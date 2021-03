Kreditversicherung digital vereinfacht

15.3.2021 – Die Warenkreditversicherung gilt vielfach noch als persönliches Geschäft – und im Hinblick auf die hohe Komplexität als knifflig. Der Assekuradeur Crebita bietet für einen Ausschnitt dieses Segments ein Online-Tool, das auch für Vermittler von Sachversicherungen interessant sein kann.

„Mindestens 80 bis 90 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sichern ihre mit Zahlungsziel versehenen Forderungen nicht gegen Ausfall ab. Und das, obwohl Forderungsausfälle ursächlich für jede dritte Firmeninsolvenz sind“, sagt Karsten Bahns, Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter der Crebita GmbH im Gespräch mit den VersicherungsJournal.

Crebita ist gut zwei Jahre am Markt

Karsten Bahns (Bild: Crebita)

Dieser Sachverhalt sei für ihn, der schon seit über 20 Jahren in der Branche tätig ist, ein Grund dafür gewesen, Kreditversicherung zu digitalisieren und damit einfacher und schneller zu machen.

Bei Letzterem dürfte auch die räumliche Nähe zur Insurlab Germany e.V. geholfen haben: „Viele Kontakte zu anderen Insurtechs bekommen wir auch über das Insurlab Germany in Köln“, in dem die Crebita aktuell ihren Sitz hat.

Für die beiden Produkte des 2019 gegründeten Assekuradeurs ist die R+V Allgemeine Versicherung AG der Risikoträger. Bisher haben sich über 500 Unternehmen registriert, von denen viele die einfache und schnelle Möglichkeit zur Absicherung von Einzelrisiken in ihr Debitorenmanagement integriert haben, so Bahns.

Seit Beginn konnten dem Markt so schon fast 100 Millionen Euro Deckungsvolumen zur Verfügung gestellt werden, was in etwa einem versicherten Handelsvolumen von 500 Millionen Euro entspricht, so der Manager.

Mit der R+V werden ausgewählte Einzelrisiken gezeichnet

Crebita versichert Unternehmen gegen den Ausfall zukünftigen Forderungen aus Waren- oder Dienstleistungs-Geschäften im In- und Ausland ab. Warenkreditversicherer bieten ihren Versicherten zudem als Leistung die Bonitätsprüfung ihrer Kunden an. Das ist wichtig, weil der Forderungsausfall nie vollständig versichert ist.

Für diese Dienstleistung greift der Assekuradeur vollautomatisch auf Datenbanken von Wirtschaftsauskunfteien zurück.

Statt der üblichen Rahmenverträge können bisher nicht-kreditversicherte Unternehmen mit „crebita.select“ (künftige) Forderungen gegen selbst ausgewählte Kunden im In- und Ausland absichern. Zielgruppe sind alle Unternehmen im B2B-Segment, die für ihre Kunden Zahlungsziele zum Begleichen Ihrer Forderungen einräumen.

Entscheidung in Echtzeit

Bis zu einer Summe von 150.000 Euro werde in Echtzeit entschieden, so Bahns. Man fokussiere sich dabei nicht auf eine Branche, sondern sei „querbeet unterwegs“. Aus den Daten von Antrag und Bonitätsprüfung wird ein Score ermittelt, der die Prämienhöhe bestimme.

Der Kunde kann Selbstbehalte zwischen zehn und 50 Prozent wählen. Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen sind flexibel. Über Deckungssummen ab 150.000 Euro werde in der Regel innerhalb von zwei Werktagen entschieden.

Die Kunden können sich kostenfrei beim Online-Tool registrieren und ihre Anfragen stellen. Die Bonitätsprüfung inländischer Kunden kostet 25 Euro, die ausländischer 50 Euro.

Digitale Top-Up-Deckung

„Crebita.plus“ ergänzt laut dem Geschäftsführer unzureichende Limite einer bisherigen Kreditversicherung. Gerade in Pandemiezeiten seien viele bestehende Kreditversicherungs-Verträge gekürzt oder aufgehoben worden. Versicherte Firmen könnten nun ihre Begrenzungen verdoppeln.

Vor Corona waren auch hier Entscheidungen bis 500.000 Euro in Echtzeit möglich. Aktuell erhalten Kunden Entscheidungen unabhängig von der Höhe der angefragten Versicherungssumme in der Regel innerhalb von zwei Werktagen.

„Wir schauen uns die wirtschaftliche Entwicklung fortwährend gemeinsam mit unserem Risikoträger R+V genau an. Unser Bestreben ist hier eine schnellstmögliche Rückkehr zu Echtzeitentscheidungen in der ‚crebita.plus‘“, so Bahns.

Auch bei dieser Variante sind Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen flexibel und braucht es keinen Rahmenvertrag. Allerdings gilt hier eine Festprämie von 2,75 Prozent der Summe pro Jahr.

Man nehme teilweise Geschäft in Deckung, das von einem anderen Kreditversicherer abgelehnt, aufgehoben oder reduziert wurde. Doch sei sein Unternehmen keineswegs ein Auffangbecken für „schlechte Risiken“, erklärt der Manager.

Kooperationspartner gesucht

„Kooperationen verschiedener Versicherer sind in anderen Versicherungszweigen Alltag – in der Warenkreditversicherung bisher leider eher nicht“, so der Assekuradeur. Man suche nach neuen Kooperationspartnern, gerade auch aus dem Maklerbereich, um insbesondere Unternehmen aus dem KMU-Segment die einfache und flexible Kreditversicherungs-Lösung näher zu bringen.

Bisher sind bereits rund 70 Partner angeschlossen. „Wir wollen unser Geschäft in diesem Jahr noch mehr in die Fläche bringen und so eine größere Bekanntheit unserer Produkte erreichen“, so Bahns.