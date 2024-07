HDI stellt das Neugeschäft über Maklerpools teilweise ein

„Zusammenarbeit in Kraftfahrt und HUS Privat-Versicherung Die Lage am Versicherungsmarkt für Privatkunden ist aktuell insbesondere durch die Verluste in der Kfz-Versicherung aber auch im privaten Sachversicherungsgeschäft schwierig. Die Versicherer verzeichnen allein in der Kfz-Versicherung 2023 branchenübergreifend einen Verlust von circa 3,3 Milliarden Euro. Für 2024 liegt die Prognose bei einem Verlust von 2,4 Milliarden Euro. Dieser Tendenz können wir uns auch bei HDI nicht entziehen. Auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) reagiert auf diese Entwicklung und erwartet von Versicherern, ihr Geschäft kostendeckend zu betreiben. Wie jeder Versicherer auch, überprüfen wir regelmäßig unser Angebot im Hinblick auf die Profitabilität. Daraus ergibt sich, dass wir im Bereich Maklerpools das Geschäft einschränken und die Kapazitäten auf das Gewerbe- und Lebensversicherungsgeschäft lenken wollen. Bei Maklerpools bietet HDI in der privaten Kfz-Versicherung daher zum 1. Oktober 2024 im Neu- und Ersatzgeschäft keine Deckungen mehr an und schränkt in den privaten HUS-Sparten ein. Die Zusammenarbeit im Firmen-/Frei Berufe-Geschäft sowie das Leben-Geschäft bleiben von diesen Vorhaben unberührt.“