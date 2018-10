Erstes Urteil wegen der Provisionsabgabe durch Gonetto

1.10.2018 – Die Bafin sieht das Geschäftsmodell der Gonetto GmbH als Verstoß gegen das Provisionsabgabeverbot an. Diese Auffassung wurde vom Verwaltungsgericht Frankfurt am Main in einem Eilverfahren bestätigt.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) hatte Ende Juli in ihrem Vertriebsrundschreiben (VersicherungsJournal 24.7.2018) unter anderem das im § 48b VAG neu geregelte Provisionsabgabeverbot (VersicherungsJournal 26.9.2017, 23.8.2017, 31.7.2017) interpretiert.

Demnach dürfen Vermittler auf Provision nur dann verzichten, wenn diese vom Versicherer zu Gunsten einer dauerhaften Leistungserhöhung oder Prämienreduzierung für den Versicherungsnehmer verwendet werden oder geringfügig sind.

Dieser Rechtsauffassung ließ die Versicherungsaufsicht nach Informationen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) Taten folgen. Ein Referatsleiter der Behörde habe am 6. August in einem Musterschreiben an Versicherer formuliert, „dass ich in der Zusammenarbeit eines Erst-Versicherungs-Unternehmens mit einem Versicherungsmakler wie beispielsweise der Gonetto GmbH einen Verstoß gegen das Verbot von Sondervergütungen sehe“ (VersicherungsJournal 20.8.2018).

Gonetto verliert vor dem Verwaltungsgericht

Dagegen hat sich die Versicherungsmaklerin mit dem Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung beim Verwaltungsgericht Frankfurt am Main zu wehren versucht.

Dort argumentierte Gonetto, dass einige Versicherungen nach Erhalt des Schreibens bereits die Zusammenarbeit mit ihr beendet hätten und ihr Verluste sowie Insolvenz drohten. Ihr Geschäftsmodell verstoße nicht gegen das Provisionsabgabeverbot, sondern sei von der Ausnahmevorschrift gedeckt.

Dem widersprach das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main mit Beschluss vom 28. September 2018 (7 L 3307/18.F) und lehnte den Antrag ab. Die Richter sahen keine Bedenken gegen die von der Bafin den ihrer Aufsicht unterstehenden Versicherungen angedrohten Maßnahmen.

Rechtsauffassung der Aufsicht war lange bekannt

Zur Eilbedürftigkeit der Sache schrieb das Gericht: „Der Antrag auf Gewährung vorläufigen vorbeugenden Rechtsschutzes gegen das den Versicherungen drohende Verbot der Zusammenarbeit sei mangels Rechtsschutz-Bedürfnisses bereits unzulässig.

Der Antragstellerin sei bereits seit Beginn ihrer Geschäftstätigkeit bekannt gewesen, dass die Antragsgegnerin ihre Zusammenarbeit mit Versicherungen für rechtswidrig halte. In Kenntnis des Risikos habe sie das streitgegenständliche Geschäftsmodell jedoch fortgesetzt und keine Anpassung vorgenommen.“

Auch inhaltlich sei das Vorgehen der Versicherungsaufsicht nicht zu beanstanden, „da das Geschäftsmodell der Antragstellerin voraussichtlich gegen das Provisionsabgabeverbot verstoße. Die von der Antragstellerin im Rahmen ihres Geschäftsmodells gewährten Sondervergütungen seien auch nicht aufgrund der Ausnahmeregelung erlaubt. Es fehle eine dauerhafte Prämienreduzierung, die im Versicherungsvertrag geregelt und durch den Versicherer selbst gewährt werde.“

Es verschlägt uns den Atem: Das Verwaltungsgericht […] steigt auf die Argumente der Bafin voll ein. Dieter Lendle, Geschäftsführer Gonetto GmbH

„Nicht unverhältnismäßig“

Nach Ansicht der Richter gebiete der Zweck des Provisionsabgabeverbotes, „Fehlanreizen für den Verbraucher“ zu unterbinden, die enge Auslegung der Ausnahmevorschrift.

Dieter Lendle (Bild: Gonetto)

Die Absicht, eine Zusammenarbeit von Versicherungs-Unternehmen mit der Maklerin untersagen zu wollen, erscheine im Hinblick auf das verfolgte sachliche Ziel – zur Missstandsbehebung zunächst Auskünfte und Stellungnahmen der Versicherungen zu erhalten – auch nicht unverhältnismäßig.

Das sieht Dieter Lendle, Geschäftsführer Gonetto GmbH, ganz anders. Gegenüber dem VersicherungsJournal kommentierte er seine Niederlage so:

„Es verschlägt uns den Atem: Das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main […] steigt auf die Argumente der Bafin voll ein.

Jetzt müssen wir über eine Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof oder ein zivilrechtliches Verfahren nachdenken.“

Kontroverse Meinungen in der Branche

Der Streit zwischen der Bafin und Gonetto polarisiert die Branche. Im VersicherungsJournal haben sich verschiedene Marktteilnehmer sehr unterschiedlich zu dem Fall und dem Provisionsabgabeverbot als solchem geäußert (VersicherungsJournal 22.8.2018).