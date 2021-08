Erfahrungsbericht nach der Flut: „Haftpflichtkasse ist das Leuchtfeuer“

20.8.2021 – Versicherungsmakler Michael Pannasch aus dem vom Hochwasser stark betroffenen Kreis Euskirchen äußert sich in einem Interview begeistert über die Schadenbearbeitung der Haftpflichtkasse. Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Versicherern in dieser Ausnahmesituation habe insgesamt sehr gut funktioniert. Dennoch wünscht er sich für die Zukunft schnellere Reaktionszeiten. Zudem fehlt ihm aktuell etwas der Dienstleistergedanke.

VersicherungsJournal: Wie sieht es rund vier Wochen nach der Hochwasserkatastrophe durch Tief „Bernd“ (VersicherungsJournal Archiv) im Kreis Euskirchen, ihrem Geschäftsgebiet als Versicherungsmakler, aus?

Michael Pannasch (Bild: privat)

Michael Pannasch: Die Aufräumarbeiten laufen zügig. Orte wie Bad Münstereifel oder Iversheim wirken aber immer noch wie Kriegsgebiete. Das dauerte bestimmt noch ein halbes Jahr, bis echte Fortschritte zu sehen sind.

Die Innenstadt von Euskirchen existiert nicht mehr. Kein einziges Geschäft in der zweieinhalb Kilometer langen Einkaufsstraße hat überlebt. Das ist immer noch erschreckend.

Die Infrastruktur kommt so langsam. Eigentlich brauche ich eine halbe Stunde bis nach Köln, im Moment eineinhalb Stunden. Das nervt. Es fährt keine Bahn. Wir haben ein riesiges Stauproblem. Viele Brücken sind kaputt.

VersicherungsJournal: Wie sah Ihr Arbeitsalltag in den Wochen nach der Hochwasserkatastrophe aus?

Pannasch: Die ersten 14 Tage waren komplett für Schäden reserviert, da ging gar nichts anderes. Ich bin zu fast allen Kunden gefahren und habe persönlich mit ihnen gesprochen.

In der dritten Woche habe ich die ersten Termine wieder wahrgenommen und seit der vierten Woche arbeite ich eigentlich wieder normal, weil der Großteil der Schäden bezahlt ist und es eigentlich nur noch um Kleinigkeiten geht.

VersicherungsJournal: Können Sie dafür ein Beispiel nennen?

Pannasch: Ich habe einen Kunden, der fliegt Gleitschirm. Er hatte drei oder vier megateure Gleitschirme im Keller, die allein schon über 10.000 Euro wert sind. Da muss man noch etwas nachjustieren. Ganz selten wird von den Versicherern die angegebene Summe ausgezahlt. Hier ist die Haftpflichtkasse VVaG löblich zu erwähnen, die auf den Cent genau erstattet.

Ansonsten pokern die Versicherungen ja gerne. Da bin ich dann auch schon einmal lauter geworden am Telefon, weil auch freche Vorschläge kommen. Ah, sie haben einen 15.000 Euro-Schaden? Ja, dann bieten sie dem Kunden 8.000 Euro an – fast die Hälfte! Das halte ich moralisch schon für fragwürdig.

Ich bin total begeistert von der Schadenbearbeitung.

VersicherungsJournal: Was hat in der Zusammenarbeit mit den Versicherern gut funktioniert?

Pannasch: Die Haftpflichtkasse hatte ein riesiges Problem mit einer Cyberattacke. Trotzdem hat sie einem Kunden von mir unkompliziert mitten in dieser Krise einfach vorab einmal 5.000 Euro überwiesen und am langen Ende 27.000 Euro geleistet. 27.000 Euro sind für mich eine Menge Holz.

Der Kunde hat vom Hausrat fast alles verloren. Das komplette Erdgeschoss ist quasi nicht mehr existent inklusive Küche und Wohnzimmer und was man heute so alles an Hightech hat mit Flachbildschirm, Playstation und Soundsystem.

Da ist die Haftpflichtkasse für mich das Leuchtfeuer insgesamt. Ich bin total begeistert von der Schadenbearbeitung.

Was auch ausnahmslos gut lief, war Kfz-Haftpflicht. Die Gutachter waren relativ zügig vor Ort, die Kunden haben sehr schnell ihr Geld bekommen. Leihwagen liefen super gut, egal ob Kravag Versicherungen oder VHV Allgemeine Versicherung AG, das war bei allen Gesellschaften sensationell gut.

Da könnte es sehr, sehr viel schneller gehen.

VersicherungsJournal: Wo hat denn die Zusammenarbeit nicht so gut funktioniert?

Pannasch: Die meisten meiner Hausratverträge, ich würde sagen 90 Prozent, sind bei der Ammerländer Versicherung VVaG. Sie hat für meinen Geschmack ein bisschen viele Rückfragen für so eine Krise gestellt. Da könnte es sehr, sehr viel schneller gehen, wenn man einfach sagen würde: Komm, is jut, statt zu fragen: Habt ihr noch Kassenzettel? Ja, wer hat die denn? Ich kann das nachvollziehen, aber ich würde mir schlankere Prozesse wünschen.

Ich habe Schäden bei der Allianz Versicherungs-AG. Das Problem mit der Hotline hat sich inzwischen verbessert, ist aber für eine der größten Versicherungen der Welt immer noch nicht der Rede wert. Was allerdings gut läuft, ist die Kostenerstattung von Gefriergut nach Stromausfall. Was haben wir? 400 Euro. Alles klar, schicken wir direkt raus. Also auch da geht es unkompliziert.

Wohngebäude habe ich bei der Domcura AG fast zu 90 Prozent. Insgesamt bin ich zufrieden, heute sind wieder zwei Schäden freigegeben worden. Ich habe aber auch einen Kunden mit einem Vertrag bei der BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG über die Domcura, bei dem gar nichts rund läuft. Obwohl ich mit der Bayerischen wirklich dicke bin. Allerdings ist der Kunde auch sehr genau …

VersicherungsJournal: Gibt es ein Problem, das immer wieder auftaucht?

Pannasch: Viele Versicherer wollen Fotos haben. Was sie aber nicht wissen: Der Abtransport der Müllberge ist so schnell organisiert worden, dass bei meinen Kunden häufig keine aussagekräftigen Bilder vorhanden sind.

Sie sind mit der Handykamera noch ins Haus gegangen, um kurz zu filmen, wie man das ja heute so macht. Aber den Kühlschrank oder den Gefrierschrank zu fotografieren, der hops gegangen ist mit Rinderfilet und weiß der Teufel alles, da hat natürlich wieder keiner dran gedacht. Das macht es immer wieder ein bisschen kompliziert.

Aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, hat das alles sehr, sehr gut funktioniert.

In der Regel liegt ein ‚Dreifaltigkeitsschaden‘ vor.

VersicherungsJournal: Wie viele Schadenfälle ihrer Kunden sind mittlerweile abgeschlossen, wie viele sind noch offen?

Pannasch: Rund 70 Prozent sind abgeschlossen, 30 Prozent sind noch offen. Den allerletzten Fall, den ich gemeldet habe, war der meiner Mutter. Sie hat in der Tat einen 200 Euro-Schaden. Da musste auch die Sachbearbeiterin bei der Ammerländer lachen. Ich habe ihr gesagt, dass ich mich kurz nach der Flut geschämt habe, den zu melden. Deswegen jetzt erst der Anruf. Das konnte sie nachvollziehen. Und Mama konnte es auch nachvollziehen, dass größere Schäden vorgehen.

Zusammen sind es genau 101 Schäden. Es sind aber nur deswegen so viele, weil meine 40 Kunden häufig drei Schäden haben: Gebäude, Hausrat und Auto. In der Regel liegt ein „Dreifaltigkeitsschaden“ vor.

VersicherungsJournal: Hat die Flut auch etwas Gutes gebracht?

Pannasch: Ich habe zehn neue Kunden, die mit ihrer Kfz-Versicherung unzufrieden waren. Sie waren erbost darüber, dass sie keinen Leihwagen erhielten.

Und ich habe einen Check24-Kunden bekommen. Der wechselt jetzt mit seinen ganzen Versicherungen zu mir, weil er gemerkt hat, dass es doch nicht so schön ist, alles nur über das Internet abzuschließen. Das freut mich natürlich ganz besonders.

Ich habe relativ viele Anfragen nach einem Facebook-Posting mit ein paar Tipps erhalten. Der Beitrag ist über 400 Mal geteilt worden.

Wir haben hier ganz viele Schäden, die nicht direkt durch Hochwasser passiert sind.

VersicherungsJournal: Gibt es jetzt eine größere Nachfrage nach Elementarschutz?

Pannasch: Elementar wird jetzt massiv angefragt, in jedem Gespräch eigentlich. Was ich jetzt von mir aus zusätzlich anspreche, sind unbenannte Gefahren. Da gilt mein Dank dem Kollegen Achim Finke, der kürzlich zum Thema unbenannte Gefahren interviewt worden ist. Das hatte ich vorher gar nicht so wirklich auf dem Schirm.

Wir haben hier ganz viele Schäden, die nicht direkt durch Hochwasser passiert sind. Zum Beispiel sind zwei Schiffscontainer durch die Orte geflossen und haben dabei Häuser zerstört. Das sind keine Elementarschäden, sondern unbenannte Gefahren-Schäden.

VersicherungsJournal: Was halten Sie von einer Pflichtversicherung gegen Elementarschäden?

Pannasch: Ich kann mir nicht so ganz vorstellen, wie man das durchziehen will. Aber insgesamt ist es schon charmant, weil das Kollektiv dann die Kosten besser aufteilen kann. Generell bin ich eigentlich eher liberal unterwegs, wenig Zwang, viel Freiheit.

Wenn ich mir meine Quote von unter zehn Prozent anschaue im Vergleich zur deutschlandweiten Quote von 50 bis 60 Prozent ohne Elementarschutz, habe ich einen ganz guten Job gemacht, glaube ich. Deswegen stellt sich an dieser Stelle vielleicht eher die Frage, warum wird nicht entsprechend beraten.

VersicherungsJournal: Ziehen Sie aus den vergangenen vier Wochen für Ihre eigene Arbeit Konsequenzen?

Pannasch: Mein System hat sich gut bewährt, ich würde alles noch einmal so machen. Ich bin zudem beim Maklerpool Blau direkt GmbH & Co. KG. Ich glaube, dass so ein einfaches, intuitives System in dem Fall auch Gold wert ist.

Allerdings stellt sich mir die Frage, ob ich einen Innendienst einstelle. Ich bin erst ein Jahr Makler, war zuvor acht Jahre bei der Gothaer, und habe massiv gemerkt, dass ich hier alleine bin. Ich habe mich schon mit der Frage auseinandergesetzt, ob ich diese Investition nicht schon viel, viel früher tätigen werde als ursprünglich geplant – gerade in Hinblick auf die Warteschleifen der Versicherer.

Es müsste jede Versicherung einen Krisenstab einrichten.

VersicherungsJournal: Was wünschen Sie sich für die Zukunft von den Versicherern vor dem Hintergrund der aktuellen Hochwasserkatastrophe?

Pannasch: Dass man auf eine solche Großkrise schneller reagiert, dass es nicht eine Woche braucht, bis wirklich etwas passiert. Das hat schon ziemlich lange gedauert, bis die Massen von Gutachter in Bewegung kamen. Es müsste jede Versicherung einen Krisenstab einrichten.

Und ich würde mir mehr Service im Sachbereich wünschen. Wenn eine Versicherung eine Halle mit 1.000 Bautrocknern gemietet hätte, hätte eine andere eine Woche später 1.000 Kündigungen gehabt, weil alle Kunden dorthin gewechselt wären. Oder eine Leistungszusage in Krisenfällen: Wir garantieren im Schadensfall, dass der Gutachter innerhalb von 48 Stunden vor Ort ist.

Der Dienstleistergedanke fehlt mir ein bisschen. Im Moment ist es noch so: Es ist Pott wie Deckel, wenn ich gut versichert bin, wird mein Schaden am Ende bezahlt. Aber das ist nicht böse gemeint. Wir hatten erst drei oder vier solcher Großkrisen in den letzten Jahrzehnten. Ich denke jedoch, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist. Ich glaube, da können die Versicherer wirklich punkten.

