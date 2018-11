KV-Fux erweitert 2019 die Tarifvergleiche für Verbraucher

26.11.2018 – Diverse private Zusatztarife sowie die Vergleichsmöglichkeit von gesetzlichen Krankenversicherern wird KV-Fux ab Anfang nächsten Jahres in seine Plattform integrieren. Außerdem sollen PKV-Tarife für Verbraucher transparenter werden. Gleichzeitig setzt das Portal weiter auf die Beratungskompetenz von Vermittlern.

Am 20. November lud die Vereinigung der Versicherungs-Betriebswirte e.V. zur Fachkreistagung Krankenversicherung in München ein. Die Tagung war die Fortsetzung zum Thema „Plattformstrategien in der Krankenversicherung“ (VersicherungsJournal 22.11.2018).

Im Rahmen der Veranstaltung stellte Gert Güssler, Geschäftsführer der KVpro.de GmbH, das Konzept und die Weiterentwicklung der Vergleichsplattform KV-Fux vor.

Initiatoren des Onlineportals sind der Debeka Krankenversicherungs-Verein a.G., die Huk-Coburg-Krankenversicherung AG, die Concordia Krankenversicherungs-AG und die Pax-Familienfürsorge Krankenversicherung AG im Raum der Kirchen. Sie wollen mit KV-Fux der Marktmacht von Check24, Verivox & Co. eine Alternative entgegensetzen (VersicherungsJournal 6.10.2017, 3.3.2017).

Vergleich von Tarifen der 31 führenden Versicherer

Gerd Güssler

Das Portal wird ohne finanzielle Interessen im Hinblick auf Vertragsabschlüsse, also ohne eine erfolgsabhängige Vergütungsprovision, betrieben. So sollen Neutralität und Transparenz in der Leistungsanalyse gewährleistet werden. Finanziert wird das Angebot über Betriebskosten-Beteiligungen der neun Anbieter der privaten Krankenversicherung (PKV).

Nach Angaben von KV-Fux-Chef Güssler werden derzeit Tarife der 31 führenden Versicherer auf dem Portal verglichen. Die Plattform berechnet die Tarife nach einer festgelegten Bewertungs- und Vergleichsmethodik, die unter anderem „an die Mindestanforderungen der Finanztest-Bewertung aus Ausgabe 05/2014 angelehnt ist“.

Die Tarifvorschläge werden so aus rund 1,2 Millionen möglichen Tarifkombinationen für unterschiedliche Berufsgruppen berechnet, so Güssler weiter. Der Angst der Vermittler vor Verdrängung hielt er entgegen: „Bei uns gibt es keinen Abschluss ohne entsprechende Beratung durch einen Vermittler. Der Kunden kann wählen, ob diese online, telefonisch oder im persönlichen Gespräch erfolgt.“

Neue Angebote für KV-Fux-Nutzer ab 2019

Im ersten Quartal 2019 beziehungsweise anfangs des zweiten Quartals wird KV-Fux sein Angebot um Zahnzusatzpolicen, stationäre Zusatzversicherungen sowie Kindertarife erweitern, erklärte der KV-Fux-Chef auf der Fachkreistagung.

Des Weiteren will das Portal im Laufe des nächsten Jahres folgende Tarifvergleiche aufnehmen: Auslandsreise-Krankenversicherungen, weitere Zusatzversicherungen wie zum Beispiel Pflegetagegeldschutz sowie die Möglichkeit, die Angebote der Krankenkassen untereinander zu vergleichen.

Transparenz für den Verbraucher erhöhen

Für mehr Offenheit gegenüber den Kunden in der PKV plädierte auch Dr. Hans Olav Heroy, Vorstandsmitglied der Huk-Coburg-Versicherungsgruppe, auf der Fachkreistagung.

Der Manager stellte dazu in seinem Vortrag eine entsprechende Maßnahme vor: Ab 2019 will er KV-Fux-Nutzern „die Entwicklung von Bestandsbeiträgen von Vollversicherungs-Tarifen im Vergleich zu Neubeiträgen grafisch verdeutlichen und erklären“. Diese Entwicklung soll dann über den ganzen PKV-Markt gezeigt werden, für alle führenden Gesellschaften, betonte Heroy.