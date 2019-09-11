Interaktive Tools im Erstgespräch sorgen für besseres Verständnis beim Endkunden

8.9.2025 – Künstliche Intelligenz verändert die Beratungsprozesse in der Versicherungswirtschaft grundlegend. Richtig eingesetzt macht sie Beratungsgespräche interaktiver, reduziert manuellen Aufwand und schafft mehr Raum für das Wesentliche: die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der Kunden. Ein Gastbeitrag von Versicherungsmakler Marcus Knispel.

Im Kundengespräch eröffnet künstliche Intelligenz (KI) neue Möglichkeiten, komplexe Themen verständlich zu visualisieren. Ein häufiges Beispiel ist die Beitragssimulation zwischen gesetzlicher (GKV) und privater Krankenversicherung (PKV).

Marcus Knispel (Bild: privat)

Hier lassen sich abhängig von Einkommen, vom Familienstatus oder von der langfristigen Gehaltsentwicklung die jeweiligen Beitragsverläufe in Echtzeit darstellen.

Hilfestellung bei der Beseitigung von Zweifeln

Kunden erkennen sofort, welche Unterschiede bestehen und welche Auswirkungen Szenarien wie Einkommenssteigerungen oder Familienzuwachs auf ihre Versicherungssituation haben.

An die Stelle abstrakter Excel-Tabellen tritt ein visuelles Modell, das Diskussionen erleichtert und eine fundierte Entscheidungsgrundlage schafft.

Für Berater können diese neuen Tools – richtig eingesetzt und in den Beratungsprozess integriert – eine große Hilfestellung bei der Beseitigung von Zweifeln, wie zum Beispiel bezüglich der Beitragsentwicklung in der PKV, sein.

Automatisierungen im Hintergrund sorgen für schnellere Abschlüsse

Neben der direkten Kundeninteraktion zeigt sich der Nutzen von KI vor allem in der Prozessautomatisierung. Onboarding und Datenerhebung kann man so gestalten, dass Kunden durch dialogbasierte Systeme geführt werden. Angaben werden automatisch auf Vollständigkeit geprüft, fehlende Daten erkannt und Rückfragen direkt vorgeschlagen.

Das sorgt dafür, dass Beratungen strukturiert beginnen und sich Berater stärker auf die strategische Ausrichtung konzentrieren können. Der administrative Aufwand sinkt deutlich, Fehler werden reduziert, während die Beratungsqualität steigt.

Auch hier ist die PKV ein gutes Beispiel: Die Abfrage von Gesundheitsfragen und die Anforderung von medizinischen Nachweisen kann im Hintergrund über Automatisierungen mit der Software Zapier oder dem Tool Make bereits praktisch komplett abgewickelt werden. Was vorher viel Zeit in Anspruch genommen hat, ist heute zum Großteil technisch abbildbar.

Komplexe Themen verständlich zu machen, wird in der Beratung einfacher

KI-gestützter Steuerberatungs-Planer.

Zum Vergrößern Bild klicken. (Bild: Knispel)

Ein weiteres Einsatzfeld liegt im Bereich der privaten Krankenversicherung und ihrer steuerlichen Behandlung. Viele Kunden haben Schwierigkeiten, die Wechselwirkungen zwischen Vorauszahlungen, Rückerstattungen und Steuerlasten zu verstehen.

Hier einmal ein Beispiel aus meiner Beraterpraxis: Mit einem KI-gestützten Steuervorauszahlungs-Planer kann ich meinen Kunden in wenigen Sekunden zeigen, wie sich Beitragsvorauszahlungen auf ihre Steuerlast auswirken können.

Diese Berechnungen mussten vorher aufwendig über Excel abgebildet werden. Heute können sich meine Kunden selbst mit den Tools beschäftigen und ihre Situation selbstverantwortlich bewerten.

Kunden sehen sofort, welche finanziellen Auswirkungen unterschiedliche Entscheidungen haben. Dadurch wird ein Bereich, der sonst nur schwer vermittelbar ist, nachvollziehbar und interaktiv erfahrbar gemacht. Für Berater bedeutet das nicht nur eine bessere Beratungsqualität, sondern auch mehr Chancen auf einen erfolgreichen Abschluss.

Umsetzung mit eigener Kompetenz

Die Einführung solcher Tools ist heute kein kostenintensives IT-Großprojekt mehr. Moderne KI-Technologien (zum Beispiel Claude) ermöglichen es, Lösungen mit vorhandenen internen Ressourcen zu entwickeln. Während in der Vergangenheit oft externe Programmierung im fünfstelligen Bereich notwendig war, reicht heute fundiertes Inhouse-Know-how aus, um Anwendungen zu gestalten und flexibel anzupassen.

Das reduziert Kosten, erhöht die Unabhängigkeit und sorgt dafür, dass Tools jederzeit an neue Marktbedingungen oder regulatorische Vorgaben angepasst werden können. Für die Maklerbranche eröffnen sich hier neue Türen, die vor einem Jahr noch weit entfernt waren.

Niemand muss heute noch auf hohe Umsätze warten, um solche Tools zu entwickeln. Der Zugang ist mittlerweile stark demokratisiert worden, was die Branche in den kommenden Jahren hoffentlich positiv beeinflussen wird.

Berater können Wettbewerbsvorteil durch KI-gestützte Beratung aufbauen

Die Versicherungsbranche steht in einem Umfeld, das von hohem Wettbewerbsdruck und anspruchsvollen Kunden geprägt ist. Beratung, die datenbasiert, interaktiv und effizient gestaltet ist, wird in den kommenden Jahren ein entscheidender Faktor für den Markterfolg sein. Kunden erwarten nachvollziehbare Modelle und transparente Entscheidungsgrundlagen.

Makler und Versicherer profitieren gleichzeitig von effizienteren Prozessen, einer höheren Betreuungskapazität und logischerweise auch einem höheren Umsatzpotenzial. Wer bei einem gleichbleibenden Zeitaufwand mehr Kundenanfragen abwickeln kann, wird auch mehr Umsätze generieren können.

Marcus Knispel

Der Autor ist Versicherungsmakler in Duisburg und spezialisiert auf die private Krankenversicherung.