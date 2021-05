Fonds Finanz kündigt Messe im Oktober an

19.5.2021

Am 7. Oktober will die Fonds Finanz Maklerservice GmbH ihre MMM-Messe im Münchener MOC als Präsenz-Veranstaltung durchführen. Das gab der Maklerpool am Mittwoch in einer Mitteilung bekannt. Die sonst regulär im September stattfindende Hauptstadtmesse wurde dagegen für dieses Jahr abgesagt (VersicherungsJournal 26.1.2021).

Die Messe in München werde aber nur durchgeführt, wenn die Corona-Maßnahmen zum Termin im Oktober einen weitgehend normalen Präsenz-Messebetrieb zulassen. Fonds Finanz hofft auf eine hohe Impfquote, die im Herbst dann eine solche Veranstaltung ermöglichen könnte.

Norbert Porazik (Archivbild: Meyer)

Eine kurzfristige digitale Durchführung der Messe wie im März 2020 (18.6.2020, 11.3.2020) sei nicht geplant, erklärte das Unternehmen. „Die MMM-Messe nun mit Datum und Ort ankünden zu können, freut uns und ist gleichzeitig ein Lichtblick für mehr Normalität“, lässt sich Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz, zu der Ankündigung zitieren.