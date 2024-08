Energie – Ein heißes Thema für Vermittler

26.8.2024 – Erneuerbare Energien verlagern sich von den Energieriesen zu der Klientel vieler Versicherungsvermittlern. Wie groß das Potenzial ist und wie man es erschließt, das zeigt das aktuelle VersicherungsJournal-Extrablatt. Das Heft kann kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden.

Ein Teil der Energieproduktion verlagert sich von den Energiekonzernen zu Gewerbetreibenden und Privathaushalten. Deren Anlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung, Speicherung und Verwendung sind auf dem Sprung, sich zum Pflichtthema einer umfassenden Beratung und Absicherung zu entwickeln.

Bomm bei den erneuerbaren Energien

Schon im letzten Jahr warum knapp zwei Drittel der fast 100.000 fertig gestellten Wohngebäude mit Wärmepumpen ausgestattet. Der Bestand an Photovoltaikanlagen erhöhte sich um fast eine Million auf insgesamt 3,7 Millionen.

Davon entfällt ein großer Teil auf Private. Bereits Ende 2022 hatten fast fünf Prozent der Privathaushalte ihre Solaranlagen (1,8 Millionen Stück) an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. Damit haben sie Einnahmen von durchschnittlich über 2.000 Euro pro Jahr erzielt. Die in 2023 importierten Anlagen hatten einen Wert von knapp 3,6 Milliarden Euro.

Die Versicherungsbranche muss sich also dauerhaft darauf einstellen, dass

die Zahl der zu versichernden Anlagen jeder Größe steigt,

mehr Privathaushalte zu Energieerzeugern werden und deshalb der bestehende Versicherungsschutz zumindest überprüft werden muss,

in Neu- wie Altbauten andere, meist teurere Energieversorgungsanlagen verbaut werden und sich dadurch die Risikosituation und die Versicherungssummen erhöhen und

die Technik permanent neue und effizientere Lösungen entwickelt, für die es Deckungskonzepte zu kreieren gilt.

Versicherungsvermittler sind auf vielen Feldern gefordert

Bei kleineren und mittelgroßen Anlagen für erneuerbare Energien, in die Privatpersonen, Handwerker und Gewerbetreibende investieren, sind vorrangig Vermittler von Gebäudeversicherungen gefragt.

Grundsätzlich muss geklärt werden, ob die neue Anlage im bestehenden Vertrag eingeschlossen ist und mit welchen Gefahren. In der Regel gibt es Deckungslücken. So sind beispielsweise Wärmepumpen, die in einem Garten oder Hof verbaut worden sind, meist nicht gegen Diebstahl versichert.

Bei einer üblichen Gebäudeversicherung kann für eine Photovoltaikdach- oder -fassadenanlage zwar der Versicherungsschutz analog der Gebäudeversicherung, also in der Regel Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel und gegebenenfalls Elementardeckung, erweitert werden. Die Besonderheiten der technischen Risiken sowie Nebenrisiken wie Ertragsausfälle oder Schadensuchkosten bleiben aber unberücksichtigt.

In diesem Fall ist der Vermittler gefordert, die Vor- und Nachteile einer speziellen Photovoltaikanlagenversicherung aufzuzeigen. Von den neuen Risiken sind möglicherweise aber auch andere Altverträge betroffen wie Hausrat, Privat- oder Firmenhaftpflicht, Elektronik sowie Rechtsschutz.

Mehr zum Thema...

Extrablatt 3|2024 (Bild: VersicherungsJournal)

Den vollständigen Beitrag finden Sie im aktuellen VersicherungsJournal-Extrablatt 3|2024. Es enthält auch den Praxisbericht einer Nahwärmeversorgung und mehrere spezialisierte Versicherungsmakler lassen sich in die Karten schauen. Eine Marktübersicht zeigt, wie sich Versicherungen für Photovoltaikanlagen unterscheiden.

Das Heft „Erneuerbare Energien absichern – Boom bei den Risiken und viele neue Kunden“ steht seit dem 26. August im Internet zum Download. Extrablätter ergänzen viermal jährlich in gedruckter Form die tägliche Online-Berichterstattung.

