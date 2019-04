Gewerbe-Sach: Auf diese Anbieter setzen Makler im Neugeschäft

5.4.2019 – In der Photovoltaik-Versicherung ist die Helvetia der von Versicherungsmaklern im Neugeschäft am häufigsten genutzte Produktanbieter. Bei Elektronikpolicen liegt die Alte Leipziger an der Spitze. Dies zeigte eine Befragung der Vema unter ihren Partnermaklerbetrieben.

Die Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft e.G. hat eine Qualitätsumfrage zu den Produktgebern im Bereich technische Versicherungen unter ihren rund 3.100 Partnerbetrieben durchgeführt. Die Daten wurden im Frühjahr 2019 erhoben.

Hierbei sollten die befragten Versicherungsvermittler unter anderem die drei im Neugeschäft meist genutzten Anbieter in der Photovoltaik- sowie Elektronikversicherung nennen. Im Rahmen der Befragung gingen 866 (Photovoltaik) beziehungsweise 773 Nennungen ein.

Photovoltaik: Am häufigsten wird an die Helvetia vermittelt

In der Rangliste der am häufigsten genutzten Anbieter in der Photovoltaik-Versicherung liegt bei den Partnern der Maklergenossenschaft das Vema-Deckungskonzept der Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland an der Spitze. Der Anteil liegt bei knapp über einem Fünftel.

Den Silberrang sicherte sich mit einem nur in etwa halb so großen Anteil die Gothaer Allgemeine Versicherung AG – ebenfalls mit ihrem Vema-Deckungskonzept. An dritter Stelle liegt die VHV Allgemeine Versicherung AG, für die in etwa jeder 15. Befragte votierte. Nur wenige Stimmen dahinter folgt die Versicherungskammer Bayern.

Elektronik: Alte Leipziger am wichtigsten für das Neugeschäft

Im Segment der Elektronikversicherung setzen die Befragten am häufigsten auf das Vema-Deckungskonzept der Alten Leipziger Versicherung AG. Diese kam auf einen Anteil von gut einem Achtel an den Nennungen. In der Photovoltaik-Versicherung tauchte die Gesellschaft nicht in der Top Ten auf.

Fast jede zehnte in diesem Bereich abgegebene Stimme entfiel auf die Gothaer. Dies reichte erneut für den zweiten Platz. Im engen Rennen um den Bronzerang setzte sich die Basler Sachversicherungs-AG gegen die Axa Versicherung AG durch. Diese beiden Anbieter zählte jeweils etwa jeder zwölfte Vermittler zu seinen Favoriten.

Weitere Qualitätsumfragen

Der Maklerverbund aus Heinersreuth führt seine Qualitätsumfragen in den verschiedensten Versicherungszweigen durch. Im Biometriebereich etwa sicherten sich die Alte Leipziger (Berufsunfähigkeits-Versicherung), die Dialog Lebensversicherungs-AG (Risikoleben), die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland (Dread Disease) sowie die Ideal Lebensversicherung a.G. (Sterbegeld) die Führungsposition (VersicherungsJournal 12.2.2019)

In der Kraftfahrtversicherung lagen die VHV Allgemeine Versicherung AG bei Privatkunden und SV Sparkassenversicherung Gebäudeversicherung AG im Kleinflottengeschäft in Front (VersicherungsJournal 29.10.2018).

Die Vema hat in letzter Zeit auch die Ergebnisse ihrer Qualitätsumfragen in den Produktbereichen private Haftpflicht- (VersicherungsJournal 1.10.2018), Betriebshaftpflicht- (VersicherungsJournal 23.5.2018, 31.5.2018) sowie Rentenversicherungen (VersicherungsJournal 10.7.2018, 16.7.2018) veröffentlicht.