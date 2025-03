Hybrider Vertrieb: Die besten und die schlechtesten Versicherer

17.3.2025 – Deutschlands Versicherer machen Fortschritte beim Vernetzen ihrer Vertriebskanäle für Privatkunden. Das zeigt eine aktuelle Studie, für die 13 große Erstversicherer hierzulande untersucht wurden. Demnach klappt es immer besser, den stationären und den digitalen Vertrieb zu synchronisieren. Nahtlos miteinander verbunden sind alle Vertriebskanäle jedoch weiterhin bei keinem der analysierten Versicherer.

Die großen Erstversicherer am deutschen Markt passen sich immer besser an das hybride Verhalten ihrer Kunden an, indem sie ihre Vertriebskanäle zunehmend vernetzen. Das ist das Ergebnis der diesjährigen Ausgabe der Studienreihe Hybrid Sales Index (HSI) des international tätigen Beratungsunternehmens Wavestone SA.

Für den aktuell veröffentlichten Bericht haben die Studienautoren die Anbieter darauf hin analysiert, wie sie Potenzial- und Neukunden im Privatkundensegment von der Bedarfsfindung bis zum Abschluss eines Produkts begleiten.

Untersucht wurden 13 Versicherungsgruppen

In Deutschland wurden im zweiten Quartal 2024 folgende 13 große Erstversicherer untersucht:

Bei der Vergleichsstudie unterschieden Wavestone-Analysten nach den Privatkundensparten Leben, Kranken und Komposit. Für jede Sparte betrachteten sie jeweils zwei Hauptprodukte – ein komplexes, erklärungsbedürftiges sowie ein relativ einfaches Produkt. Diese bewerteten sie anhand von 22 unterschiedlich gewichteten Kriterien.

Kein Unternehmen erreicht höchsten Reifegrad

Uta Niendorf (Bild: Wavestone)

Der firmenindividuell berechnete HSI-Wert ordnet die Versicherer in vier Reifegrade ein. Im niedrigsten Reifegrad besteht keine nennenswerte Vernetzung der Vertriebskanäle, im höchsten Reifegrad werden sämtliche Kanäle genutzt und sind voll miteinander vernetzt. Zwar befindet sich keiner der untersuchten Versicherer im niedrigsten Reifegrad, aber den höchsten Reifegrad erreicht auch keines der Unternehmen.

Mit acht Versicherern befinden sich die meisten Versicherer im dritten Reifegrad. Im Durchschnitt erreichen die 13 untersuchten Versicherer in diesem Jahr einen HSI-Wert von 53 Prozent. Damit setzen sie ihren positiven Trend fort: Im Jahr 2023 lag der Indexwert noch bei 50 Prozent und in den beiden Vorjahren bei 47 Prozent (2022) beziehungsweise 43 Prozent (2021).

„Um bestmöglich von den Stärken sowohl des stationären als auch des digitalen Vertriebs zu profitieren, müssen Versicherer ihre Kanäle möglichst nahtlos verzahnen“, erklärt Uta Niendorf, Partner bei Wavestone.

„Die Ergebnisse unseres HSI zeigen: Versicherer haben diese Notwendigkeit erkannt und arbeiten kontinuierlich daran, hybride Kunden besser zu bedienen.“ Es gibt aber immer noch viel Luft nach oben.

Allianz dominiert Ranking deutscher Versicherer

Das beste Ergebnis im Ranking der deutschen Versicherer erzielte die Allianz mit einem HSI-Wert von 72 Prozent. Auf dem zweiten Platz liegt die Axa mit einem Score von 63 Prozent, auf Platz drei folgt die Ergo mit 60 Prozent.

Die letzten drei Plätze belegen die Huk-Coburg (45 Prozent), der Provinzial-Konzern (43) und der HDI (39). Sowohl der HDI als auch die Huk-Coburg machten im Vergleich zum Vorjahr Rückschritte: Huk-Coburg liegt wieder auf dem Niveau des Jahres 2022, die HDI aktuell leicht unter dem Niveau von 2021.

Gesamtplatzierung der im Rahmen des HSI 2024 untersuchten Versicherer (Bild: Wavestone)

„Die Integration von Online- und Offline-Kanälen ist für die Versicherer komplex, da viele noch mit veralteten IT-Systemen und Datensilos arbeiten“, sagt Niendorf. „Gleichzeitig behindern traditionelle Vertriebsstrukturen und eine starke Fokussierung auf stationäre Vertriebswege die notwendige Anpassung an digitale und hybride Kundenbedürfnisse.“

Kaum Fortschritte bei künstlicher Intelligenz (KI)

Die meisten der Assekuranz-Platzhirsche nutzen die digitale Beratung laut der HSI-Studie nur unzureichend. Insbesondere beim Einsatz von KI-Chatbots bestünden noch Effizienzpotenziale, mahnt Niendorf.

Als Beispiel nennt sie den nahtlos zu gestaltenden Übergang von automatisierter zu persönlicher Beratung. Insgesamt werden kaum Fortschritte beim Einsatz von KI-Chatbots beobachtet.

Positive Entwicklungen zeigt die seit 2021 publizierte Studienreihe aber bei suchmaschinenoptimierten Internetseiten und dem transparenten Darstellen der Produkte. Mittlerweile bieten die Websites von Versicherern demnach weitestgehend nutzerfreundliche Informationen wie tabellarische Tarifvergleiche. Aber auch Erklärvideos und anschauliche Grafiken führten Endkunden durch den Entscheidungsprozess, ohne sie mit Details zu überfordern.