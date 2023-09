Krankenversicherung: Diese Vertriebswege bringen das meiste Neugeschäft

28.9.2023 – Die Ausschließlichkeit hat 2022 ihre Führungsposition unter den Vertriebskanälen in der privaten Krankenversicherung gefestigt und kletterte wieder deutlich über die Marke von 50 Prozent. Auch die Makler an zweiter und der Direktvertrieb an dritter Stelle legten jeweils zu. Dies zeigt die aktuelle Vertriebswegestatistik des GDV.

In der privaten Krankenversicherung (PKV) haben sich auch im vergangenen Jahr die Neugeschäftsanteile der einzelnen Vertriebswege wieder verschoben. Dies geht aus der aktuellen Vertriebswegestatistik des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hervor.

Ausschließlichkeit zieht an der Spitzer einsam ihre Runden

Nichts geändert hat sich an der Tatsache, dass über die Ausschließlichkeit das mit Abstand meiste Neugeschäft in die Bücher der Versicherungs-Unternehmen kommt. Die Einfirmen- beziehungsweise Konzernvermittler kommen auf einen Anteil (nach vermitteltem Monatsbeitrag) von über 54 Prozent.

Davon entfiel der Löwenanteil von fast zwei Dritteln auf hauptberufliche Vermittler (insgesamt 35 Prozent). Etwas über ein Drittel kam über den angestellten Außendienst zu den Krankenversicherern (insgesamt 18,4 Prozent), der Rest über nebenberufliche Vertriebskräfte (insgesamt 0,8 Prozent).

WERBUNG

Makler festigen Position zwei

An zweiter Stelle liegen die Makler mit fast 28 Prozent. Die dritte Stelle besetzt der Direktvertrieb (inklusive Vergleichsportale, die streng genommen meist eigentlich als Makler am Markt auftreten) mit 8,5 Prozent.

Die übrigen Absatzkanäle fallen kaum ins Gewicht. Die Kreditinstitute, die Mehrfachvertreter und die Kategorie „Sonstige Vertriebe“ kamen auf zwischen vier und drei Prozent.

Letztgenannte Rubrik ist eine Art Auffangkategorie, welche die GDV-Mitgliedsunternehmen bei der Abfrage wählen können, wenn die übrigen vorgegebenen Absatzkanäle nicht passen. Aus welchen Gründen die Versicherer diese Rubrik wählen, ist dem Verband nicht bekannt, berichtete die Online-Ausgabe des Versicherungsmagazins im vergangenen Sommer.

Makler mit dem besten Ergebnis auf Siebenjahressicht

Auf Siebenjahressicht betrachtet gehören vor allem die Exklusivvermittler (minus fast drei Prozentpunkte) zu den Verlierern. Sie erreichten zuletzt den zweitniedrigsten Wert nach dem Tiefpunkt ein Jahr zuvor (25.7.2022). Die Makler hingegen schafften im Berichtsjahr ihr bestes Ergebnis. Zuvor lagen sie bis auf 2021 immer bei um die 27 Prozent.

Die Außreißerwerte aus dem Jahr 2021 und die damit zusammenhängenden großen Veränderungen bei den beiden vorgenannten Absatzkanälen sollten nicht überbewertet werden. Denn beide hatten 2021 kräftig zulasten der Kategorie „Sonstige“ verloren und 2022 in etwa genauso kräftig wieder hinzugewonnen.

Der Direktvertrieb, der fünfmal in den letzten sechs Jahren seinen Anteil erhöhen konnte, schnitt zuletzt so gut ab wie nie zuvor. Die Banken erzielten 2022 ihr drittschlechtestes Ergebnis im Beobachtungszeitraum. Den Höchstwert hatten sie 2016 mit 4,3 Prozent erreicht. Die Mehrfachvertreter lagen ohne auffällige Schwankungen immer bei um die drei Prozent.