Immer weniger Versicherungsvermittler

4.7.2024 – Im ersten Halbjahr ist die Zahl der bei den Industrie- und Handelskammern registrierten Versicherungsvermittler insgesamt um 0,6 Prozent auf nur noch leicht über 183.000 gesunken. Eine negative Entwicklung gab es nur bei den Vertretern, die bei denjenigen mit Erlaubnis am höchsten ausfiel. Die übrigen Vermittlertypen konnten zulegen, am deutlichsten die produktakzessorischen Vermittler. Dies zeigen aktuelle DIHK-Zahlen.

Am 1. Juli 2024 waren im Vermittlerregister mit 183.040 Versicherungsvermittlern so wenige eingetragen wie jemals zuvor. Dies zeigt die jetzt von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) aktualisierte Statistik.

Dies entspricht einem Rückgang um 0,6 Prozent beziehungsweise 1.183 Registrierte im Vergleich zu Anfang April. Seinerzeit war die Zahl noch gestiegen (VersicherungsJournal 8.4.2024).

Auf lange Sicht deutliche Verminderung

Auf Sechsmonatssicht war wegen der positiven Entwicklung im ersten Quartal eine nur in etwa halb so hohe Abnahme zu beobachten (minus 0,3 Prozent beziehungsweise 615 Personen).

Im ersten Halbjahr des Vorjahres hatte die Reduzierung sogar 4,0 Prozent beziehungsweise 7.653 Registrierte betragen (23.8.2023). Auch in der Vergleichsperiode des Vorvorjahres gab es eine Reduzierung, wenn auch nur um 0,2 Prozent beziehungsweise 332 Verzeichnete (12.7.2022).

Seit Anfang 2011, als das Register noch 263.452 Betriebe zählte, bis Herbst 2020 (5.10.2020) hatte es in fast jeder Dreimonatsperiode einen Rückgang gegeben. Das Minus in den vergangenen zwölfeinhalb Jahren (seit 2011) beläuft sich insgesamt auf 30,5 Prozent. Nach absoluten Zahlen war eine Abnahme um mehr als 80.400 Registrierte zu beobachten.

Besonders starke Einbußen bei Vertretern mit Erlaubnis

Betrachtet man die einzelnen Berufsgruppen, so zeigt sich auf Halbjahressicht ein Rückgang bei den gebundenen erlaubnisfreien Vertretern (§ 34d Absatz 7 GewO). Deren Zahl reduzierte sich zwischen Jahresbeginn und Anfang Juni um 565 auf 103.231. Das entspricht einer Verminderung um 0,5 Prozent. Im ersten Quartal gab es noch einen Zuwachs.

Der Kreis der Vertreter mit Erlaubnis (§ 34d Absatz 1 GewO) schrumpfte um 363 Personen beziehungsweise Firmen (minus 1,3 Prozent) auf 27.601. Die Verminderung verteilte sich fast gleichmäßig auf die beiden Quartale. Zu diesem Vermittlertyp gehören auch die Mehrfachvertreter, deren genaue Zahl sich aus dem Register nicht ablesen lässt.

Drei Vermittlertypen im Plus

Hingegen nahm die Gruppe der Versicherungsmakler (§ 34d Absatz 1 GewO) auf Sechsmonatssicht betrachtet zu, und zwar um 0,3 Prozent (plus 163 auf 46.546 Personen). Dabei ging es zwischen April und Juni nur leicht um 24 Registrierte aufwärts.

Auch für die Zahl der produktakzessorischen Vermittler wird eine Vermehrung gemeldet. Diese lag in der ersten Jahreshälfte bei 0,3 Prozent (plus 148 auf 5.341 Registrierungen). Der Großteil entfiel dabei auf das zweite Quartal.

Auch die Zahl der Versicherungsberater (§ 34d Absatz 2 GewO) stieg, und zwar um 0,6 Prozent (plus zwei auf 321 Personen). Dabei gab es in der zweiten Dreimonatsperiode keine Veränderung mehr. Die drei letztgenannten Vermittlertypen hatten in den ersten sechs Monaten des Vorjahres ebenfalls im Plus gelegen.

Gründe für diese Entwicklungen sind aus der DIHK-Statistik nicht abzuleiten.