Zweitens: Die Plattform gewährt richtig guten Inhalten eine enorme Reichweite. Dies hatte Threads, der Anti-Twitter-Klon, beispielsweise nicht. Zwar kann Threads für einige Anwendungen sinnvoll sein – etwa, um sich mit anderen bekannten Marken in der Öffentlichkeit zu foppen. Endkunden erreicht man aber nicht in großer Zahl. Bei Linkedin Shorts ist das anders.

Potenzial für viral gehende Beiträge

Auf dem Netzwerk für Geschäftliches kann man viral gehen. So haben wir mit einzelnen Fachvideos schon hunderttausende Linkedin-Nutzer erreicht.

Der Trick: Wir konzipieren und produzieren Videos ganz spezifisch für ein Linkedin-Publikum, also Marketingbegeisterte und Entscheider in der Versicherungs- und Finanzbranche. Gleichzeitig kombinieren wir dies mit der Erfahrung aus der Produktion zehntausender Videos für Tiktok, Instagram und Co. in den vergangenen Jahren.

So setzen wir beispielsweise in den Videos alle 0,3 Sekunden einen bildlichen, textlichen oder inhaltlichen Trigger. Doch auch wenn es leicht aussieht – richtig gut gemachte Videos zu erstellen, mit hohem Potenzial, viral zu gehen, ist eine Mischung aus Wissenschaft und Kunst.

Bewerber wie auch Kunden erreichen

Für Versicherer, Banken, Versicherungsvermittler und B2B-Anbieter eröffnet sich mit Linkedin Shorts die Möglichkeit, große Reichweiten in relevanten Zielgruppen zu erreichen. Ob dies Bewerber oder Kunden sind.

Wer Interesse an dem Format hat, sollte

sich im Klaren sein, dass dies einer der entscheidenden Kanäle der Zukunft sein kann,

gute Inhalte selten zufällig entstehen, sondern meistens und dauerhaft von Profis gemacht werden und

sich entweder entscheiden, hier richtig durchzustarten oder zumindest einen Piloten zu bringen – oder es bewusst nicht zu tun.

Großes Potenzial für Versicherer und Vertrieb

Ich habe im Februar 2020 – vor über vier Jahren und als Erster in der Branche – auf das gigantische Potenzial von Tiktok hingewiesen (VersicherungsJournal 8.1.2021, 4.9.2020, 11.2.2020). Damals belächelten viele den Kanal. Heute erreicht er einen Großteil des Marktes, während tradierte Kommunikationskanäle vor sich hin siechen.

Linkedin Shorts hat das große Potenzial, für eine sehr lukrative Zielgruppe ähnlich signifikant zu sein.