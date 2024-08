Immer mehr Onlineabschlüsse

1.8.2024 – Fast jeder fünfte (2022: sechste) Vertragsabschluss im Privatkundengeschäft erfolgte im vergangenen Jahr digital, also ohne persönliche Beratung. Die Anteile liegen zwischen rund drei Prozent (Leben und Existenzsicherung) und annähernd einem Viertel (Kfz-Versicherung).

Digitale Vertragsabschlüsse werden immer wichtiger im Versicherungsvertrieb. Deren Anteil bezifferte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. in einer Mitteilung vom Mittwoch für 2023 auf 19,1 Prozent.

Unter „digital abgeschlossen“ versteht der Verband, dass Kunden das Geschäft ohne Zutun eines weiteren Menschen über eine Website, ein Vergleichsportal oder eine App einreichen. Datenbasis ist eine Sonderabfrage unter den Mitgliedsunternehmen für das Privatkundengeschäft.

Deutlicher Anstieg

Dies entspricht einem Zuwachs um ein Siebtel beziehungsweise 2,4 Prozentpunkte im Vergleich zum Jahr zuvor (VersicherungsJournal 27.7.2023). Zum Vergleich: 2021 waren es erst 15,3 Prozent, im Jahr davor nur um die 14 Prozent.

Der GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen bezeichnete dies als „eine beachtliche Entwicklung, die dem allgemeinen Trend der Digitalisierung des Alltags- und Konsumverhaltens folgt“. Im Umkehrschluss bedeute dies jedoch auch, dass mehr als vier Fünftel der Vertragsschlüsse mit Hilfe von persönlicher Beratung zustande kämen, heißt es vom Versichererverband weiter.

Unterschiede in den einzelnen Sparten

Den Verbandsangaben zufolge nehmen Verbraucher insbesondere bei der Absicherung von existenziellen Risiken und Vorsorgeprodukten fast immer einen Vermittler in Anspruch. So stagniere etwa der Anteil der digitalen Abschlüsse in der Lebensversicherung seit Jahren bei etwa drei Prozent.

Ganz anders sehe es in der Kompositversicherung aus. Beispiel Kfz-Versicherung: Dort ging es bei den Internetabschlüssen zuletzt noch einmal leicht um 0,5 Prozentpunkte auf 24,4 Prozent nach oben. Noch deutlich stärker erhöhte sich der Anteil im Segment „Sach/Unfall/Haftpflicht“, und zwar von 13,0 auf 15,5 Prozent.

Besonders häufig würden im letztgenannten Bereich Geräteschutzversicherungen oder Garantieverlängerungen digital abgeschlossen. „Solche Policen werden beim Online-Kauf von teuren Konsumgütern gern gleich mit gekauft“, erläutert Asmussen.

Geteiltes Bild in Kranken

In Sachen private Krankenversicherung (PKV) teilte der GDV mit, dass nur die eher kleinvolumigen Krankenzusatz- und Auslandskrankenversicherungen vergleichsweise häufig auf digitalem Wege abgeschlossen würden. Krankenvollversicherungen würden hingegen selten ohne persönliche Beratung abgeschlossen.

Konkrete Zahlen zu den einzelnen Teilbereichen nannte der Verband in seiner Mitteilung nicht. Den Anteil der Digitalabschlüsse in Kranken insgesamt bezifferte der Verband auf „inzwischen 29,4 Prozent – ein Zuwachs von 2,8 Prozentpunkten im Vergleich zu 2022. Gemessen an dem Beitragsvolumen beträgt der Anteil der digitalen Abschlüsse aber nur gut 10 Prozent im Jahr 2023“.