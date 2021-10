Größere Bedeutung der Bestandskunden im Vertrieb erwartet

27.10.2021 – Abschlussprovisionen sind für viele Vertriebspartner immer noch eine zentrale Erlösquelle, auch wenn laufende Vergütungen an Bedeutung gewinnen. Das sind Ergebnisse einer Studie von Sopra Steria und F.A.Z.-Institut. Geschäftsmodelle würden sich mittelfristig an die Strategien von Onlinehändlern und den Internetvertrieb anpassen. In die Social Media-Aktivitäten der Versicherer komme Bewegung.

Die Assekuranz bleibt ihrer traditionellen Linie vorerst weitgehend treu: In den kommenden zwei Jahren will jeder zweite Versicherer mit Neukunden wachsen. Allerdings setzen bereits 38 Prozent auf ein Wachstum mit ihren Stammkunden durch Cross- oder Upselling-Strategien.

Zu diesem Schluss kommt der „Branchenkompass Insurance 2021“ der Sopra Steria SE und der F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH. Der Lagebericht wurde mit Hilfe einer Onlinebefragung erstellt, durchgeführt von der Mo’web GmbH. Im April standen 108 Führungskräfte aus der Versicherungsbranche Rede und Antwort.

Zusätzlich wurden Telefoninterviews mit Michael Diener, Vorstandsmitglied der Neuen Rechtsschutz-Versicherungs-Gesellschaft AG, Dr. Matthias Uebing, Gründer und Vorstand der Mailo Versicherung AG, und Guido Leber, Bereichsleiter für die Konzern- und Unternehmensstrategie im Alte Leipziger/Hallesche-Konzern, geführt.

Neukundenakquise weiterhin wichtiges Standbein

Besonders für Vermittler sei die Neukundenakquise weiterhin relevant, speziell für die an Versicherer gebundenen Vertriebspartner, schreiben die Autoren der Studie. 72 Prozent von ihnen bezeichnen demnach Neuabschlüsse aktuell als wichtiges Standbein.

Das liege auch an den Vergütungsmodellen der Versicherer. Die 2018 und 2019 durchgeführte Strukturanalyse des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) habe ergeben, dass 85 Prozent der Einfirmenvertreter und 46 Prozent der Mehrfachvertreter Erfolgsvergütungen erhalten. Bei Maklern sind es acht Prozent (VersicherungsJournal 26.3.2019, 11.11.2019).

Vergütungsmodelle, die beispielsweise eine hohe Weiterempfehlungsrate oder eine geringe Stornorate und damit Kundenbindung und Cross-Selling belohnen, würden zwar an Bedeutung gewinnen. Sie setzten sich aber bislang noch nicht durch – trotz IDD.

Vertriebspotenzial bei Stammkunden besser nutzen

Eine stärkere Gewichtung der Bestandskunden im Vertrieb sei dennoch wahrscheinlich, kommentiert das Beratungshaus die Ergebnisse. Denn die Geschäftsmodelle würden sich mittelfristig an die Strategien von Onlinehändlern und den Internetvertrieb anpassen. Diese nutzten Informationen über Kunden systematisch, um Folgekäufe auszulösen.

Versicherer wollen hier künftig nachziehen, berichtet Bastian Weigel, Manager Insurance bei Sopra Steria. Da allerdings viele Vermittler gar keine Zeit hätten, sich umfassend mit den Lebenslagen und den verfügbaren Daten ihrer Kunden zu befassen, müssten Versicherer beim Cross-Selling unterstützen.

„Eine zentrale und gut geschulte Einheit in der Vertriebsunterstützung könnte diesen Part übernehmen und beispielsweise Recherchen übernehmen, Termine anbahnen sowie aus Erstgesprächen wichtige Erkenntnisse ableiten und für die Vermittler zusammenstellen“, schlägt Weigel vor.

Ein stärkeres Marketing-Engagement auf den Social-Media-Plattformen ist wahrscheinlich. „Branchenkompass Insurance 2021“ der Sopra Steria

Social Media wird im Vertrieb wichtiger

Ein weiteres Ergebnis der Studie: In die Social Media-Aktivitäten der Assekuranz kommt Bewegung. Bereits heute nutzen 63 Prozent der Befragten soziale Netzwerke wie Facebook, um neue Zielgruppen zu erschließen. Vermittler (79 Prozent) sind hier aktiver als Versicherer (52 Prozent).

Letztere wollen auch in diesem Punkt mehr unterstützen. Größeres Engagement sei beispielsweise beim Erstellen von audiovisuellen Inhalten oder beim Customer Engagement auf Kanälen wie Instagram und Tiktok angedacht. „Ein stärkeres Marketing-Engagement der Versicherungsbranche auf den Social-Media-Plattformen ist wahrscheinlich“, schlussfolgern die Autoren.

Die Studie ist außerdem zu dem Ergebnis gekommen, dass die Versicherungs-Unternehmen optimistisch in die Zukunft blicken. Die Pandemie habe zu weniger Schäden und Leistungsfällen und zu mehr Digitalisierung geführt. Die Mehrheit erwarte Nachholeffekte. Unter den Vermittler dagegen fehle weitgehend der Glaube an bessere Zeiten (2.7.2021).

Informationen zum „Branchenkompass Insurance 2021“ sind online verfügbar. An gleicher Stelle stehen ein kostenloses Exposé zum Download (PDF, 516 KB) und ein Bestellformular zur Verfügung.

Aktuelle BVK-Analyse informiert über Zufriedenheit der Vermittlertypen

Die aktuelle BVK-Strukturanalyse 2021, die auf einer zwischen Dezember 2020 und März 2021 durchgeführten Onlinebefragung basiert, hat ergeben, dass mehr als 60 Prozent der Versicherungsvermittler zufrieden mit der Vertriebsunterstützung durch die Versicherer sind. Nur einer von 13 Vermittlern zeigt sich ausdrücklich unzufrieden.

Vor allem bei den unzufriedenen Personen gibt es große Unterschiede zwischen den verschiedenen Vermittlertypen. So sind Einfirmenvertreter mehr als doppelt so häufig „unzufrieden“ wie Makler. Letztere wiederum beklagten sich fast doppelt so häufig wie Mehrfachvertreter (10.8.2021).

Rund jeder siebte Versicherungsmakler, knapp etwa jeder fünfte Einfirmenvertreter und rund jeder vierte Mehrfachvertreter erzielt im Jahr weniger als 50.000 Euro Gewinn. (29.7.2021). Rund jeder 13. Vermittler zeigt sich bereit, seinen Vermittlerstatus zu wechseln. Bei den Einfirmenvertretern ist es etwa jeder Zwölfte (3.8.2021).