Keine Angst vor Aktien? Jeder Vierte hält Wertpapieranlagen für sehr vertrauenswürdig

19.12.2024 – Das Vertrauen der Bundesbürger in Wertpapiere als Altersvorsorge ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen – das zeigt die aktuelle HDI Berufe-Studie 2024. Doch ein genauerer Blick verdeutlicht geschlechtsspezifische Unterschiede. Die Skepsis gegenüber Fonds und Aktien ist bei Frauen nach wie vor größer als bei Männern.

Keine Angst vor Aktien? Die Bundesbürger setzen zunehmend darauf, dass Investments in börsengehandelte Wertpapiere eine zuverlässige Geldanlage für die Altersvorsorge darstellen. Das bestätigt die HDI Berufe-Studie 2024, eine repräsentative Umfrage unter 3.748 Erwerbstätigen (VersicherungsJournal 18.12.2024).

Die Studie wurde von der Yougov Deutschland GmbH im Auftrag der HDI Lebensversicherung AG durchgeführt. Die Teilnehmer sollten auf die Frage antworten: „Zu welcher der nachstehenden Möglichkeiten, für das Alter vorzusorgen, haben Sie das größte Vertrauen?“ Dabei waren bis zu drei Nennungen möglich. Die Umfrage fand im Zeitraum vom 15. Juni bis 4. Juli 2024 statt.

Aktien-Investment auf dem zweiten Rang bei Altersvorsorge

Dabei zeigte sich, dass das Vertrauen in Wertpapiere in den letzten vier Jahren deutlich gestiegen ist. Genau jeder Vierte – also 25 Prozent der Bundesbürger – hält ein solches Investment für sehr vertrauenswürdig. Das sind sechs Prozentpunkte mehr als 2020, als nur 19 Prozent zustimmend antworteten.

Damit platziert sich das Wertpapier-Investment auf den zweiten Rang der vertrauenswürdigsten Altersvorsorgen. Nur das Eigenheim wird mit 42 Prozent Zustimmung noch öfter genannt. Demgegenüber ist das Vertrauen in die gesetzliche Rente mit 16 Prozent Zustimmung deutlich geringer ausgeprägt.

Vertrauen in Wertpapiere – auch eine Frage des Geschlechts

Vertrauen in Aktien. Zum Vergrößern Bild klicken.

Eine Teilauswertung der Studie zeigt, dass das Vertrauen in Wertpapiere stark vom Geschlecht abhängt. Frauen betrachten Aktien, Fonds und Co. deutlich seltener als vertrauenswürdig.

Zwar ist auch bei berufstätigen Frauen die Zustimmung merklich gestiegen: Im Vergleich zum Vorjahr 2023 gibt nun ein Drittel mehr Frauen an, in diese Form der Altersvorsorge das größte Vertrauen zu haben (von 14 Prozent auf 19 Prozent).

Frauen setzen stärker auf Sicherheit

Trotzdem bleibt das Vertrauen bei Frauen deutlich geringer. Bei den Männern erklären 29 Prozent, dass sie Aktien und ähnliche Anlagen als vertrauenswürdig einstufen – das sind zehn Prozentpunkte mehr als bei den Frauen.

Dass Frauen bei der Altersvorsorge stärker auf Sicherheit setzen, zeigt sich auch in ihren Präferenzen für andere Anlageformen.

So nennen die Umfrageteilnehmerinnen häufiger als Männer ein Eigenheim als sichere Geldanlage (44 Prozent gegenüber 40 Prozent), private Lebens- und Rentenversicherungen (22 Prozent gegenüber 19 Prozent) sowie Spareinlagen und Sparkonten (20 Prozent gegenüber 17 Prozent).

„Aktien zu kompliziert“ häufigster Grund für Verzicht

Die Studienautoren haben auch untersucht, warum bei Frauen die Vorbehalte gegenüber Aktien weiterhin bestehen. Dazu wurden ihnen verschiedene Aussagen zur Aktienanlage vorgelegt, denen sie zustimmen konnten – oder nicht.

Am häufigsten nannten die Frauen die Aussage „Aktien sind mir zu kompliziert“ als Grund, warum diese Form der Altersvorsorge für sie nicht infrage kommt. 45 Prozent der befragten Frauen stimmten dem zu – immerhin fünf Prozentpunkte weniger als im Vorjahr.

Auch die Aussage „Aktien sind mir grundsätzlich zu riskant“ fand bei 40 Prozent der Frauen Zustimmung. Doch auch hier lässt sich ein Wandel zugunsten der Aktien beobachten: Im Vorjahr stimmte noch fast jede zweite Frau dieser Aussage zu. Relativ bedeutet das einen stärkeren Rückgang als bei Männern (von 37 Prozent auf 31 Prozent).

„Ich lehne die Geldanlage in Aktien grundsätzlich ab“, sagten 30 Prozent der Frauen, vier Prozentpunkte weniger als im Jahr zuvor.

Zum Vergrößern Bild klicken.

Frauen äußern sich zunehmend positiv zu Aktien-Investments

Während sich Frauen immer seltener ablehnend gegenüber Aktien äußern, wächst gleichzeitig ihre Zustimmung zu positiven Aussagen über diese Anlageform. So sind 43 Prozent der befragten Frauen der Meinung, dass sich mit Aktien langfristig bessere Renditen erzielen lassen als mit zinsbasierten Anlagen – fünf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Damit fällt der Anstieg hier stärker aus als bei berufstätigen Männern (von 56 Prozent auf 60 Prozent).

Auch die Aussage „Aktien schützen vor Geldentwertung und steigender Inflation“ wird inzwischen von 30 Prozent der Frauen bejaht. Vor einem Jahr waren es nur 22 Prozent.

„Die steigende Akzeptanz von Börsenpapieren bei Frauen ist eine sehr erfreuliche und ermutigende Entwicklung. Viele Frauen haben aufgrund ihrer Biografien – Stichworte sind Elternzeit und Care-Arbeiten – größere Vorsorgelücken zu schließen. Daher hoffe ich in ihrem Sinne, dass der Trend, der sich abzeichnet, auch nachhaltig ist“, kommentiert Fabian von Löbbecke, Vorstand des HDI-Konzerns.