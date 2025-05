KI-Einsatz im Versicherungsvertrieb schafft mehr Effizienz und stärkere Kundenbindung

21.5.2025 – Mithilfe des Einsatzes der neuen Technologien lassen sich Kundenanfragen schneller bearbeiten, Angebote können individuell und auf Basis aktueller Daten erstellt und Routineaufgaben automatisiert werden. Zudem ermöglicht KI eine gezieltere, personalisierte Kommunikation und hilft dabei, Marktveränderungen frühzeitig zu erkennen. Ein Gastbeitrag von Martin Suter, CPO bei Smart Communications.

Vermittler in der Versicherungswirtschaft stehen zunehmend vor der Herausforderung, flexibel auf veränderte Kundenbedürfnisse und dynamische Marktanforderungen zu reagieren. Kunden erwarten eine schnelle, präzise und transparente Kommunikation – kanalübergreifend und rund um die Uhr. Gleichzeitig steigen die Ansprüche an individuelle Beratung und passgenaue Produktangebote.

Martin Suter (Bild: Smart Communications)

Hinzu kommen verschärfte regulatorische Anforderungen, die eine konsequente Einhaltung von Compliance-Vorgaben in allen Kommunikations- und Geschäftsprozessen erfordern.

Um auf die aktuellen Entwicklungen langfristig reagieren zu können, spielen neue Technologien eine immer wichtigere Rolle. Besonders der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bietet Vermittlern neue Möglichkeiten.

KI-Anwendungen werden mit Textmengen trainiert

Grundlage vieler Anwendungen der generativen KI sind sogenannte Large Language Models (LLM), die mit großen Textmengen „trainiert“ werden und so gelernt haben, menschliche Sprache zu verstehen und selbst natürliche, gut passende Antworten zu formulieren. So können sie Fragen beantworten, Nachrichten verfassen oder Informationen erklären – fast so, als würde ein Mensch antworten.

Zudem werden diese Systeme ständig besser: Mit jeder neuen Information, die sie erhalten, lernen sie dazu und verbessern ihre Antworten. Durch das Training mit realen Kundeninteraktionen ist es zudem möglich, Problemsituationen frühzeitig zu identifizieren und proaktiv Lösungen anzubieten. In Verbindung mit Methoden wie A/B-Tests können Inhalte zunehmend präziser auf einzelne Kundengruppen zugeschnitten werden.

KI im Vertrieb: Personalisierung und Effizienzsteigerung

Manche Modelle greifen zusätzlich auf Fachwissen aus bestimmten Bereichen oder auf das interne Wissen eines Unternehmens zurück, um noch genauer auf spezielle Fragen eingehen zu können. Dadurch können sie nicht nur allgemein richtige, sondern auch sehr spezifische und auf das Unternehmen abgestimmte Antworten geben.

Das Ergebnis: Routineaufgaben können automatisiert, E-Mails automatisch kategorisiert und priorisiert sowie häufig gestellte Fragen direkt beantwortet werden. Auch die Erfassung und Pflege von Kundendaten wird durch KI-Anwendungen unterstützt: Relevante Informationen werden aus Dokumenten extrahiert und bestehende Datensätze entsprechend aktualisiert.

Durch die Auswertung großer Datenmengen kann KI gezielte Informationen über Kundenbedürfnisse und Markttrends ableiten. Versicherungsvermittler gewinnen so ein besseres Verständnis für individuelle Anforderungen und können darauf aufbauend passgenaue Angebote erstellen. Gleichzeitig helfen Muster- und Trendanalysen dabei, Vertriebsstrategien flexibel an aktuelle Entwicklungen im Markt anzupassen.

Unterstützung bei regulatorischen Anforderungen

Darüber hinaus unterstützt KI die Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Durch automatisierte Echtzeitprüfungen lässt sich sicherstellen, dass Kommunikationsinhalte den geltenden rechtlichen Anforderungen entsprechen. Abweichungen werden frühzeitig erkannt und notwendige Anpassungen – etwa bei Formulierungen oder Vertragsklauseln – können direkt vorgenommen werden.

Auch im Bereich der Betrugsprävention kommt KI zum Einsatz: Auffällige Muster und Unregelmäßigkeiten lassen sich schnell identifizieren und weiter prüfen.

Insgesamt ermöglicht der Einsatz von KI eine datenbasierte, individualisierte Kundenkommunikation und trägt dazu bei, Prozesse effizienter und sicherer zu gestalten. Voraussetzung dafür ist jedoch eine leistungsfähige IT-Infrastruktur, was in vielen Fällen gezielte technologische Modernisierungen erforderlich macht.

Kundenansprache durch verlässliche Daten und integrierte KI-Systeme

Damit Künstliche Intelligenz im Vertrieb, in der Kundenkommunikation oder zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wirksam eingesetzt werden kann, sind zwei Voraussetzungen entscheidend: eine passende technische Lösung mit nahtloser Integration in bestehende Systeme und eine verlässliche Datenbasis. Letztere ist die Grundlage für eine präzise, individuelle Ansprache und für funktionierende KI-Anwendungen insgesamt.

Ein strukturiertes Datenmanagement ist dafür unerlässlich. Ergänzend gewährleisten Datenbereinigung und Identitätsabgleich die Richtigkeit und Aktualität der Kundendaten.

Angesichts der Tatsache, dass bereits 70 Prozent der Kunden digitale Kommunikationskanäle bevorzugen – mit weiter steigender Tendenz – wird deutlich: Unternehmen, die frühzeitig in eine robuste Datenstrategie und geeignete KI-Anwendungen investieren, legen den Grundstein für stabile, anpassungsfähige Prozesse und sichern sich einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil.

Martin Suter

Der Autor ist CPO bei der IT-Plattform Smart Communications, die Lösungen im Bereich der Kundenkommunikation bietet.