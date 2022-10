Lediglich Papierverzicht? Welche Rolle Nachhaltigkeit für Kunden spielt

4.10.2022 – Die Bayerische, die Nürnberger und die Allianz schätzen Verbraucher als nachhaltige Unternehmen der Versicherungsbranche ein. Die Mehrheit kennt nachhaltige Produktwelten, aber nur eine kleine Minderheit wünscht sich eine ESG-konforme Kapitalanlage in der Versicherungsbranche. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Umfrage von Finsurancy.

Nachhaltigkeit ist eins der Trendthemen des Jahres. Allerdings ist noch nicht klar ersichtlich, wie Verbraucher eine nachhaltige Produktwelt wirklich einschätzen – und was sie ihnen finanziell wert ist.

Der Versicherungsmakler Finsurancy – Finance & Insurance UG, der sein Geschäftsmodell an den ESG-Kriterien (Environmental, Social und Governance) ausrichtet, hat in einer Umfrage untersucht, wie Endkunden das Thema Nachhaltigkeit bewerten. Hinter dem Berliner Vermittler, der 2021 an den Start ging (VersicherungsJournal 30.3.2021), stehen die die Gründer Tobias Niendieck und André Disselkamp.

Verbraucher akzeptieren Bedeutung nachhaltiger Produkte

André Disselkamp (Bild: Finsurancy)

Für die Erhebung befragte der Versicherungsmakler 424 Verbraucher zwischen 18 und 75 Jahren im Zeitraum 1. Juli bis 2. August. Das Unternehmen wollte wissen, wie Verbraucher Nachhaltigkeit in Versicherungsfragen bewerten, ob sie bereit sind, für eine saubere Ausrichtung zu zahlen und welche Leistungsbestandteile für sie relevant sind.

Rund 70 Prozent der Befragten kennen Produkte, die sich in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung profilieren, oder haben schon einmal von einer nachhaltigen Versicherung gehört. Knapp die Hälfte der Befragten (45 Prozent) gibt an, dass ihnen ein nachhaltiger Risikoschutz „wichtig“ und zum Teil sogar „sehr wichtig“ ist.

„Versicherer können ihre Produktpalette durchaus nachhaltiger gestalten. Die deutschen Verbraucher zeigen bereits eine hohe Akzeptanz und Bereitschaft für ESG-konforme Versicherungen und diese wird sich nach unserer Meinung in den kommenden Jahren noch verstärken“, lässt sich Disselkamp zu den Ergebnissen zitieren.

WERBUNG

Ob Kunden mehr für ESG-konforme Produkte ausgeben, ist fraglich

Die Bereitschaft, mehr Geld für eine nachhaltige Absicherung auf den Tisch zu legen, ist laut Finsurancy-Umfrage hoch: Knapp 70 Prozent der Teilnehmer würden bis zu 25 Prozent mehr für ein solches Produkt bezahlen. Nur ein Drittel der Befragten hat sich gegen einen höheren Betrag für eine saubere Police ausgesprochen.

Andere Umfrage zeigen allerdings, dass die Investitionsfreude in diese Produkte unter den aktuellen Krisen leidet (29.9.2022).

Die Gründe für die schwindende Akzeptanz liegen laut einer Erhebung der Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners auf der Hand: drohender Energiemangel in den Wintermonaten, hohe Inflation, eine anhaltende Pandemie und der Krieg in der Ukraine.

Endkunden schätzen die Bayerische am nachhaltigsten ein

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Finsurancy)

Finsurancy fragte die Teilnehmer der vorliegenden Umfrage auch nach ihrer Wahrnehmung zu den Produktgebern: „Von welcher Versicherungs-Gesellschaft denkst du, dass sie nachhaltige Produkte anbietet?“ Mehrfachnennungen waren möglich.

Als am nachhaltigsten schätzen die Endkunden die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Versicherungsgruppe die Bayerische) ein, mit 36,7 Prozent stehen die Münchener auf dem Siegerpodest. Mit kleinem Abstand folgen die Nürnberger Versicherungen mit 35,6 Prozent und auf Platz drei kommt der Allianz-Konzern mit 28,5 Prozent.

Auf die Frage, welche nachhaltigen Maßnahmen der Versicherer den Befragten am wichtigsten sind, legen sich 43,4 Prozent fest: Papierverzicht steht auf Platz eins.

Aber nur 11,8 Prozent der Verbraucher wünschen sich eine nachhaltige Kapitalanlage in der Versicherungsbranche. „Dies deutet darauf hin, dass der eigentliche Impact, den eine nachhaltige Kapitalanlage leisten kann, unter Verbrauchern noch weitestgehend unbekannt ist. Hier gibt es noch viel Aufklärungsbedarf für Versicherer und Vertrieb“, so Disselkamp.

Aufklärungsbedarf ist noch hoch

Eine Umfrage der Bearingpoint GmbH unter Verbrauchern in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigte, dass die Versicherungskunden hierzulande sich gerne mit nachhaltigen Aspekten schmücken. Die Investition in ESG-konforme Produkte dürfe aber nicht den eigenen Geldbeutel belasten (15.7.2022).

Der Hype um nachhaltige Geldanlagen hat auch Schattenseiten. Nicht umsonst ruft er bereits die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) auf den Plan. Die Aufseher mahnten kürzlich mehr Transparenz bei den „grünen“ Kapitalanlagen an, die für Verbraucher zudem nicht risikolos seien (14.9.2022, Medienspiegel 13.9.2022)

Nachhaltigkeit gehört dennoch zu den kommenden Herausforderungen der Versicherungsbranche. Und sie muss finanziert werden, wie Andreas Schmid, Vorstandmitglied bei der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG auf dem Hamburger Insurance Innovation Day erklärte (6.9.2022).

Zudem sei es erklärtes Ziel, dem Kunden zu vermitteln, dass Versicherer in Bezug auf Nachhaltigkeit wichtige Akteure sind und viel dazu beitragen – beispielsweise mit nachhaltigen Investments. Das sei Verbrauchern laut Schmid oft noch fremd (26.8.2022).