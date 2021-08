Gothaer führt gemeinsames Portal für bAV und bKV ein

30.8.2021

Der große bürokratische Aufwand in der betrieblichen Vorsorge schreckt immer noch viele Firmenkunden. Die Gothaer und E-Pension schalten jetzt die erste Plattform für die Verwaltung von bAV- und bKV-Verträgen scharf. Für Vermittler und die gewerbliche Klientel stellt der Versicherer die Anwendung kostenlos bereit.

Die Gothaer Versicherungen und die E-Pension GmbH & Co. KG bringen jetzt ihr Arbeitgeber-Portal für die gemeinsame Verwaltung der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) und der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) an den Start. „Die Gothaer ist mit diesem Angebot als erste Gesellschaft am Markt“, heißt es in einer Mitteilung vom vergangenen Freitag.

Arbeitsgänge wie Vertragsüberblick, Änderungsmitteilungen oder Vertragsänderungen seien digital auf der Plattform machbar. „Aktuell können nur Verträge der Gothaer im neuen Gothaer-Firmenportal eingesehen und verwaltet werden. Eine künftige Erweiterung um Fremdverträge befindet sich derzeit in Prüfung“, erklärt Oliver Brüß, Vertriebsvorstand des Versicherungskonzerns, auf Nachfrage.

Wir können nun auf der diesjährigen DKM eine umfassende Lösung und nicht nur einen Piloten zeigen. Oliver Brüß, Vertriebsvorstand der Gothaer

Präsentation auf der DKM 2021

Oliver Brüß (Bild: Gothaer)

Das Gemeinschaftsportal für bAV und bKV stellt die Gesellschaft Vermittlern und Firmenkunden kostenlos zur Verfügung.

Eigentlich wollte der Versicherer seine Plattform für die gemeinsame Verwaltung der betrieblichen Vorsorge laut „Handelsblatt“ bereits im Vorjahr auf der Messe DKM vorstellen (VersicherungsJournal Medienspiegel 1.10.2020). Warum die Verzögerung von knapp einem Jahr?

„Da die DKM 2020 nicht im geplanten Rahmen stattgefunden hat, gab es keine ausreichende Plattform für dieses Thema. In der Zwischenzeit haben wir das Portal noch um einige Funktionalitäten erweitert und können nun auf der diesjährigen DKM eine umfassende Lösung und nicht nur einen Piloten zeigen“, so Brüß.

Zur Höhe der Investition in die neue Anwendung sowie die laufenden Kosten für die Plattform will der Vertriebschef auf Nachfrage keine konkreten Zahlen nennen.

Neukunden erwarten digitale Leistungen

Die Digitalisierung in der betrieblichen Vorsorge sehen die Versicherer als wichtigen Treiber fürs Neugeschäft. Die gewerbliche Klientel ist gerade in diesem Geschäftsfeld anspruchsvoll und der Vertrieb braucht gute Argumente für zusätzliche Leistungen, die die Angebote untermauern.

Daher arbeiten andere Produktgeber wie die Alte Leipziger-Hallesche (ALH Gruppe) ebenfalls an einer digitalen Zusammenführung der beiden Sparten. „Gerade Neukunden erwarten diese Strukturen“, sagte Dr. Jürgen Bierbaum, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Alten Leipziger Lebensversicherung a.G., dazu (4.11.2020).

Auch Wettbewerber von E-Pension wie die Xempus AG erweiterten ihre Geschäftstätigkeit um die bKV (8.4.2021) und arbeiten daran, „die relevanten Informationen technologisch aufzubereiten und Arbeitgebern digital zugänglich zu machen“ (26.8.2021).

Über E-Pension

Der Technologiepartner der Gothaer, E-Pension, hat mit seinem Portal für Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Vermittler und Versicherer einen digitalen Marktplatz für die betriebliche Altersvorsorge (bAV) entwickelt. „Die bKV haben wir brandneu in unsere Portalanwendung implementiert“, lässt sich Dr. Edgar Eschbach, geschäftsführender Gesellschafter des Technologieanbieters, zitieren.

Zudem tritt die Tochter E & P Pensionsmanagement im Bereich der betrieblichen Vorsorge als Dienstleister für Arbeitgeber und deren Belegschafen auf. Seit 2020 hält die Hypoport AG 49 Prozent der Anteile an den Unternehmen.